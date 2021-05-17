Дамские дуэли: двойная злость и ярость по-женски

«Если мы примем во внимание большую раздраженность, которая так часто сопутствует отношениям между женщинами, мы удивимся, что они еще сравнительно редко дерутся на дуэли, которая является клапаном для страстей» (с) один из знатоков дуэлей

Дружба известной французской писательницы Жорж Санд с великим композитором Листом привела ее к жестокому поединку. Мария д’Агу, возлюбленная композитора, приревновала к нему Санд и вызвала ее на дуэль, выбрав в качестве оружия острые ногти. Жорж Санд ретировалась, справедливо решив держаться подальше о столько экзальтированной дамы.