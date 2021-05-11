Ответ: «Это точилка для бритвенных лезвий.»

Как правило, у бритвенного лезвия ближе к центру есть несколько отверстий, с помощью которых оно крепится на головках внутри точилки. Протаскивание верёвки заставляет головки вращаться, двигая лезвия по крошечным точильным камням.

Вопрос: «Что это за 7 странных шурупов с геометрическими формами на головках? Никто в доме не знает, откуда они»