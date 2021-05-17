Дамские дуэли: двойная злость и ярость по-женски

Как вы себе представляете женскую драку - битье зонтиками и выдирание волос? Быть может это сегодня, а вот еще вчера дамские дуэли были весьма популярными - этакая злая нежность и женственная ярость в одном лице.
Первые достоверные сведения о женских дуэлях относятся к XVI веку. Тогда в миланском монастыре две женщины попросили дать им комнату для молебна, а потом передрались на кинжалах и обе умерли от ран.
Хусепе де Рибера - Дуэль Изабеллы де Караззи и Диамбры де Поттинелло. Музей Прадо, Мадрид, Испания
История, описанная в поэмах - дуэль двух дам - Изабела де Карацци и Диамбра де Петтинелла из-за мужчины. неслыханное дело по тем временам - ведь должно быть наоборот, мужчина дерется за женщину. Это событие еще долго обсуждалось в обществе
Следующая история про вдову - графиню де Сан-Бельмонт, в чьем доме, без ее спроса поселился молодой офицер. Вдова передала ему записку с просьбой объяснить такое поведение, но ее проигнорировали. Тогда молодая вдова переоделась мужчиной и вызвала офицера на дуэль, где умело владея шпагой разоружила и пристыдил нахала.
Мадемуазель Лерье из Парижа, брошенная своим возлюбленным, встретила своего возлюбленного и, втащив из сумочки револьвер, предложила молодому человеку дуэль. Он отказался и выстрелил в воздух, а девушка выхватила пистолет и выстрелила в упор. парень скончался, а дама была оправдана...
Оперная певица мадемуазель Мопэн также предложила одному мужчине, обидевшему ее, дуэль. Он расхохотался и тогда она выхватила шпагу из реквизита и отхлестала обидчика. Певичку решили выгнать из театра. однако выведшие ее на улицу мужчину получили по заслугам, Мопэн прекрасно фехтовала и ранила обоих обидчиков.
В записках историка Брантона можно найти записи о даме, которая так набила руку на дуэлях, что без разбора вызывала на них и мужчин. Однажды она поссорилась на балу и дралась на дуэли сразу с двумя кавалерами. Одного заколола в сердце, другого в горло
В июне 1744 года немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская получает вызов на дуэль от своей троюродной сестры, принцессы Анны Людвиги Анхальт. Пятнадцатилетние девчонки дрались на шпагахг в своей спальне, пока их не разняли прибежавшие слуги. И хорошо, а то лишилась бы Россия Екатерины II, коей была Софья
Кстати, именно с подачи Екатерины в России начался бум женских дуэлей - только за 1765 год произошло 20 дуэлей, на восьми из которых секунданткой была сама царица. Вскоре мода на женские дуэли пошла еще дальше и даже в дамских салонах открывали отдельные комнаты, в которые пускали дуэлянток.
Конечно дуэли между женщиной и мужчиной встречались гораздо реже. Чаше женщины дрались между собой. Женские дуэли ничем не отличались от мужских. кроме одного правила, которое соблюдалось неукоснительно - аристократ не имел права отказаться от вызова, чтобы не прослыть трусом и не потерять честь. Дама же легко могла послать вызывальщицу подальше, и никто бы её не осудил.
Дамы дрались рогатинами, дубинами и дрекольем — боевым шестом. Позже — на саблях, шпагах, пистолетах и револьверах.
«Русские дамы любят выяснять отношения между собой с помощью оружия. Их дуэли не несут в себе никакого изящества, что можно наблюдать у француженок, а лишь слепую ярость, направленную на уничтожение соперницы».
Одна из самых известных дуэлей на Руси - драка между вдовами - помещицами Ольгой Заваровой и Екатериной Полесовой - женщины давно были в ссоре, и еще раз что-то не поделили настолько яростно, что взяли сабли своих мужей и пошли рубиться в лес. Обе были смертельно ранены. Интересно, что при дуэли присутсвовали дочери помещиц, которые тоже вскоре устроили дуэль, мстя за своих матерей. Дочь Заваровой убила соперницу.
«Если мы примем во внимание большую раздраженность, которая так часто сопутствует отношениям между женщинами, мы удивимся, что они еще сравнительно редко дерутся на дуэли, которая является клапаном для страстей» (с) один из знатоков дуэлей
Дружба известной французской писательницы Жорж Санд с великим композитором Листом привела ее к жестокому поединку. Мария д’Агу, возлюбленная композитора, приревновала к нему Санд и вызвала ее на дуэль, выбрав в качестве оружия острые ногти. Жорж Санд ретировалась, справедливо решив держаться подальше о столько экзальтированной дамы.
Женские дуэли как-то обходили стороной и если мужчинам за дуэль, особенно во временя запретах оных, прилетало наказание, то женских это мало касалось. За всю историю за дуэль было наказано всего 3 женщины и то за то, что дуэлянтка убила соперницу в порыве ярости, когда дуэль еще не началась.
Кстати, есть не мало свидетельств о том, что женские дуэли были более яростными, злыми и кровавыми. Часто женщины смазывали клинки ядом, чтобы соперница уж точно умерла даже от маленькой раны.
Существовали также так называемые "эмансипированные дуэли" на которых присутсвовали только женщины. Даже кучер, привезший дуэлянтов к месту, изгонялся из поля зрения.
Кстати бытует миф, что дуплянки сражались обнаженными. Это было лишь однажды - Княгиня фон Меттерних сильно разругалась с графиней Килманнсегг из-за дизайна интерьера. Выйдя на "поле боя" секундант и врач баронесса Любинская потребовала. чтобы дамы сражались топлесс - дабы ткань не попала в рану и не началось заражение
К концу XIX столетия о поединках как о мере разрешения конфликтов практически забыли - дуэли перестали быть модными и почили в бозе
Авторский пост
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