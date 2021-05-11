Люди постоянно ищут новых знаний, но не тех, которые на них вываливают, а те, которые интересны конкретно им и конкретно сейчас. Так бывает, что интересующая информация недоступна, по причине либо её отсутствия, либо не знания, где и как её искать. К счастью, в Интернете хватает людей со знаниями всех мастей и тех, кто просто хорошо умеет пользоваться поисковиками.
Вопрос: «Эти ворота, блокирующие подъезд к нескольким вышкам сотовой связи. Зачем так много замков и как их вообще открыть?»
Ответ: «Вы можете открыть ворота, отперев только один замок. Такая конструкция позволяет пользоваться воротами нескольким людям, и, если один из них потеряет ключи, необходимо будет заменить только его навесной замок. Но если сломается один замок с кучей ключей, то нужно будет передать новые ключи куче людей.»
Вопрос: «Для чего нужна эта штука посреди пепельницы?»
Ответ: «Это держатель спичечного коробка»
Вопрос: «Найдено в старом доме 1914 года, маленькие золотые головки крутятся, если потянуть за красную верёвку. Кстати, сделано компанией Siemens»
Ответ: «Это точилка для бритвенных лезвий.»
Как правило, у бритвенного лезвия ближе к центру есть несколько отверстий, с помощью которых оно крепится на головках внутри точилки. Протаскивание верёвки заставляет головки вращаться, двигая лезвия по крошечным точильным камням.
Вопрос: «Что это за 7 странных шурупов с геометрическими формами на головках? Никто в доме не знает, откуда они»
Ответ: «Это наконечники для выжигателя по дереву»
Вопрос: «Что это такое я нашла в сумочке? Сделано из металла, оба шарика приклеены суперклеем. Трубочка двигается. 4 конца не закруглены а просто обрезаны»
Ответ: «Дамы использовали небольшие венчики для дегазации газированных напитков. Думаю, считалось, что отрыжка — это не по-женски. Также можно использовать для дегазации игристого вина, вероятно, чтобы сделать его более пригодным для питья после открытия бутылки.»
Вопрос: «Что это за большая черная рукавица на руке телохранителя, стоящего за индийским премьер-министром?»
Ответ: «Это небольшой баллистический щит. Телохранители держат их на противоположных руках, чтобы быстро прикрыть ими премьер-министра, когда будут заталкивать его в люк.»
Вопрос: «Это есть у мужа в его коллекции, но он понятия не имеет, для чего это предназначено, кроме того, чтобы использовать это в качестве топора»
Ответ: «Это топорик для аварийной эвакуации из самолёта.»
Он предназначен для прорубания алюминиевой обшивки самолёта, а прорезиненная ручка должна защитить пользователя от удара током. Автор фото написал в комментариях, что на этом топорике написано, что он может защитить от удара в 15 000 вольт.
Вопрос: «Что это за старый контейнер в аэропорту Бирмингема [Британия]?»
Ответ: «Это тренировочный макет самолёта для подготовки пожарно-спасательной службы.»
Вот как он выглядит изнутри
Вопрос: «Раковина необычной формы в коридоре, обнаруженная на странице продажи старого дома. Выглядит довольно узкой, вероятно, слишком маленькая для мытья сапог»
Ответ: «Это называется "раковина для дворецкого" или "раковиной для мытья". Она используется для мытья, наполнения вёдер водой и выливания грязной воды. Благодаря ей обслуживающий персонал мог мыть поверхности, не бродя по всему дому. У некоторых из них внизу была решетка для отжима швабры.»
Вопрос: «Что это за странные отростки? Найдено в дупле в лесу в Онтарио, Канада»
Ответ: «Это конечности дерева. Ветки более плотные, чем ствол, и медленнее гниют. Никаких странных отростков, простое гниение с разной скоростью. Встречается довольно часто»
Ответ №2: «Это сердцевина дерева, где находится центр корней. В корнях скопились смолы, которые замедляют их гниение.»
Вопрос: «Нашел на моей подъездной дорожке. Вчера вечером канадская полиция арестовала моего соседа, может ли это быть связано с его арестом?»
Ответ: «Да, это дротик пистолета-электрошокера»
Вопрос: «Что это за зеленый круглый предмет, найденный в саду моих бабушки и дедушки? Сделано из пластика с круглой тарелкой и отделяющимся цилиндром сверху. Также есть две трубки, выходящие снизу и сверху»
Ответ: «Это ловушка для слизняков.»
Скорее всего его бабушка и дедушка используют её в качестве поилки для птиц, так как обычно ловушки для слизней устанавливают на земле, втыкая в землю стержень (который вы можете видеть на фото в верхней части конструкции). Обычно внутрь наливается привлекающая слизней жидкость, например, пиво. Забираясь внутрь, слизняки падают в жидкость и уже не могут выбраться наружу. В принципе, для этого может подойти любая чаша с пивом.
Вопрос: «Что это за маленький круглый предмет, торчащий из колесной арки этого городского автобуса в Аделаиде [Австралия], я не видел такие ни на одном другом автобусе»
Ответ: «Это направляющая система для автобусов высокоскоростной автобусной трассы О-Бан, которые движутся вдоль рельсов»
Вопрос: «Переехал в новую квартиру и нашел это на стене. Похоже на пластиковую пластину, внутри которой полое отверстие. Для чего это может быть?»
Ответ: «Это канал, для скрытия кабелей в стене. Где-то недалеко должен быть другой выход рядом с розеткой.»
Вопрос: «Думала, что это может быть для свечей, но отверстия довольно маленькие, и я не знаю, почему одна часть возвышается над другими. Есть идеи?»
Ответ: «Это ханукия. Возвышающаяся часть предназначена для освещения других.»
Ханукия — светильник, который зажигают в течение восьми дней празднования Хануки. Не путать с менорой, в которой 7 рожков для свечей, которые идут в ряд. В ханукии 9 рожков, причём один из них возвышается над остальными.
Вопрос: «Маленькая ложка с зажимом в ручке. Нашел это на кухне»
Ответ: «Это ложка для кофе с зажимом для пакета с кофе.»
Источник:
- 15 любопытных находок, сделанных в лесу
- Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу
- Загадки для любителей пораскинуть мозгами
- Загадки для любителей поломать голову
- Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы
Понравилось35