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Дамские дуэли: двойная злость и ярость по-женски

Дамские дуэли: двойная злость и ярость по-женски (21 фото)

Автор:
17 мая 2021 14:58
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Случаи   драка   дуэль   женщины   история   ярость   
1065
21

Как вы себе представляете женскую драку - битье зонтиками и выдирание волос? Быть может это сегодня, а вот еще вчера дамские дуэли были весьма популярными - этакая злая нежность и женственная ярость в одном лице.

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Метки: Исторические факты   Случаи   драка   дуэль   женщины   история   ярость   
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uutb Час назад
Вот тебе на! То-то российские фехтовальщицы- одни из самых сильных в мире!
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