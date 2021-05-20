«Ах, милый Володя! Я гуляю по Парижу…»

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Неопубликованные фотографии Высоцкого в Париже.
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Владимир Высоцкий в доме, в котором он живет со своей женой, французской актрисой Мариной Влади, Мезон-Лафит
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Считается, что Ваня - это Иван Бортник, Высоцкий по дружбе его в песенку вставил.
Марина - вообще потрясающая женщина. Думаю, именно её русские корни помогли справляться со всеми проблемами в их отношениях. Сколько она вынесла.. при жизни нашего Гения, и после смерти.. Столько говна было вылито на эту сильную в своей любви Женщину.