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В Подмосковье очередь из мигрантов перекрыла дорогу

В Подмосковье очередь из мигрантов перекрыла дорогу (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 14:52
Сообщество : Жить в России
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   интересное   мигранты   новости   толпа   фото   
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На Путилковском шоссе сотни мигрантов выстроились в очередь, чтобы продлить срок действия патентов на работу. Толпа работяг перекрыла дорогу, ожидая приёма в миграционном центре.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   интересное   мигранты   новости   толпа   фото   
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8  комментариев
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха Полчаса назад
Правонарушений не было??? А шоссе перекрыть это можно, да... Кстати хочу напомнить, что именно эти самые патентополучатели способствуют снижению заработных плат.... И много чему еще способствуют...
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14k
ВОВЧЕГ 23 минуты назад
Всех домой! расплодились как тараканы!
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3k
Борис Карабанов 36 минут назад
Обычная история. Законодательная власть принимает законы, поправки к ним, дополнения и ужесточения такого содержания, что власть исполнительная с ними не в силах справиться, а люди исполнить.
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8k
Шурум-бурум 40 минут назад
вот они - потенциальные граждане и обладатели материнских капиталов, льгот и детских выплат...
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