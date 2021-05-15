В Индии политик сообщил, что COVID–19 имеет право на жизнь

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Оказывается, не только жизни афроамериканцев важны. В Индии известный политик договорился до того, что заявил о праве на жизнь у коронавируса.
Бывший главный министр штата Уттаракханд Тривендра Сингх Рават в интервью местному изданию, заявил, что «с философской точки зрения коронавирус также является живым организмом. У него есть право на жизнь, как и у всех остальных. Но мы (люди) считаем себя самыми умными и готовы уничтожить его. Поэтому он сам постоянно мутирует». Он даже дал полезную рекомендацию человечеству держаться подальше от вируса. Вот только политику никто не сказал, что с точки зрения биологии вирус живым организмом не является. Но это же мелочи.
"Corona virus is a living being and every living creature has a right to live", says BJP leader and Ex Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat.— Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) May 13, 2021
With such people at the helm of affairs it should not be a surprise that our country is facing worst human tragedy in the world today. pic.twitter.com/zJBgus9o5k
Конгресс Индии, несколько опешив от такого заявления, тут же выступил против Равата. Вице-президент Конгресса Уттаракханда Сурьякант Дхасмана сообщил, что это заявление политика, не что иное, как глупость и вздор.
Впрочем, это не единственное спорное утверждение бывшего главного министра. Ранее он поверг общественность в шок не менее сенсационным заявлением. Политик решил, что корова является единственным в мире животным, которое выделяет кислород в процессе дыхания. Оппозиция же тогда ехидно заметила, когда у власти находятся такие люди, как экс-министр, то неудивительно, что сейчас Индия переживает самую страшную человеческую трагедию в мире. Сейчас Индия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19. Общее число инфицированных превысило 24 миллиона, умерли свыше 260 тысяч.
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Метки: живое существо индия коронавирус пандемия
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