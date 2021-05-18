История радиозавода началась в 1939 году. После нападения Германии на Польшу, советские войска выдвинулись им навстречу и практически без боев заняли часть территории. В числе прочих на этой территории оказались радиозаводы фирмы Elektrit. Возобновлять производство рядом с границей было опасно, все понимали неизбежность войны и оборудование отправили в город Минск.

Почему именно в Минск? Посмотрите внимательно на ламповые радиоприемники той эпохи:

Каждый радиоприемник настоящее произведение искусства. Корпус сложной формы покрывался деревянным шпоном с красивой текстурой, покрывался лаком в несколько слоев и тщательно полировался. Непременным условием размещения радиозавода было наличие поблизости мебельного или деревообрабатывающего завода.

Такое предприятие оказалось в Минске, там и разместили новый радиозавод. Даже дизайн первой продукции использовали от фирмы Elektrit.