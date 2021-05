17 фото людей и кошек, которые очень похожи друг на друга

Многие питомцы похожи на своих хозяев - в том числе внешне. Британский фотограф Джеррард Гетингс ( Gerrard Gethings ) в реальности показал, насколько могут быть похожи кошки и их владельцы, сопоставив их портреты. По его фотографиям даже сделали настольную игру "Do You Look Like Your Cat?" ("Вы похожи на свою кошку?").