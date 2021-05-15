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В Индии политик сообщил, что COVID–19 имеет право на жизнь

В Индии политик сообщил, что COVID–19 имеет право на жизнь (4 фото)

Автор:
15 мая 2021 13:26
Сообщество : Пандемия
Метки: живое существо   индия   коронавирус   пандемия   
267
4
Оказывается, не только жизни афроамериканцев важны. В Индии известный политик договорился до того, что заявил о праве на жизнь у коронавируса.

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Метки: живое существо   индия   коронавирус   пандемия   
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Перст Указующий 36 минут назад
с точки зрения абстрактной эрудиции, люди не являются разумными
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Dixi_Mole

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