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В кого ты такой уродился? Элтон Джон и его родители

В кого ты такой уродился? Элтон Джон и его родители (9 фото)

Автор:
12 мая 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   отцы и дети   семейная жизнь   семья   шоу бизнес   экстрада   элтон джон   
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Шейла Фэйрбразер родила сына, Реджинальда Кеннета Дуайта, позже приобретшего известность как Элтон Джон, в городе Пиннер, графство Миддлэссекс, 25 марта 1947 года. Она вышла замуж за отца Элтона, Стэнли Дуайта, когда мальчику было 6, и развелась с ним, когда Элтону исполнилось 14. Позднее она вышла замуж за местного художника Фреда Фэйрбразера, который стал Элтону отчимом. Похоже, эксцентричностью отличалось все семейство Элтона Джона.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звезды   знаменитости   отцы и дети   семейная жизнь   семья   шоу бизнес   экстрада   элтон джон   
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Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я 6 минут назад
Даже не знаю как оценить качество этого поста
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tutu 2 минуты назад
че то пост вроде и не пост, в самом начале все обрывается, как будто у автора случился приступ
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