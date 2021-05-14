Есть фильмы, которые можно пересматривать бесчисленное количество раз, они никогда не надоедают. Кажется, что сюжет уже выучен наизусть, и знаешь каждую реплику героев, но оторваться от экрана не можешь, потому что настоящее, истинное искусство никогда не наскучит. До сих пор легендарная картина "За двумя зайцами" пользуется огромной любовью и популярностью у разных поколений зрителей, несмотря на то, что была снята 60 лет назад.
Безусловно, это заслуга всей съёмочной группы, прежде всего талантливого режиссёра и выдающихся актёров.
Лёгкая, смешная, гротесковая комедия давно "разобрана" на цитаты. Тем удивительнее, что съёмки проходили в тяжёлой, нервной обстановке. Было множество проблем, слез, скандалов, хотя не обходилось и без забавных случаев.
Когда режиссёр Виктор Иванов задумал экранизировать одноимённую пьесу Михаила Старицкого, сценарий к которой он написал сам, то сразу столкнулся с большими трудностями. Комиссия не увидела ни патриотической, ни производственной направленности будущего фильма, поэтому очень долго препятствовала съёмкам. Как только Виктор Михайлович не убеждал киночиновников. Даже сам разыгрывал перед ними роли главных героев. А в идеологическом отделе ЦК отчаянно доказывал, что комедия будет высмеивать мещанство, стяжательство и стиляг, борьба с которыми как раз началась в эти годы.
Когда наконец разрешение было получено, оказалось,что средств киностудии им. Довженко выделили недостаточно. Поэтому первоначально картину снимали на украинском языке, так как предполагалось, что её будут показывать только на Украине. Все натурные съёмки проходили в Киеве. Из десятков претендентов на главные роли режиссёр сначала выбрал знаменитого Николая Гриценко и Майю Булгакову.
Но всё изменилось после проб. Увидев Олега Борисова на плёнке в костюме и гриме, Иванов понял, что лучшего актёра на роль авантюриста Голохвостого (Голохвастова) ему не найти. А у Майи Булгаковой, в один из дней были запланированы пробы с актёрами Николаем Яковченко и Анной Кушниренко, сыгравших впоследствии родителей Прони Прокоповны. Но Майя Григорьевна на студию не попала, так как застряла в лифте и просидела там несколько часов.
Разъярённый режиссер, два часа напрасно прождавший Булгакову, выскочил из двери павильона и столкнулся с Маргаритой Криницыной, штатной актрисой студии Довженко, которая шла по коридору. Иванов попросил её подыграть на пробах. Маргарите Васильевне уже приходилось играть роль Прони в спектакле ВГИКа, поэтому материал она прекрасно знала. Актриса настолько органично, естественно, а главное смешно смотрелась в кадре, что всей съёмочной группе стало понятно - вот она, настоящая Проня Прокоповна. Да к тому же с Олегом Борисовым они составляли очень контрастную пару: она - дородная и статная, а он - невысокий и щупленький.
Съёмки проходили очень напряжённо. Режиссёр полностью "погружался" в процесс работы и требовал этого от коллег. К тому же Виктор Иванов был довольно темпераментным человеком и часто терял над собой контроль. Каждый день начинался "с разгона" съёмочной группы, от которой режиссёр пытался добиться безупречности в каждом эпизоде. Больше всех попадало Маргарите Криницыной.
Эти съёмки стали для актрисы настоящим испытанием. Мало того, что у неё был очень сложный грим, до неузнаваемости уродовавший внешность, и ей приходилось приезжать на три часа раньше других, она терпела постоянную нервотрёпку с режиссёром. Актриса очень часто плакала, спрятавшись за декорациями.
Довольно серьёзные конфликты возникали у Виктора Иванова и с Олегом Борисовым, к тому времени уже довольно известным актёром. Олег Иванович постоянно отстаивал своё право на изменение роли, ему не нравился сценарий и некоторые из режиссёрских находок.
Когда снималась сцена, где Свирида Петровича перебрасывают через забор на булыжную мостовую, актёр попросил Иванова показать, как это должно выглядеть. Тот в запале показал, но приземлился неудачно, и больше Борисову рискованных сцен не предлагал. Несколько раз актёр просто срывал съёмки и однажды даже попытался официально отказаться от них, когда было уже отснято более половины фильма. Дошло до того, что режиссёр попал с гипертоническим кризом в больницу.
Но происходили и забавные случаи. Например, с " пронькиным голландским" попугаем, который постоянно кричал в фильме "Химка-дура!" Вернее озвучивал попугая режиссёр, так как птица эту фразу так и не выучила. Зато в самое неподходящее время, когда на съёмочной площадке должна быть идеальная тишина, попугай вдруг начинал виртуозно ругаться матом и отдавать команды "Мотор" и "Стоп".
Долго не удавался эпизод с шампанским, так как не получалась струя нужной мощности, способная облить героев. Тогда решили просверлить дно бутылки, вставить в него шланг и пустить по нему шипучее щелочное соединение. По воспоминанием актёров, это была смесь хозяйственного мыла и соды. Актер Николай Яковченко, игравший отца Прони Прокопа Серко, не услышал предупреждения, что это не шампанское, широко открыл рот и наглотался мыльно-содового раствора.
Премьера киноленты состоялась в клубе железнодорожников на окраине Киева при полном аншлаге. Картина так полюбилась зрителям и пользовалась у них такой огромной популярностью, что была частично переведена на русский язык этими же актёрами (многие герои говорят на суржике) и запущена во всесоюзный прокат. А режиссёру и исполнителям главных ролей, фильм принёс не только славу, но и множество неприятностей.
Виктора Иванова ругали за вольное обращение с материалом. Так в пьесе не было многих фраз, которые стали "крылатыми", после выхода фильма на экраны. Критики обращали внимание на "ляпы", которых зрители просто не замечали. Когда снимались сцены на Андреевском спуске, то на втором плане виднелись многоэтажки и моторные лодки. Чиновникам также не понравилась сцена, где Пронька бегает в панталонах. В общем, Виктора Михайловича внесли в "чёрный список" студии Довженко на несколько лет.
Олега Борисова из-за съёмок уволили из Киевского драмтеатра им. Леси Украинки, в котором актёр прослужил более десяти лет. Скандал был грандиозным и докатился до Министерства культуры. Позже руководство театра извинилось, но актёр не простил предательства, переехал в Ленинград и устроился в БДТ.
Маргарита Криницына стала заложницей образа уродливой Проньки, и главных ролей в её кинокарьере больше не было. Олег Иванович и Маргарита Васильевна после съёмок фильма стали друзьями. В 1963 году Борисов пригласил актрису на небольшую роль в свой фильм "Стежки-дорожки", в котором выступил в качестве режиссёра и исполнителя главной роли.
В 1999 году, когда уже ушли из жизни Виктор Иванов и Олег Борисов, им была посмертно присвоена Государственная премия Украины, за выдающийся творческий вклад в создание фильма. Получила эту премию и Маргарита Васильевна. В этом же году актриса присутствовала на открытии памятника главным персонажам картины, который был установлен на Андреевском спуске в Киеве. Что же, "лучше поздно, чем никогда".
Источник:
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Вот вообще шедевральный монолог.
Мій папаша мають магазин
Та вони мене не обіжають
Бо один у них я шикарний син
Мій папаша мають магазин
Та вони мене не обіжають
Бо один у них я шикарний син)