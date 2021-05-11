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Сообщество Без кота и жизнь не та 884 поста • 381 подписчик подписаться
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17 фото людей и кошек, которые очень похожи друг на друга

17 фото людей и кошек, которые очень похожи друг на друга (22 фото)

Автор:
11 мая 2021 12:37
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   кошки   питомцы   смешно   фото   хозяева   
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Многие питомцы похожи на своих хозяев - в том числе внешне. Британский фотограф Джеррард Гетингс (Gerrard Gethings) в реальности показал, насколько могут быть похожи кошки и их владельцы, сопоставив их портреты. По его фотографиям даже сделали настольную игру "Do You Look Like Your Cat?" ("Вы похожи на свою кошку?").
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Метки: животные   кот   коты   кошки   питомцы   смешно   фото   хозяева   
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Хью́берт 39 минут назад
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