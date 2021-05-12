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45 главных достопримечательностей Пятигорска

45 главных достопримечательностей Пятигорска (46 фото)

Автор:
12 мая 2021 10:14
Сообщество : Путешествия
Метки: достопримечательность   красота   природа   пятигорск   фото   
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46

Пятигорск – курортный город, где отдыхающим всегда будет, чем заняться. Важная составляющая отдыха в нем – посещение лечебных комплексов с минеральной водой, большинство из которых оборудованы в красивых и старинных зданиях – Пушкинские, Ермоловские, Пироговские ванны.

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Метки: достопримечательность   красота   природа   пятигорск   фото   
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