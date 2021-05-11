17 фото людей и кошек, которые очень похожи друг на друга

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Многие питомцы похожи на своих хозяев - в том числе внешне. Британский фотограф Джеррард Гетингс (Gerrard Gethings) в реальности показал, насколько могут быть похожи кошки и их владельцы, сопоставив их портреты. По его фотографиям даже сделали настольную игру "Do You Look Like Your Cat?" ("Вы похожи на свою кошку?").
Джеррард Гетингс - фотограф дикой природы из Великобритании, и это не первый его проект с участием животных. В своем фотопроекте "Do You Look Like Your Cat?" ("Вы похожи на свою кошку?") он сопоставил портреты кошек и их хозяев, показав, как питомцы могут быть похожи на своих владельцев. На основе снимков фотограф выпустил одноименную настольную игру на развитие памяти.
Кстати, модели и коты, участвовавшие в проекте - не реальные питомцы и хозяева. Чтобы воплотить свою идею, фотограф провел кастинг, где тщательно отбирал моделей и уделял внимание деталям. Получились классные снимки, где люди и коты действительно очень похожи.
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Фотограф уже делал подобный проект, только с собаками:
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