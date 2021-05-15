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Чем на самом деле полезен популярный овощ

Чем на самом деле полезен популярный овощ (2 фото)

Автор:
15 мая 2021 13:49
Метки: Кладезь витаминов   еда   здоровые   капуста   факты   
589
2
Пожалуй, мало кто знает об уникальном витаминном составе капусты. В овоще содержатся почти все известные витамины, и даже такой уникальный и необходимый при язве желудка витамин U, фитонциды, ферменты, минеральные вещества.

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Метки: Кладезь витаминов   еда   здоровые   капуста   факты   
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7  комментариев
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12k
Anthonyus 7 часов назад
Чем ещё хороша капуста,так это тем что отлично держит форму даже после варки.
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Schandmaul 44 минуты назад
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Татьяна 6 часов назад
Капуста в свежем виде, как и многие зеленые культуры обладает обратной калорийностью. То есть организм на её переваривание тратит энергии больше, чем энергетическая ценность самой капусты.. Но это если конечно не добавлять в салат из капусты майонез или растительное масло.
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smakido 8 часов назад
Я ею не наедаюсь....
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Sandmann 8 часов назад
"Чем на самом деле полезен популярный овощ"
Чем, чем - ценой!
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