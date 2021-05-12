45 главных достопримечательностей Пятигорска

Пятигорск – курортный город, где отдыхающим всегда будет, чем заняться. Важная составляющая отдыха в нем – посещение лечебных комплексов с минеральной водой, большинство из которых оборудованы в красивых и старинных зданиях – Пушкинские, Ермоловские, Пироговские ванны.
Любителям природы интересны будут «бесстыжие» ванны, в которых можно наслаждаться красотой окружающей природы. Также можно посетить озеро с лечебной грязью Тамбукан.
С Пятигорском тесно связаны жизнь и творчество поэта Лермонтова. Посещение «лермонтовских» мест является обязательной частью туристической экскурсионной программы. Стоит посетить грот Лермонтова и дом поэта, где устроен музей-заповедник, положить цветы у места роковой дуэли и у его памятника. Множество знаковых мест расположены на горе Машук – озеро Провал, беседка «Эолова арфа», канатная дорога.
Озеро Провал
Природная достопримечательность горы Машук и одно из самых популярных мест города. Глубина озера 11 метров, ширина – 15 метров. Водоем образовался после провала известняковых пород на 41 метр. Вода в нем удивительного бирюзового цвета. К пещере ведет освещенный тоннель протяженностью 40 метров, перед входом в который оборудована смотровая площадка с видами на Пятигорск. У входа установлены скульптуры львов.
Место дуэли Лермонтова
Поляна на склоне Машука, на которой в 1841 году состоялась дуэль, в которой погиб М. Ю. Лермонтов. В этом месте в 1913 году к 100-летию со дня рождения поэта установлен обелиск классической формы. В круглой нише в центре обелиска установлен бюст поэта в офицерской форме, изготовленный из бронзы. Мемориал окружает ограда из металлических цепей. На углах ограды установлены бетонные грифы.
Гора Машук
Гора высотой более 900 метров является одной из знаковых достопримечательностей города. С нее открывается великолепный вид на город, гору Бештау. В ясный день с Машука можно увидеть Эльбрус. На склонах горы много минеральных источников. Чистый воздух и лечебная вода привлекают отдыхающих в санатории Пятигорска, построенные рядом с горой. На вершину горы можно подняться на канатной дороге, пешком или на автомобиле.
Парк «Цветник»
Одно из самых старых культурных мест в городе. Красивый парк является центром курортной жизни Пятигорска. В нем расположено много интересных мест – Лермонтовская галерея, Ермоловские ванны, грот Дианы, Питьевая галерея. В парке высажены аллеи, декоративные кустарники, на клумбах растет около 40 видов цветов. В центре парка расположен фонтан. Из парка можно подняться на вершину горы, где установлен символ города – орел.
Пятигорская канатная дорога
Открылась в 1971 году, реконструирована в 2015 году. Ведет на вершину горы Машук. Время в дороге в одну сторону составляет 3 минуты. При подъеме открываются прекрасные виды – на сам Пятигорск, склоны Машука и Бештау. С высоты птичьего полета можно хорошо рассмотреть Лазаревскую церковь и наскальный портрет Ленина, созданный в 1925 году. Многие туристы считают канатную дорогу самым романтическим местом в Пятигорске.
Бульвар Гагарина
Появился при строительстве тоннеля к озеру Провал в середине XIX века. Официальное название появилось в 1968 году, до этого бульвар называли просто «провальным». Сейчас это уютная пешеходная зона, где можно прогуляться под сенью деревьев и полюбоваться архитектурой домов начала XX века. На зеленых аллеях стоят лавочки, установлен фонтан. Бульвар проложен между санаториев и является любимым местом прогулок у отдыхающих.
Музей-заповедник М. Ю. Лермонтова
Также известен как «домик Лермонтова». В нем поэт жил последние дни своей жизни. Дом с тех пор сохранился практически в том же виде. В экспозициях музея много личных вещей Лермонтова. Экспозиции имеют разные тематики. Они рассказывают о жизни Лермонтова на Кавказе, о его образах в музыке и живописи. Гиды проводят экскурсию не только музею-заповеднику, но и по всем «Лермонтовским» местам в Пятигорске.
