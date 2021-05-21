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"Святые" 90-е в России

"Святые" 90-е в России (33 фото)

Автор:
21 мая 2021 22:01
Метки: 90-е   Россия   люди   страна   фотографии   
1044
33
Люди 90-х на снимках французского фотографа Лизы Сарфати.
*“Святые 90-е…”-именно так охарактеризовала эти годы жена (вдова) Бориса Ельцина. На снимках видимо они…
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Метки: 90-е   Россия   люди   страна   фотографии   
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57k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
а запах , запах безнадеги . сигарета заглушающая вечный голод молодого организма и наркоманы не по разу за день встречающиеся на улице и на этом фоне пролетающие иномарки с синими ведерками тонированные в круг -баре поехали .
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17k
иванов дмитрий 3 часа назад
откуда этот дебильный штамп- "святые 90е" ?
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65k
Варакин Алексей 3 часа назад
А сколько беспризорников появилось...На Комсомольскую площади целые стаи шныряли...на БФе
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65k
Варакин Алексей 3 часа назад
На работе объявят -"Зарплаты еще месяц не будет",домой придешь,а по ТВ Фоменко с "Империей страсти"... такая надежда на будущее появится,хоть вешайся!
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40k
Александр 3 часа назад
Ужасные фотки, кто мой ровестник, тот поймет. В "поганом" "совке" было дико когда девушка просто курила. была нравственность, была дружба. Не было наркоманов, шлюх (они бвли конечно, но это юыла сотая процента, если не тысячная, просто погрешность....Дети были ВСЕ одеты обуты и обеспечены- у ВСЕХ было будущее. Все развалили СУКИ, за жвачку и джинсы. Интересно, как вам сейчас эти джинсы? не ЖМУТ?
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4k
tamin 3 часа назад
Святые 90,е. Они святые были либо для тех, кто ограбил и перебил своих конкурентов, либо для малолеток отбитых наглухо.
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5k
Дельфин Красивый 4 часа назад
кто автор то? классные фото! а про запах безнадёги - вообще бред. наоборот все ожидали реального улучшения, безнадёга и застой, это сейчас.
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474
Старичок 4 часа назад
первая и третья фото очень похоже на норильские дворы.
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474
Старичок Дельфин Красивый 4 часа назад
значит не ошибся.
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