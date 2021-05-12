45 главных достопримечательностей Пятигорска

Любителям природы интересны будут «бесстыжие» ванны, в которых можно наслаждаться красотой окружающей природы. Также можно посетить озеро с лечебной грязью Тамбукан.

С Пятигорском тесно связаны жизнь и творчество поэта Лермонтова. Посещение «лермонтовских» мест является обязательной частью туристической экскурсионной программы. Стоит посетить грот Лермонтова и дом поэта, где устроен музей-заповедник, положить цветы у места роковой дуэли и у его памятника. Множество знаковых мест расположены на горе Машук – озеро Провал, беседка «Эолова арфа», канатная дорога.

Озеро Провал

Природная достопримечательность горы Машук и одно из самых популярных мест города. Глубина озера 11 метров, ширина – 15 метров. Водоем образовался после провала известняковых пород на 41 метр. Вода в нем удивительного бирюзового цвета. К пещере ведет освещенный тоннель протяженностью 40 метров, перед входом в который оборудована смотровая площадка с видами на Пятигорск. У входа установлены скульптуры львов.