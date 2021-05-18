В Подмосковье очередь из мигрантов перекрыла дорогу

На Путилковском шоссе сотни мигрантов выстроились в очередь, чтобы продлить срок действия патентов на работу. Толпа работяг перекрыла дорогу, ожидая приёма в миграционном центре.
В справочной службе Единого миграционного центра в Подмосковье заявили, что 15 июня истекает мораторий на выдворение из страны в связи с коронавирусом. В связи с этим сотни работяг выстроились в очередь, чтобы продлить свои патенты на работу. Похоже, никто не хочет возвращаться на родину. Видео с толпой опубликовал Mash.
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Недавно в России также упростили условия переезда трудовых мигрантов в страну из ближнего зарубежья. Похоже работяги решили перестраховаться. По сообщениям полиции никаких правонарушений зафиксировано не было.
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