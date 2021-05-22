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Такой американской армией можно только гордиться!

Такой американской армией можно только гордиться! (3 фото)

Автор:
22 мая 2021 05:21
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: армия   люди   реклама   
903
3
Американская аудитория сравнила рекламные ролики российских Вооруженных сил и армии США.

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Метки: армия   люди   реклама   
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3  комментария
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879
Denis Fedotov 4 часа назад
Собственно какая страна, такая и армия, если BLM становится главной идеологической идеей. А вот сторонники Трампа это ближе к нашему варианту ;), но это сейчас не в моде.
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4k
tamin Час назад
Да, маркетолога армейским надо медали начать выдавать. Ролики делают крутые. А тот же парк патриот. Популяризации огромная. Так держать.
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