В российском городе появилась скульптура дьявола

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Общественность Кирова взбудоражена необычным произведением искусства, которое расположилось на центральной улице города.
4-метровый арт-объект изображает змея-искусителя, находящегося на дереве с красным яблоком.
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Наиболее остро на скульптуру отреагировали представители православной церкви.
Заместитель руководителя миссионерского отдела Вятской епархии г. Кирова Андрей Лебедев так прокомментировал сие творение: "Искушение к совершению греха постигло человека через змея. Адам был введен в искушение Евой, Ева — змеем. За то проклинается Богом змей и осуждаются Ева и Адам".
Заместитель руководителя миссионерского отдела Вятской епархии г. Кирова Андрей Лебедев так прокомментировал сие творение: "Искушение к совершению греха постигло человека через змея. Адам был введен в искушение Евой, Ева — змеем. За то проклинается Богом змей и осуждаются Ева и Адам".
Зато опальный протодиакон Андрей Кураев не считает скульптуру сатанинской: "Если там нет текста – это просто наглядная картинка к детской библии".
Официальной реакции властей пока не последовало. Также неизвестно чьей инициативой является данный арт-объект и что он означает по замыслу автора.
Официальной реакции властей пока не последовало. Также неизвестно чьей инициативой является данный арт-объект и что он означает по замыслу автора.
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