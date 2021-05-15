"Чем на самом деле полезен популярный овощ"

Капуста содержит рекордное количество витамина С — мощного природного антиоксиданта, который отвечает за здоровье и нормальную работу практически всех систем организма. Он выводит токсины, защищает клетки от повреждений, укрепляет иммунитет и помогает бороться со старением.



Согласно исследованиям, витамин С катализирует выработку собственного коллагена в организме (она замедляется уже после 20 лет). Коллаген не даром называют белком молодости — именно он отвечает за упругость и увлажнённость кожи, ее естественное сияние и отсутствие морщин. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, витамин С обеспечивает надежную защиту организма от повреждения свободными радикалами — они атакуют клетки организма, провоцируют воспалительные реакции, ускоряют появление морщин и гиперпигментации.







Капуста содержит каротиноиды — лютеин и зеаксантин, которые исследования связывают с уменьшением риска возрастных нарушений зрения, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна. Ночная слепота также связана с дефицитом витамина А. Капуста содержит бета-каротин, который организм превращает в витамин А.



Калий, кальций и магний, которые в большом количестве находятся в белокачанной капусте, улучшают когнитивную функцию, укрепляют сердечную мышцу и нормализуют артериальное давление, а кемпферол борется с воспалениями и предотвращает возникновение аллергических реакций.







Кроме того, капуста — диетический продукт. На 100г она содержит всего 30 ккал, поэтому всем, кто следит за фигурой, диетологи настоятельно рекомендуют добавить капусту в свой рацион. Добавляйте ее в салаты, овощные рагу, сандвичи и горячие блюда.



Единственное, о чем важно помнить: при всем обилии полезных свойств, капуста может вызывать вздутие живота, поэтому перед тем как надеть облегающее платье от нее лучше отказаться. Это касается только сырого овоща, при термической обработке разрушается грубая клетчатка, которая и служит причиной вздутия.