"Святые" 90-е в России

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Люди 90-х на снимках французского фотографа Лизы Сарфати.
*“Святые 90-е…”-именно так охарактеризовала эти годы жена (вдова) Бориса Ельцина. На снимках видимо они…
*“Святые 90-е…”-именно так охарактеризовала эти годы жена (вдова) Бориса Ельцина. На снимках видимо они…
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Метки: 90-е Россия люди страна фотографии
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Лично у меня зарплата в 1993 году составляла $50. Не представляю как можно было бы "накопить и купить машину" в Финляндии.