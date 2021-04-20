Женщина случайно отправила свою обнаженную фотографию трём штукатурам

2448
2
52-летняя женщина, приглашая в свой дом штукатуров для выполнения ремонта, случайно отправила им фотографии себя обнажённой.
Женщина рассказала, как она была огорчена, когда поняла, что случайно отправила обнаженную фотографию трём штукатурам, которых она пыталась нанять для проведения ремонтных работ в своём доме.
52-летняя Розанна Додж (Roseanne Dodge) из Бакингемшир, Великобритания, рассказала, как она обратилась в Facebook за помощью в ремонте, отправив трём работникам несколько фотографий с необходимым объёмом работ в надежде, что один из них приедет к ней, чтобы осуществить желаемое.
52-летняя Розанна Додж (Roseanne Dodge) из Бакингемшир, Великобритания, рассказала, как она обратилась в Facebook за помощью в ремонте, отправив трём работникам несколько фотографий с необходимым объёмом работ в надежде, что один из них приедет к ней, чтобы осуществить желаемое.
Британка рассказала, как она слезла с кровати обнажённой и сделала несколько снимков работы, которую нужно было проделать с потолком на кухне, забыв о висящем на стене зеркале.
Позже, когда Розанна получила ответ от одного из штукатуров, который отказался приезжать к ней из-за «непрофессионального» характера снимков, она, мягко скажем, была озадачена.
«Извините, я передам эту работу, я не знаю, было ли это ошибкой или нет, но вам, возможно, следует пересмотреть некоторые фотографии, которые вы мне отправили», — написал в своём сообщении штукатур.
«Я действительно считаю это непрофессиональным, и по этой причине я не собираюсь браться за эту работу», — добавил он.
Просмотрев фотографии, Розанна быстро уловила причину неожиданного ответа — ведь она случайно отправила фотографию, на которой на ней «ничего не было».
Подавленная Розанна объяснила, что она встала с постели, где она обычно спит обнажённой, поскольку ей так комфортно, тем более она находилась в своём собственном доме, после чего сделала фотографии, забыв о зеркале на стене.
Несмотря на то, что Розанна сказала штукатуру о том, что это её смутило, в итоге от него она так и не получила ответа.
Второй рабочий и вовсе не ответил на снимки с обнажённой натурой, в то время как страницу третьего в социальной сети вела его партнёрша, поэтому ему не посчастливилось лицезреть пикантные кадры.
Розанна быстро отправила ему сообщение на Facebook-страницу, не зная, что ею руководила женщина, объяснив, что только-только поняла, что отправила не то фото.
Также она добавила, что «очень смущена и сожалеет».
Она отметила, что партнёрша штукатура «действительно над этим посмеялась», и сказала, что ей не стоит насчёт этого беспокоиться, так как штукатур этого не видел, и он не прочь приехать, чтобы поработать.
Об этом курьёзном случае Розанна также рассказала своей сестре Джуди (Judy).
Ей женщина поведала о том, как она «фотографировала работу на потолке кухни» и, забыв о висящем на стене зеркале, сделала снимок себя обнажённой.
В ответ на это Джуди отправила своей сестре четыре смеющихся до слёз смайлика, на что Розанна написала:
«Это не смешно, я даже не знала об этом, пока мне не прислал это сообщение штукатур.»
Розанна добавила, что сейчас на случившееся она смотрит с иронией, но тогда ей было явно не по себе.
Позже, когда Розанна получила ответ от одного из штукатуров, который отказался приезжать к ней из-за «непрофессионального» характера снимков, она, мягко скажем, была озадачена.
«Извините, я передам эту работу, я не знаю, было ли это ошибкой или нет, но вам, возможно, следует пересмотреть некоторые фотографии, которые вы мне отправили», — написал в своём сообщении штукатур.
«Я действительно считаю это непрофессиональным, и по этой причине я не собираюсь браться за эту работу», — добавил он.
Просмотрев фотографии, Розанна быстро уловила причину неожиданного ответа — ведь она случайно отправила фотографию, на которой на ней «ничего не было».
Подавленная Розанна объяснила, что она встала с постели, где она обычно спит обнажённой, поскольку ей так комфортно, тем более она находилась в своём собственном доме, после чего сделала фотографии, забыв о зеркале на стене.
Несмотря на то, что Розанна сказала штукатуру о том, что это её смутило, в итоге от него она так и не получила ответа.
Второй рабочий и вовсе не ответил на снимки с обнажённой натурой, в то время как страницу третьего в социальной сети вела его партнёрша, поэтому ему не посчастливилось лицезреть пикантные кадры.
Розанна быстро отправила ему сообщение на Facebook-страницу, не зная, что ею руководила женщина, объяснив, что только-только поняла, что отправила не то фото.
Также она добавила, что «очень смущена и сожалеет».
Она отметила, что партнёрша штукатура «действительно над этим посмеялась», и сказала, что ей не стоит насчёт этого беспокоиться, так как штукатур этого не видел, и он не прочь приехать, чтобы поработать.
Об этом курьёзном случае Розанна также рассказала своей сестре Джуди (Judy).
Ей женщина поведала о том, как она «фотографировала работу на потолке кухни» и, забыв о висящем на стене зеркале, сделала снимок себя обнажённой.
В ответ на это Джуди отправила своей сестре четыре смеющихся до слёз смайлика, на что Розанна написала:
«Это не смешно, я даже не знала об этом, пока мне не прислал это сообщение штукатур.»
Розанна добавила, что сейчас на случившееся она смотрит с иронией, но тогда ей было явно не по себе.
Источник:
Еще крутые истории!
- 12 нелепых исков в суд, которые подали тюремные заключенные
- Брайан Робсон пересёк океан в ящике для посылок и едва не умер
- 28 гадких утят, ставших прекрасными лебедями
- Занимательная, юмористическая история про вантуз и мышку
- Страховщики. История напрочь неправдоподобная, но красивая
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...
Денег бы подзаработали
А не срослось...
За такие фото цену поднимают (за моральные страдания от просмотра).