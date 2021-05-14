FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3316 постов • 1731 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (32 фото)

Автор:
14 мая 2021 08:52
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
1869
32
Свернуть все комментарии под фото
Смешные и не очень комментарии и картинки с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны присутствуют!!!

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
61
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
61  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
627
Наташа Гадова Час назад
Комментарий к фото
И девушка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
501
iKrek Полминуты назад
Комментарий к фото
Все мы немножно ведьмы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Полминуты назад
Комментарий к фото
Билат! Что с кружкой не так? Действительно с одних кружек "вкусно", с других нет! Тут я на стороне бабы евОнай!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
501
iKrek Минуту назад
Комментарий к фото
Главное что бы какого нибудь менеджера в прошлое не отправили, уж они то всё обо всём знают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АлексЮстасу Минуту назад
Комментарий к фото
Представляю, как он договора на каждой странице подписывает, к концу рыбка похудеет до малька.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182
wr2x2 Минуту назад
Комментарий к фото
как минимум одна часть его тела стала здоровее ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182
wr2x2 3 минуты назад
Комментарий к фото
ну как бы да - выразили свое отношение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182
wr2x2 4 минуты назад
Комментарий к фото
4 - подрался с девушкой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182
wr2x2 4 минуты назад
Комментарий к фото
сейчас себя я уже так и веду, так как опыт и знания позволяют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 5 минут назад
Комментарий к фото
Бред.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 5 минут назад
Комментарий к фото
Каждый день эта хрень по несколько раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 9 минут назад
Комментарий к фото
Показалось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 10 минут назад
Комментарий к фото
Это кабинет окулиста!...."Вы здоровы!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
501
iKrek 10 минут назад
Комментарий к фото
На туфлях разориться можно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Regerald 10 минут назад
Комментарий к фото
А вот нахрена больше? На 10 миллионов ты купишь хороший дом с гаражом, две новые машины, яхту, дачу на Лазурном Берегу. И это только первый миллион... Если надо кораблик на 100500 тонн с золотым унитазом, тут скорее к психиатру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 11 минут назад
Комментарий к фото
Это только лестница. В момент "кручения" все нормально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Andrey 11 минут назад
Комментарий к фото
У меня стоит
Такого вы еще не видели!!! ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 12 минут назад
Комментарий к фото
Идите на .....! Я вас не звал!.....вот бы он о......ли!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 13 минут назад
Комментарий к фото
В день...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 14 минут назад
Комментарий к фото
По тому, что не надо быть лохом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›