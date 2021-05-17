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Комментарии в разных группах к постам

Комментарии в разных группах к постам (40 фото)

Автор:
17 мая 2021 21:59
Метки: Юмор   картинки   приколы   
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Комментарии в разных группах к постам, которые вызвали улыбку.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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7  комментариев
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76
Елена Букреева 10 часов назад
Ворона и ворон - это не самка и самец, а два разных вида.
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46k
noName 37 минут назад
Как понимаю они из угливолокна/стекловолокна/итп?А нельзя их просто солоть в муку и использовать как наполнитель где либо?
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4k
Mr.X 2 часа назад
Как про себя прочитал. Тоже дурак на работе на молодую повёлся, сладко мурлыкала зараза, прям не отходила. Даже разводиться собрался. Хорошо что жена с головой попалась, не развелась и мозги мне дураку на место вправила, очень благодарен ей. А эта сучка теперь бегает и прячется, да и хер с ней
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