Указатели на вершине горы Машук
Столбы на смотровой площадке у канатной дороги, на которых расположены указатели с названиями городов и расстояние до них от Машука. Всего на вершине горы расположено около 10 таких столбов, на каждом из которых до 20 указателей. Размещены города практически со всего мира – Харьков, Лос-Анджелес, Тверь, Мурманск, Лондон. Любой человек может приобрести табличку, написать на ней свой город и прикрепить к столбу.
Лермонтовская галерея
Простое, но изящное строение является одним из главных архитектурных символов Пятигорска. Галерея выделяется необычной конструкцией из стекла и металла голубого цвета. Видом своим она напоминает нарядный и сказочный дворец. В 800-метровом павильоне размещены танцпол и зрительный зал, вместимостью 600 человек. В галерее проводят концерты и спектакли, в выставочном зале проходят художественные мероприятия.
Академическая галерея
Архитектурное строение в парке Цветник, в котором часто бывал Лермонтов. Построена в 1951 году из машукского камня. Проект галереи в виде итальянского палаццо выполнил архитектор Уптон, получивший за него звание академика. Построили галерею вокруг первого обнаруженного в городе минерального источника. В ней принимали лечебные ванны. Сейчас здесь можно выпить минеральной воды и насладиться красивыми видами.
Грот Дианы
Появился в память об первом восхождении на Эльбрус научной экспедиции. Первоначально носил название Грот Эльбрус. Работали над созданием грота братья Бернардацци. У входа в искусственную пещеру установлены памятные доски. Главный вход в пещеру украшен массивными колоннами. Площадка перед входом вымощена каменными плитами. В этом очаровательном месте устраивал последний бал в своей жизни М. Ю. Лермонтов.
Грот Лермонтова
Небольшая естественная пещера в горе Машук. Живописное место было популярно у пятигорского «водного» общества. Часто бывал в гроте и Лермонтов, поэтому после смерти поэта жители города стали называть грот в его честь, позже название «грот Лермонтова» сделали официальным. У входа установлена мемориальная табличка, сам грот считается федеральным памятником архитектуры и объектом исторического наследия.
Ставропольский театр оперетты
История театра начинается с 1939 года. В театре ставят и взрослые спектакли, и сказки для детей. Зрители ценят постановки за блестящую актерскую игру, красочные декорации и костюмы, отличную хореографию. Интересным форматом стало проведение спектаклей в стиле Open Air на площадке у главного входа в театр. Здание театра выглядит элегантно и стильно. Во внутреннем оформлении использована лепнина и колонны.
Архитектурные достопримечательности Пятигорска
Самые известные и заметные памятники архитектуры и градостроительства.
Беседка «Эолова арфа»
Необычная ротонда находится у Михайловского отрога на горе Машук. С этого места открываются живописные виды на окрестности Пятигорска, сам город и Кавказский хребет. Название беседка получила в честь бога ветров Эола. В 2008 году в ней установлена акустическая система, воспроизводящая мелодию арф. Вечером беседка красиво подсвечивается. Беседка входит в перечень пятигорских «лермонтовских» мест.
«Китайская беседка»
Расположена у скульптуры орла – символа города. К ней ведет прогулочная тропа по горе Горячая. Название беседка получила из-за причудливого силуэта крыши, похожего на кровлю буддийских храмов. «Китайская беседка» построена в 1976 году на месте разрушенной «цветочной беседки». Она представляет собой ажурный металлический павильон. В ней хорошо сидеть, наслаждаясь прекрасными видами на местные пейзажи.
Ермоловские ванны
Грязелечебный комплекс в парке Цветник. Построен в 1821 году по инициативе генерала Ермолова. Лечебные ванны посещали Пушкин, Раевский, Глинка. Проект здания разработал архитектор Грозмани. Стены его из желтого и красного кирпича выложены фигурной кладкой. Здание имеет форму двух соединенных крестов, в центре каждого креста возвышается купол. Сейчас грязелечебница используется для лечения гинекологических заболеваний.
Пушкинские ванны
Один из самых крупных бальнеологических объектов начала XX века. Построен у подножия горы Горячая, в том месте, где в небольшом деревянном домике гостил ребенком Лермонтов. Именно эти пейзажи вызвали восхищение поэта, которое он выражал позже в творчестве. Здания ванн выглядят торжественно и нарядно, они украшены лепниной, орнаментами и небольшими башенками. В оформлении использованы разные архитектурные стили.
