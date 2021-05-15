2787
30
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные комменты и диалоги от юмористов Сети
- На этих свадьбах вы бы точно не хотели оказаться!
- "Капните на тряпку масло и натрите яйца": убойные комментарии и диалоги пользователей Сети
- Прикольные картинки на автотематику
- Забавные картинки на автомобильную тематику
49
Понравилось49
Новости партнёров
Тупой и злобный юмор про провинцию достал. В одной стране живем и это не их вина, что они там живут.
Я как раз тот самый который там живёт. В селе.
И мне твоя толерантность нах не упала.
И юмор не злой, у тебя видать свои тараканы по этому поводу.
Потому просьба-держи их при себе.