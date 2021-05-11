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Странные штуковины, поставившие людей в тупик, но на помощь пришли люди из Интернета

Странные штуковины, поставившие людей в тупик, но на помощь пришли люди из Интернета (23 фото)

Автор:
11 мая 2021 23:45
Метки: вопросы   находки   ответы   
604
23

Люди постоянно ищут новых знаний, но не тех, которые на них вываливают, а те, которые интересны конкретно им и конкретно сейчас. Так бывает, что интересующая информация недоступна, по причине либо её отсутствия, либо не знания, где и как её искать. К счастью, в Интернете хватает людей со знаниями всех мастей и тех, кто просто хорошо умеет пользоваться поисковиками.

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Lesha86 3 часа назад
Называется Spurbus (Шпурбус). В инете полно информации про них.
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