Пятигорский некрополь
Самое старое кладбище Северного Кавказа, где захоронены видные почетные жители города – врачи, художники, воины, ученые. Их могилы украшены красивыми надгробными плитами и памятниками. Для туристов это возможность ознакомиться с историей города. У входа в некрополь в 1902 году построена церковь епископа Лазаря в классическом стиле. Некрополь расположен на холме, с которого открывается хороший вид на город.
Михайловская галерея
Построена в 1848 году у серно-соляного Михайловского источника. Изящное здание выполнено в мавританском стиле. Источник заключен в круглый бассейн, представляющий собой чашу из черного мрамора. После выведения источника минеральной воды наружу, в стенах галереи разместили Курортный музей. Здание реконструировали и обновили интерьер. В выставочных залах размещены произведения современных художников.
Пироговские ванны
Лечебный комплекс и архитектурная достопримечательность Пятигорска. Построены в 1913 году. Фасад выполнен в римском стиле и украшен мозаичным панно, на котором изображены духи минеральной воды и сцены купания в ваннах. Архитектором проекта стал С. В. Тиличеев, с 1914 года здание носило название Тиличеевских ванн. Ваннам вернули историческое название «Пироговские» в 1960-ых годах. У входа установили бюст знаменитому хирургу.
Дача братьев Тиц
Трехэтажное строение расположено в исторической части города. Обликом своим строение в стиле «модерн» больше напоминает дворец, чем дом для загородного отдыха. Оригинальное здание построено в начале XX века. Его фасад интересно выполнен со всех сторон. Третий этаж дач украшен башенками, куполами, балконами, мезонином. В настоящее время в бывшем здании дач располагается корпус военного санатория.
Фонтан «Сказка»
Грандиозный фонтан построен в 1902 году. Он представлял собой сложное гидротехническое сооружение. В 1910 году художественное оформление фонтана изменили. Сейчас это оригинальное сооружение в виде каменных гротов, в украшениях которого проступают каменные черты бородатых гномов. За более чем 100 лет, фонтан не потерял свой вид благодаря реконструкциям. В 2010 году фонтану добавили разноцветную подсветку.
Природные достопримечательности Пятигорска
Лучшие места для отдыха на природе, сады и парки, красивые озера.
Гора Бештау
Пятиглавая магматическая гора высотой 1400 метров. Ее вершины и отроги имеют оригинальные названия – Козьи скалы, Лисий нос, Лохматый Курган. Опоясывает гору кольцевая грунтовая дорога. Добраться до вершин можно пешком, не имея особой физической подготовки. У проложенных туристических троп есть лечебные источники – горячие и холодные. У подножия горы расположен восстановленный Успенский монастырь IX века.
«Бесстыжие ванны»
Также носят название «народных ванн». Представляют собой естественные природные чаши с сероводородной водой. Каскады из нескольких ванн расположены среди дикой природы, без комфортных удобств. Туристы ценят такие места из-за возможности бесплатно и без ожидания в очереди воспользоваться природными лечебными дарами. В самых горячих верхних ваннах температура воды составляет 70-80 градусов.
Парк Культуры и Отдыха имени Кирова
Ранее назывался Казенный сад, и в нем росли фруктовые деревья, тополя, акации, сирень, несколько видов роз. Многие эти деревьях растут в парке до сих пор. Площадь парка 22 га. Его территория благоустроена – проложены аллеи, есть кафе, аттракционы, скалодром, мини-зоопарк, зеркальный лабиринт, игровые площадки. По озеру в парке можно кататься на лодке. На острове в озере живут фазаны, кролики, лебеди, которых можно кормить.
Озеро Тамбукан
Соленое озеро, окруженное лесом, в 9 км от Пятигорска. Его сульфидная иловая грязь используется во многих грязелечебницах, санаториях. Всего на дне озера около полутора миллионов тонн полезной лечебной грязи. Считается, что ее свойства практически не отличаются от грязей Мертвого моря. Воза озера насыщена разными минералами, купаться в ней стоит с осторожностью и учитывать медицинские противопоказания.
Новопятигорское озеро и парк Победы
Озеро образовано в парке Победы в середине XX века с помощью дамбы на реке Подкумок. В 2015 году берега озера благоустроили, воду поменяли, очистили дно. В нем официально разрешено купаться. Выделена отдельная зона для любителей рыбалки. На склонах дамбы размещен каскадный фонтан. На площадке перед ним в парке проходят торжественные мероприятия. В центре парка установлена 8-метровая стела Победы.
