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Легендарному фильму "За двумя зайцами" - 60 лет! Самые интересные моменты со съёмок картины

Легендарному фильму "За двумя зайцами" - 60 лет! Самые интересные моменты со съёмок картины (9 фото + 2 видео)

Автор:
14 мая 2021 00:13
Метки: актеры   история фильма   кино   
461
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2

Есть фильмы, которые можно пересматривать бесчисленное количество раз, они никогда не надоедают. Кажется, что сюжет уже выучен наизусть, и знаешь каждую реплику героев, но оторваться от экрана не можешь, потому что настоящее, истинное искусство никогда не наскучит. До сих пор легендарная картина "За двумя зайцами" пользуется огромной любовью и популярностью у разных поколений зрителей, несмотря на то, что была снята 60 лет назад.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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53
ann 9 часов назад
Просто ШЕДЕВР!
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14k
KOSTELLO 13 минут назад
Фильм великолепен.
Вот вообще шедевральный монолог.

Ссылка m.youtube.com
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3k
Горожанин 42 минуты назад
Фильм - класс! Гоголь бы похвалил.
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8k
krivsan 59 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Юрий 3 часа назад
"была частично переведена на русский язык" - вот тут не понял.

Ссылка www.youtube.com
- на русском
Ссылка www.youtube.com
- на суржике
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5k
Lucky 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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41k
Максим Т. 4 часа назад
"Я думала, то у вас в груди шкварчить, а то шкварчала ваша папироска."
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16k
Robin Hood 8 часов назад
роплл
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167
Petrov 9 часов назад
Моя мама серце добре має
Мій папаша мають магазин
Та вони мене не обіжають
Бо один у них я шикарний син
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167
Petrov 9 часов назад
Моя мама серце добре має
Мій папаша мають магазин
Та вони мене не обіжають
Бо один у них я шикарний син)
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