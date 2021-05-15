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Ностальгия

Ностальгия (30 фото)

Автор:
15 мая 2021 23:11
Метки: СССР   ностальгия   ретро   
296
30
Подборка ретро фотографий о жизни в СССР с комментариями. Давайте вспомним былое.
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Метки: СССР   ностальгия   ретро   
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9k
uutb 3 часа назад
Комментарий к фото
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2k
Иришка Поддубная 52 минуты назад
"Ножной" тормоз... сразу вспоминаются грязные руки в солидоле, которыми пытаешь натянуть цепь на заднюю звёздочку, прокручивая другой рукой педали. И приятный щёлк, означающий скорые покатушки (нужно лишь затянуть гайки, сложить ключи в бардачок и перевернуть велик).
И вроде всё недавно было... целую жизнь назад.
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18k
Lesha86 2 часа назад


Вырос, но подобная дверь с наклейками есть :)

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147
阿鋒 3 часа назад
Про йодную сетку-Я сейчас уже и свою девушку-китаянку так «раскрашиваю» зимой , если простудится; ибо - так бабушка меня лечила в детстве без всяких «Доктор Мом»и прочей ерунды :) сам так же себя мажу, при необходимости, да и барышня уже привыкла ;) хотя поначалу не признавала совсем :)
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