Перкальский дендрологический парк
Находится на склоне горы Машук. Площадь парка составляет 40 га. Основан в начале XIX века разжалованным офицером Перкальским, который высаживал у своего дома саженцы растений из разных мест Пятигорья. В настоящее время в нем растут сотни видов деревьев, кустарников и травянистых растений. Есть растения, которые не произрастают в Европе. В числе уникальных деревьев – гинкго билоба, существующее еще в Мезозойскую эру.
Лучшие музеи Пятигорска
Самые интересные музеи города, которые стоит обязательно посетить.
Пятигорский краеведческий музей
Открыт в 1903 году. Пополнение коллекции производилось за счет археологических раскопок. Так в музее появились фрагменты скелета южного слона, который обитал более миллиона лет назад. Общее количество экспонатов музея – более 130 000. Собраны уникальные зоологические, исторические, минералогические, нумизматические коллекции. Есть полотна Шишкина, Боголюбова, Саврасова. Отдельные экспозиции посвящены истории края.
Музей каменных древностей
Один из самых уникальных музеев Северного Кавказа. Его экспонаты – каменные изваяния, статуи и скульптуры, дольмены, жернова, жертвенные камни, сделанные в древние времена. Памятники каменного творчества найдены на территории северокавказского региона. Музей расположен под открытым небом на склоне горы Горячая. Установлены информационные стенды с рассказом об экспонатах и жизни кавказских народов.
Музей насекомых
Основан музей в 1995 году энтомологом Тихомировым. В коллекции музея собраны тысячи насекомых со всего мира, в том числе и тропические – бабочки, тараканы, пауки, жуки, скорпионы. Есть и другие животные – ящерицы, змеи, лягушки. Уникальными обитателями музея являются королевская змея, паук-птицеед, императорский скорпион. В специальной комнате можно наблюдать полный цикл жизни бабочек. Сотрудники музея проводят экскурсии.
Памятники и монументы Пятигорска
Знаменитые исторические и современные памятники и мемориалы города.
Мемориальный комплекс «Огонь Вечной Славы»
Грандиозный памятный комплекс расположен на площади Ленина. Он состоит из пяти пар базальтовых колонн, мраморной чаши с Вечным огнем, братских могил с надгробиями и барельефов. Главным барельефом является «Родина-мать», остальные барельефы посвящены памяти погибших во времена оккупации и подвигу защитников края. Весь комплекс является символом мужества воинов и неприступности Кавказских гор.
Скульптура «Орёл»
Расположена на горе Горячей, где нашли первый источник минеральной воды. Установлена скульптура в начале XX века к 100-летию Пятигорска. Заменена в 1973 году. Орел является символом Кавказских Минеральных вод. Скульптура орла изображает лечебные свойства минеральной воды, которой славится регион, а змея, которую терзает орел, является символом болезней, которые можно вылечить природной водой источников.
Памятник Лермонтову
Памятник установлен в 1889 году. Сбор денег на установку памятника шел 18 лет. Изготовлением памятника занимался скульптор Александр Опекуншин. Многие эксперты считают, что памятник Лермонтову в Пятигорске лучший из всех памятников поэта в стране. Он изображен в офицерском сюртуке и шинели, в его глазах, устремленных вдаль, видно вдохновение. Статуя из бронзы отлита в Петербурге, постамент изготовлен из крымского гранита.
Памятник Кисе Воробьянинову
Скульптура персонажу из романа и кинокартины «12 стульев» установлена в парке Цветник. Она расположена в том самом месте, где персонаж по сюжету просил подаяние. Рядом с Воробьяниновым стоит шляпа для сбора милостыни, в которую туристы кидают деньги. Нос скульптуры натерт до блеска – существует поверье, что того, кто потрет нос героя, ждет финансовый успех. Спонсировали установку памятника местные бизнесмены.
Памятник Остапу Бендеру
Расположен у входа в тоннель, ведущему к озеру Провал. На этом самом месте великий комбинатор продавал несуществующие билеты на осмотр природной достопримечательности. Бендер опирается на один из стульев, за которым и охотились персонажи романа «12 стульев». Скульптурный Бендер не похож на свой прототип из кинокартины. Однако его вид полностью соответствует описанию персонажа в романе Ильфа и Петрова.
