О взрыве на одном из ведущих радиозаводов СССР молчали и телевидение и радио, лишь в газетах вышли короткие заметки об аварии. Ни слова о масштабах трагедии и человеческих жертвах. Лишь после распада СССР были опубликованы заключение комиссии и воспоминания работников радиозавода.
Первоначально выдвинули версию, что в подвалах завода могли хранится неучтенные боеприпасы времен войны . На это указывала сила взрыва-железобетонный корпус буквально разметало на клочья. Однако причина была в другом и она, как мина замедленного действия, таилась и набирала силу.
История радиозавода началась в 1939 году. После нападения Германии на Польшу, советские войска выдвинулись им навстречу и практически без боев заняли часть территории. В числе прочих на этой территории оказались радиозаводы фирмы Elektrit. Возобновлять производство рядом с границей было опасно, все понимали неизбежность войны и оборудование отправили в город Минск.
Почему именно в Минск? Посмотрите внимательно на ламповые радиоприемники той эпохи:
Каждый радиоприемник настоящее произведение искусства. Корпус сложной формы покрывался деревянным шпоном с красивой текстурой, покрывался лаком в несколько слоев и тщательно полировался. Непременным условием размещения радиозавода было наличие поблизости мебельного или деревообрабатывающего завода.
Такое предприятие оказалось в Минске, там и разместили новый радиозавод. Даже дизайн первой продукции использовали от фирмы Elektrit.
Вот электронную начинку пришлось основательно модернизировать: советские радиолампы отличались по характеристикам от продукции голландских «Philips» и немецких «Telefunken».
Во время Великой Отечественной войны завод не успели эвакуировать и цеха практически были разрушены бомбардировками.
После войны завод восстановили и объемы выпускаемой продукции с каждым годом только увеличивались. Наткнулся вот на такой список радиоаппаратуры, выпускавшейся на минском радиозаводе:
Можете себе представить: несколько сотен тысяч штук аппаратуры выпускалось в месяц, каждому требуется красивый корпус. Корпуса для всех моделей изготавливали в отдельном огромном цеху деревообработки. По размерам это помещение как четыре футбольных поля. В смену в нем работало около 700 человек. Несмотря на трехсменную работу, цех не успевал за ростом объема производства и в начале 70х построили еще один цех.
Именно в этом цеху, 10 марта 1972 года, во вторую смену вышли работать 700 человек. В 19 часов начался обеденный перерыв и большинство пошли в столовую, которая находилась в соседнем здании. В 19 часов 30 минут в цехе прогремел взрыв. Двухэтажное железобетонное здание превратилось в руины.
Спасательные работы продолжались три дня. Не хватало ни спецтехники ни обученных людей. От ран и переохлаждения погибли, по разным данным, от 106 до 140 человек.
Расследование выявило целую цепочку факторов приведших к катастрофе:
1. Здание цеха корпусов проектировал ленинградский ГСПИ–4, на основе типового проекта цеха для текстильного производства, т. к. по нормам пожарной безопасности этот проект полностью удовлетворял техническому заданию. Система вентиляции подавала пыльный воздух в подвал, где стояли фильтры, собирающие пыль от шлифовки корпусов.
2. Завод перед взрывом перешел на использование нового полиэфирного лака из Австрии. Исследование показало, что 5 граммов пыли от шлифовки этого лака на кубометр воздуха достаточно для возникновения взрыва. Проектировщики закладывали в расчеты проекта цеха взрывоопасную концентрацию 65 грамм на кубометр воздуха. Такие были характеристики у старого лака.
3. Цех строили авральными темпами и запустили в эксплуатацию с целым списком не устранённых замечаний приемочной комиссии. В плане производства не было резерва времени на устранение замечаний. Отложить запуск цеха директор не мог-это срыв планов выпуска продукции и "прощай должность".
В тот злополучный день случайная искра вызвала возгорание пыли в цеху. Огонь по трубам вентиляции мгновенно ушел в подвал, где пыль на фильтрах вспыхнула мощным взрывом. Взрывной волной разломало бетонные плиты перекрытия обоих этажей и люди вместе со станками и обломками плит упали в подвал.
По итогам проверки комиссии из Москвы многие должностные лица получили наказания, но разве это вернет мертвых...
Источник:
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Как всегда все засекречено было.
Человеческая халатность зачастую причина трагедий (