"Мне нужно пощупать"... упоротые шутки о людях с плохим зрением

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Людям с не очень хорошим зрением помогают три вещи: лазерная хирургия глаза, очки и самоирония.
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На картинках как минимум мем про -10, но уж никак не -3
Говорю: "Ой, смотрите, какая Луна сегодня яркая!"
Вообще, весело нам, очкарикам, да...
и на сладкое :
одновременное зрение....
но я могу выбирать каким смотрть (переключать) с одного картинку на другой
из-за косоглазия когда переключаю глаза один глаз "уходит" и люди не понимают почему я на них не смотрю при разговоре ))))))))))))))))))))
Особенно про знакомых, которые обижаются что я с ними не здороваюсь))
У кого хорошее зрение этого не понять)
кто первый должен здороваться: кто старше или кто младше?
ответ был тож несложный: тот, кто лучше воспитан