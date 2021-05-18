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Трагедия на Минском радиозаводе "Горизонт", тщательно скрываемая властями СССР

Трагедия на Минском радиозаводе "Горизонт", тщательно скрываемая властями СССР (7 фото)

Автор:
18 мая 2021 20:12
Метки: авария   присшествие   производство   факты   
971
7

О взрыве на одном из ведущих радиозаводов СССР молчали и телевидение и радио, лишь в газетах вышли короткие заметки об аварии. Ни слова о масштабах трагедии и человеческих жертвах. Лишь после распада СССР были опубликованы заключение комиссии и воспоминания работников радиозавода.

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Метки: авария   присшествие   производство   факты   
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8  комментариев
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4k
Бу 2 часа назад
Спасибо
Как всегда все засекречено было.
Человеческая халатность зачастую причина трагедий (
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12k
Андрей Ватрушкин 36 минут назад
Это был футлярный цех.
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2k
Владимир Час назад
У каждой аварии есть фамилия, имя и отчество! » - говорил нарком железнодорожного транспорта Каганович. Каждое изделие – от молотка до самолета – связывалось с именем, с личностью его создателя.
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10k
Taximaxi Час назад
Ли Харвид Освальд не там ли работал?
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2k
lekha-fil Час назад
Вот почему перестали выпускать телевизоры "Горизонт", а ведь были очень качественные.
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41k
parallax 2 часа назад
Зато прилежно вещали о каждом несчастье на Западе, не забывая подчеркнуть, как клятые капиталисты ради прибыли экономят на безопасности рабочмх.
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