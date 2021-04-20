Женщина случайно отправила свою обнаженную фотографию трём штукатурам

Британка рассказала, как она слезла с кровати обнажённой и сделала несколько снимков работы, которую нужно было проделать с потолком на кухне, забыв о висящем на стене зеркале.



Позже, когда Розанна получила ответ от одного из штукатуров, который отказался приезжать к ней из-за «непрофессионального» характера снимков, она, мягко скажем, была озадачена.



«Извините, я передам эту работу, я не знаю, было ли это ошибкой или нет, но вам, возможно, следует пересмотреть некоторые фотографии, которые вы мне отправили», — написал в своём сообщении штукатур.

«Я действительно считаю это непрофессиональным, и по этой причине я не собираюсь браться за эту работу», — добавил он.

Просмотрев фотографии, Розанна быстро уловила причину неожиданного ответа — ведь она случайно отправила фотографию, на которой на ней «ничего не было».



Подавленная Розанна объяснила, что она встала с постели, где она обычно спит обнажённой, поскольку ей так комфортно, тем более она находилась в своём собственном доме, после чего сделала фотографии, забыв о зеркале на стене.



Несмотря на то, что Розанна сказала штукатуру о том, что это её смутило, в итоге от него она так и не получила ответа.



Второй рабочий и вовсе не ответил на снимки с обнажённой натурой, в то время как страницу третьего в социальной сети вела его партнёрша, поэтому ему не посчастливилось лицезреть пикантные кадры.



Розанна быстро отправила ему сообщение на Facebook-страницу, не зная, что ею руководила женщина, объяснив, что только-только поняла, что отправила ​​не то фото.



Также она добавила, что «очень смущена и сожалеет».



Она отметила, что партнёрша штукатура «действительно над этим посмеялась», и сказала, что ей не стоит насчёт этого беспокоиться, так как штукатур этого не видел, и он не прочь приехать, чтобы поработать.



Об этом курьёзном случае Розанна также рассказала своей сестре Джуди (Judy).



Ей женщина поведала о том, как она «фотографировала работу на потолке кухни» и, забыв о висящем на стене зеркале, сделала снимок себя обнажённой.



В ответ на это Джуди отправила своей сестре четыре смеющихся до слёз смайлика, на что Розанна написала:



«Это не смешно, я даже не знала об этом, пока мне не прислал это сообщение штукатур.»

Розанна добавила, что сейчас на случившееся она смотрит с иронией, но тогда ей было явно не по себе.