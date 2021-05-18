В Подмосковье очередь из мигрантов перекрыла дорогу

В справочной службе Единого миграционного центра в Подмосковье заявили, что 15 июня истекает мораторий на выдворение из страны в связи с коронавирусом. В связи с этим сотни работяг выстроились в очередь, чтобы продлить свои патенты на работу. Похоже, никто не хочет возвращаться на родину. Видео с толпой опубликовал Mash.