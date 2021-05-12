Когда в доме несколько питомцев

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Выражение "живут, как кошка с собакой" - не всегда означает - плохо, можно наблюдать самые нежные отношения, а вот, кошка с кошкой или собака с собакой могут находиться постоянно в "состоянии войны". Предлагаем небольшую подборку фотографий с несколькими питомцами под одной крышей.
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