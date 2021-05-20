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«Ах, милый Володя! Я гуляю по Парижу…»

«Ах, милый Володя! Я гуляю по Парижу…» (26 фото)

Автор:
20 мая 2021 11:21
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: высоцкий   фото   франция   
1408
26
Неопубликованные фотографии Высоцкого в Париже.
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Метки: высоцкий   фото   франция   
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13  комментариев
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9k
Antique computer 9 часов назад
То время, когда Париж был еще французским..
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6k
Serjio 42 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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267
Олег 2 часа назад
В 78-м Высоцкий давал концерт в нашем городе. Сколько прошло лет а помню все. Впечатление незабываемое. Зал то смеялся то плакал.
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992
zenon 6 часов назад
Череп достать - это понятно. Но как он вставлял его обратно владельцу и сколько ему за череп платили?
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27k
MatveiVainrub 7 часов назад
То , почти забытое время когда Париж был французким .
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13k
seller-k 9 часов назад
Заглавие почему такое???

Считается, что Ваня - это Иван Бортник, Высоцкий по дружбе его в песенку вставил.
Ссылка www.youtube.com
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32k
Alex 9 часов назад
Очень красивая пара.
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30k
Volga_34 9 часов назад
Браво !!! Забрал ВСЁ в личную коллекцию! Спасибо!
Марина - вообще потрясающая женщина. Думаю, именно её русские корни помогли справляться со всеми проблемами в их отношениях. Сколько она вынесла.. при жизни нашего Гения, и после смерти.. Столько говна было вылито на эту сильную в своей любви Женщину.
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9k
harlamov 9 часов назад
Красивая пара. С такой любовью Марина на него смотрит. Счастливые времена...
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138
Елена Букреева 10 часов назад
Такие искренние выражения лиц на фото.
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