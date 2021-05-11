17 фото людей и кошек, которые очень похожи друг на друга

Джеррард Гетингс - фотограф дикой природы из Великобритании, и это не первый его проект с участием животных. В своем фотопроекте "Do You Look Like Your Cat?" ("Вы похожи на свою кошку?") он сопоставил портреты кошек и их хозяев, показав, как питомцы могут быть похожи на своих владельцев. На основе снимков фотограф выпустил одноименную настольную игру на развитие памяти.