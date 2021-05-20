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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (33 фото)

Автор:
20 мая 2021 09:17
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
2530
33
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Смешные и не очень комментарии и картинки с просторов интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
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99  комментариев
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
Комментарий к фото
ну есть еще семинары и практикумы, чтобы уметь работать с полученной информацией.. Нельзя переложить знания и умения работать с информацией из интернета в голову..
Я уже и не помню чему меня учили в универе, но вот умение постоянно изучать новое, полученное там, очень помогает по жизни и в карьере..
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21k
SerGProS 44 секунды назад
Комментарий к фото
М..М..MILF
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4k
ПЕТР 3 минуты назад
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- Ухх, быстрее бы ноги выросли, надоело уже на руколастах вылезать.
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80k
Taras Kozalupko 7 минут назад
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в сортах говна не разбираюсь....
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1k
Pogost 7 минут назад
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9k
Kucher 8 минут назад
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Я двоих даже не знаю, чтоб их путать
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8k
uehl 8 минут назад
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это ж негры
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9k
Kucher 13 минут назад
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Ну, учитывая внешний вид бабушек, если у них и дочки такие, то внуки у них могли очень задолго до 40 лет появиться.
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9k
Kucher 15 минут назад
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Для мелких оболтусов, которые пока мама с папой не скажут, сами и не вспомнят, что таблетки пить надо.
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11k
Элитный тигр 17 минут назад
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Это наверно фотошоп, бордер-колли на самом деле очень миленькие.
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9k
Kucher 17 минут назад
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Ну, не скажите. До сих пор многих преподавателей вспоминаю, на чьи пары ходили с удовольствием. Они так свой предмет до нас доносили, что распоследние двоечники и те сидели, растопырив уши. Правда некоторые потом и требовали по полной, но за их преподавательский талант им и это прощали. И это в 90-е, в военных ВУЗах!
По отзывам друзей, чьи дети уже по стопам родителей пошли, и сейчас в военных ВУЗах не перевелись такие преподаватели.
Или в гражданских ВУЗах в нынешнее время таких нет?
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2k
Parabellum 18 минут назад
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Кому-то пора сменить пароль
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2k
Parabellum 22 минуты назад
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Хороши бабуси
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11k
Элитный тигр Полчаса назад
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Когда 50+ бабушки выглядят лучше 20-тилетних подруг.
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11k
Элитный тигр Полчаса назад
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Миллионер перепутал, пацану в американский футбол играть надо.
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