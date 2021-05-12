В кого ты такой уродился? Элтон Джон и его родители

Тем не менее, и родители Элтона, и его отцим немало вложили в его музыкальную карьеру. Отец передал ему музыкальный дар: он был способным музыкантом и когда-то играл на тромборе в ансамбле. Мать любила музыку, коллекционировала пластинки, и, по собственному признанию Элтона, он познакомился с рок-н-роллом и полюбил его, слушая по ее настоянию обширную семейную коллекцию записей. А когда Элтон решил стать музыкантом, и отец отговаривал его, отчим поддержал его в стремлении к мечте. Так что сколь бы ни была эксцентрична семья музыканта, для его карьеры в шоу-бизнесе родители и отчим сделали все,что могли.