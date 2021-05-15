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Подборка ретро фотографий о жизни в СССР с комментариями. Давайте вспомним былое.
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Авторский пост
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Метки: СССР ностальгия ретро
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И вроде всё недавно было... целую жизнь назад.
Вырос, но подобная дверь с наклейками есть :)