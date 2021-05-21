Во время драки на похоронах люди упали в могильную яму

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Траурная церемония превратилась в массовую потасовку в Камеруне. Что не поделили родственники умершего - не ясно. Но конфликт разгорелся с такой силой, что перерос в настоящее побоище.
Скорбящие близкие устроили мордобой прямо на гробе покойного, а потом провалились в только что выкопанную могилу.
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