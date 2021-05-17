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В российском городе появилась скульптура дьявола

В российском городе появилась скульптура дьявола (5 фото)

Автор:
17 мая 2021 15:20
Сообщество : Жить в России
Метки: арт-объекты   дьявол   змей-искуситель   киров   сатана   скульптура   
975
5
Общественность Кирова взбудоражена необычным произведением искусства, которое расположилось на центральной улице города.
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Метки: арт-объекты   дьявол   змей-искуситель   киров   сатана   скульптура   
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4k
RomaXz Час назад
Выглядит красиво
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85
viktor-chikalev Минуту назад
В первоисточнике нет ни слова ни про яблоко, ни про змия.
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6k
Pillin Alex 15 минут назад
Как долго простоит с яблоком?
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1k
Hallo FreeSpace 18 минут назад
да собственно и чего ?
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4k
Станислав 59 минут назад
Классно сделан, красное яблоко на как бы черно-белом фоне (не помню как этот стиль называется).
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40k
Александр Час назад
Щас проваславные на всю голову вой подымут
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24k
Григорий Час назад
На соборах и храмах подобное можно, на картинках в церквях тоже, а в парке низзя, какие двуличные попики.
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