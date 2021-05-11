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Два фото советского солдата, сделанные в 1941 и 1945 годах: что он пережил и почему так изменился

Два фото советского солдата, сделанные в 1941 и 1945 годах: что он пережил и почему так изменился (4 фото)

Автор:
11 мая 2021 21:50
Метки: война   история   люди   
1712
4

Когда я впервые увидел эти два снимка, сделанные в 1941 и 1945 годах, то засомневался в правдивости подписи в соцсети. Уж больно сильная разница. В коротком сопроводительном тексте говорилось, что мы видим советского солдата в день ухода на фронт и после возращения. Мол, вот она, цена Победы. Мне захотелось узнать, кто этот человек на фото и что он пережил? История оказалась пронзительной.

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Метки: война   история   люди   
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12k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Благодарность автору за развитие темы.
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3k
Александр 37 минут назад
Иди и смотри...
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4k
Бу 2 часа назад
Доброй памяти
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62k
Viktor 2 часа назад
Не прошло и трёх дней!

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