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Женщина случайно отправила свою обнаженную фотографию трём штукатурам

Женщина случайно отправила свою обнаженную фотографию трём штукатурам (2 фото)

Автор:
20 апреля 2021 07:59
Сообщество : Истории из жизни
Метки: забавно   истории из жизни   история   люди   обнаженка   фото   
2448
2
52-летняя женщина, приглашая в свой дом штукатуров для выполнения ремонта, случайно отправила им фотографии себя обнажённой.

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Метки: забавно   истории из жизни   история   люди   обнаженка   фото   
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15  комментариев
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10k
Енот Полиграфович 2 часа назад
...случайно отправила свое голое тело штукатурам фотографируя натяжной потолок?...
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76k
Броненосец Потелкам Енот Полиграфович Час назад
На месте штукатуров я бы подал на неё в суд за моральную травму и попытку домогательства.
Денег бы подзаработали
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8k
Кыся 2 минуты назад
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5k
shelezyaka 8 минут назад
Аванс.
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2k
NIS 14 минут назад
Там штукатуры , нах , как медведи в кустах !
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7k
shimpansky Полчаса назад
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21k
Батончик с маком 44 минуты назад
Телу требуются штукатурно-малярные работы
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182k
WolF 44 минуты назад
Отказавшийся штукатур сразу присек, что оплата за работу будет натурой. И отказался, потому что что с такой ее "натурой" , это ей надо приплачивать за ее использование.
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14k
ЦСКА 45 минут назад
У Розанны наверное жопа как трамвай и пузо как дирижабль! Да и штукатур возможно заднеприводный....Вообще, тема сисек не раскрыта!!!
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26k
Рекламщик 48 минут назад
Да, зеркала они такие!
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1k
★Lucifer★ Час назад
Спецом отправила - на скидку рассчитывала...
А не срослось...
За такие фото цену поднимают (за моральные страдания от просмотра).
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11k
Erorist 2 часа назад
Они там реально на Западе такие до тошноты и приторности правильные? Один из штукатуров сказал "что это не профессионально и он отказывается"... Или просто они так запуганы женскими обвинениями, что от таких подальше держатся?
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39k
Андрей Бертон 2 часа назад
Это всё фигня. Главное такое фото не отправить в родительский чат.
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2k
Владимир 2 часа назад
не проканало...
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14k
dimitr 2 часа назад
Просто ей надоели сантехники и доставщики пиццы.
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