Памятник генералу А. П. Ермолову
Скульптура героя Отечественной войны установлена в парке Надежда в 2010 году. Перед установкой площадь в парке отреставрировали. На открытии памятника присутствовала делегация казачьего общества Кубани. Деньги на установку памятника собирали казаки со всей страны. Конная скульптура генерала выполнена в полный рост. Она изготовлена из бронзы и установлена на двухметровом гранитном постаменте.
Ворота Любви
Одно из самых любимых у туристов мест на горе Машук. Ворота Любви, которые иногда называют Ворота Солнца, расположены на панорамной смотровой площадке. Арка ворот сложена из крупных камней. К ней часто приезжают на фотосессию молодожены и влюбленные пары. Считается, если под аркой загадать желание – оно обязательно исполнится. А если жених трижды пронесёт под аркой невесту – их ждет счастливая семейная жизнь.
Церкви и монастыри Пятигорска
Главные культовые места и православные достопримечательности.
Спасский кафедральный собор
Главный храм города, возведение которого началось в 1845 году, а завершилось в 1867 году. Собор простоял до 1936 года, когда его взорвали большевики. Восстановление храма началось в 1990-ых года, освятили его в 2013 году. Собору придали первоначальный облик в русско-византийском стиле. Он имеет строгую форму креста, а фасад белоснежных стен лишен ярких украшений. Внутри собор украшают фрески и иконостас во фряжском стиле.
Успенский Второ-Афонский монастырь
Расположен у горы Бештау. Монастырь основан монахами с Афона в 1904 году на месте византийского храма времен древней Алании. После закрытия монастыря в 1927 году постройки монастыря постепенно превратились в руины. Восстановление монастыря началось в 1990-ых годах. Современный облик обители сильно отличается от первоначального. Интересно выполнен братский корпус – он имеет цилиндрическую форму.
Церковь Лазаря Четверодневного
Действующий храм, расположенный рядом с некрополем. Построен в 1902 году на месте разобранной церкви 1856 года. Храм построен в стиле древнерусского классицизма в форме креста. Стены из кирпича украшает фигурная кладка. В них сделаны узкие окна. Многие отмечают красивое внутреннее убранство. Святыня церкви – мощи святого Лазаря Четверодневного. Богослужения в Лазаревской церкви совершались даже при советской власти.
Что еще посмотреть и куда съездить?
Еще несколько интересные мест, которые можно посетить, если все основные достопримечательности вы уже видели.
Поляна Песен
Концертная площадка, построенная для проведения массовых праздничных мероприятий. Расположена в живописном месте на горе Машук рядом с Воротами солнца и местом дуэли Лермонтова. Рельеф местности позволял возвести ее таким образом, чтобы происходящее на сцене было видно из любой точки. Естественный склон горы выполняет функции зрительного зала. После долгого запустения Поляну Песен реконструировали в 2007 году.
Верхний Рынок
Находится в центре города. Торговые ряды появились на этом месте еще в 1956 году. Из-за того, что продавали здесь в основном сельскохозяйственную продукцию, его называли Колхозным. В настоящее время рынок перестроили. В исторических зданиях размещаются современные магазины. Большой фуд-корт площадью 1500 м² носит название Кухни мира, здесь можно попробовать национальные блюда разных стран.
Аквапарк «Город Солнца»
Расположен в поселке Иноземцево в 15 км от Пятигорска. В нем расположено 12 водных аттракционов и 9 бассейнов. Для маленьких посетителей есть 2 отдельные горки длиной 12 метров и 3 бассейна. Эффект падения можно ощутить на горке «Пушка». Популярными горками считаются спиральная «Тобогган», «Гидротурбо» длиной 113 метров и закрученная «Анаконда». Лежа на шезлонгах, можно любоваться живописными пейзажами вокруг.
Пятигорский ипподром
Построен у подножия горы Бештау. Первые скачки состоялись в 1885 году. В настоящее время – один из самых крупных ипподромов страны. В год на нем испытывают около 500 лошадей разных пород. В 2008 году состоялась масштабная реконструкция. Модернизирована скаковая дорожка, установлены системы полива и дренажа, позволяющие проводить скачки в любую погоду. Со зрительских трибун открывается хороший обзор.
Источник:
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