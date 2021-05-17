Так я выгляжу, когда иду из магазина

В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные комменты и диалоги от юмористов Сети

На этих свадьбах вы бы точно не хотели оказаться!

"Капните на тряпку масло и натрите яйца": убойные комментарии и диалоги пользователей Сети

Полный провал: 15 ситуаций, к которым жизнь не готовила

Прикольные картинки на автотематику