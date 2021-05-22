Такой американской армией можно только гордиться!

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Американская аудитория сравнила рекламные ролики российских Вооруженных сил и армии США.
На видеоролике ниже показаны кадры, на которых российские военные отжимаются, прыгают с парашютом, ведут стрельбу по целям. Затем показан выпущенный в США мультфильм, рекламирующий службу в вооруженных силах страны. Главная героиня ролика капрал, воспитанная родителями-лесбиянками, в семье, которая «всегда боролась за равенство».
Russian army ad vs US army ad— Pardes Seleh (@PardesSeleh) May 19, 2021
2021pic.twitter.com/tGQeY3dJa6
Вот некоторые комментарии американцев под этим роликом (перевод автоматический):
Тем не менее, немалая часть американцев в комментариях к ролику высказалась, что из этих двух солдат, если бы стояла альтернатива кого выбрать в качестве бойца, они бы всё-таки выбрали свою толерантную соотечественницу. Так держать!
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