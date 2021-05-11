На снимках художник Евгений Степанович Кобытев. Я, признаться, поначалу думал, что даты напутаны и разница между кадрами на самом деле лет 15. Однако я ошибался. Евгений Степанович лично подписал снимки. На первом: «Таким Е. Кобытев ушел на фронт в 1941 году». На втором: «1945 год. Таким он вернулся». Всего четыре года. Он пережил столько, что морщины, впалые глаза и отрешенный взгляд, свидетельствующий о пережитой психологической травме, понятны и объяснимы.

Евгений Кобытев родился 25 декабря 1910 года в селе на Алтае. Толковый парень сразу после окончания школы стал сельским учителем. Однако он мечтал быть художником, а для этого нужно учиться. Евгений поступил в Киевский художественный институт, выпустился в июне 1941 года и тут началась война. 30-летний мужчина пошел добровольцем-рядовым. Уже в октябре его часть попала в окружение и Кобытев попал в плен.