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"Мне нужно пощупать"... упоротые шутки о людях с плохим зрением

"Мне нужно пощупать"... упоротые шутки о людях с плохим зрением (16 фото)

Автор:
13 мая 2021 19:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   плохое зрение   подборка   прикол   самоирония   слабовидящие   
2648
16

Людям с не очень хорошим зрением помогают три вещи: лазерная хирургия глаза, очки и самоирония.

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Метки: Юмор   плохое зрение   подборка   прикол   самоирония   слабовидящие   
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28  комментариев
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16k
Егор Час назад
Насчет рендеринга - неправда. Из-за неуверенности, все ли правильно они видят, близорукие постоянно прокачивают множество вариантов. Процессор занят.
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8k
Andrei 9 минут назад
Вот только наоборот, ибо глаз не монитор, а видеокамера. Там идёт не рендеринг, а распознавание.
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8k
Majul 22 минуты назад
Уто вообще не в курсе, что такое -3 или -4.
На картинках как минимум мем про -10, но уж никак не -3
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5k
Tatyana 23 минуты назад
Мда, всё правда, но уже истрическая. Это раньше было не купить очки, а если и купить, то такие страшные, как атомный взрыв. А сейчас сколько всего: и оправы на любой вкус, и стёкла тончайшие, и линзы контактные, и операции с магическим действием. В общем, стар этот юмор, не актуален, но смешно.
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3k
Горожанин Полчаса назад
Зрение - это прямая функция мозга. Плохое зрение - это сигнал о том, что с мозгом у человека не все в порядке. Очкарики - признак нарушения работы мозга у человека. Граждане, опасайтесь очкариков.
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5k
Leo Sun Полчаса назад
Причина, по которой я ни с кем не здороваюсь:

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5k
Leo Sun 37 минут назад
Именно так я когда-то уличный фонарь приняла за Луну


Говорю: "Ой, смотрите, какая Луна сегодня яркая!"


Вообще, весело нам, очкарикам, да...

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31k
Опаньки 42 минуты назад
у меня косоглазие (оперированое), астигматизм обоих глаз, -6
и на сладкое :

одновременное зрение....
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961
Dwarf61 47 минут назад
Не буду делать коррекцию, а то с женой разведусь! Вдруг она у меня страшненькая)))
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4k
RomaXz Час назад
Как же это было жизненно, пока коррекцию для своих -6.5 не сделал. Одно из самых удачных приобретений в жизни :)
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9k
Александр Час назад
Блин, всё так и есть)
Особенно про знакомых, которые обижаются что я с ними не здороваюсь))
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