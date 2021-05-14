Безусловно, это заслуга всей съёмочной группы, прежде всего талантливого режиссёра и выдающихся актёров.

Лёгкая, смешная, гротесковая комедия давно "разобрана" на цитаты. Тем удивительнее, что съёмки проходили в тяжёлой, нервной обстановке. Было множество проблем, слез, скандалов, хотя не обходилось и без забавных случаев.

Когда режиссёр Виктор Иванов задумал экранизировать одноимённую пьесу Михаила Старицкого, сценарий к которой он написал сам, то сразу столкнулся с большими трудностями. Комиссия не увидела ни патриотической, ни производственной направленности будущего фильма, поэтому очень долго препятствовала съёмкам. Как только Виктор Михайлович не убеждал киночиновников. Даже сам разыгрывал перед ними роли главных героев. А в идеологическом отделе ЦК отчаянно доказывал, что комедия будет высмеивать мещанство, стяжательство и стиляг, борьба с которыми как раз началась в эти годы.