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Во время драки на похоронах люди упали в могильную яму

Во время драки на похоронах люди упали в могильную яму (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 12:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   африка   видео   драка   камерун   могила   похороны   
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Траурная церемония превратилась в массовую потасовку в Камеруне. Что не поделили родственники умершего - не ясно. Но конфликт разгорелся с такой силой, что перерос в настоящее побоище.

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Метки: 360подмосковье   африка   видео   драка   камерун   могила   похороны   
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5  комментариев
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5k
Алексей Час назад
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2k
OLDer 15 минут назад
Надо было там же прикопать быстренько
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М С Час назад
Какие похороны без драки?
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31k
Опаньки Час назад
и конкурсы интересные
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7k
antonium Час назад
Еще не закопали а уже наследство делят, дикари...
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Mr.Adamson

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