В российском городе появилась скульптура дьявола

Зато опальный протодиакон Андрей Кураев не считает скульптуру сатанинской: "Если там нет текста – это просто наглядная картинка к детской библии".



Официальной реакции властей пока не последовало. Также неизвестно чьей инициативой является данный арт-объект и что он означает по замыслу автора.