В кого ты такой уродился? Элтон Джон и его родители

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Шейла Фэйрбразер родила сына, Реджинальда Кеннета Дуайта, позже приобретшего известность как Элтон Джон, в городе Пиннер, графство Миддлэссекс, 25 марта 1947 года. Она вышла замуж за отца Элтона, Стэнли Дуайта, когда мальчику было 6, и развелась с ним, когда Элтону исполнилось 14. Позднее она вышла замуж за местного художника Фреда Фэйрбразера, который стал Элтону отчимом. Похоже, эксцентричностью отличалось все семейство Элтона Джона.
Эта фотосессия Элтона Джона с семьей состоялась в Лондоне в 1971 году. На фото - мать Элтона и его отчим: с его отцом мать уже давно не общалась.
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"Наверное, мама и папа когда-то любили друг друга, но не на моей памяти, - вспоминал позже музыкант. - Сколько я помню, они друг друга просто ненавидели. Отец был строгим и отстраненным, к тому же был склонен к ужасным вспышкам гнева, а мать вечно со всеми спорила и была склонна к скачкам настроения. Когда они были вместе, между ними либо царило ледяное молчание, либо разгорался громкий скандал. Причем скандалы обычно были связаны со мной: они никак не могли договориться, как меня воспитывать".
Тем не менее, и родители Элтона, и его отцим немало вложили в его музыкальную карьеру. Отец передал ему музыкальный дар: он был способным музыкантом и когда-то играл на тромборе в ансамбле. Мать любила музыку, коллекционировала пластинки, и, по собственному признанию Элтона, он познакомился с рок-н-роллом и полюбил его, слушая по ее настоянию обширную семейную коллекцию записей. А когда Элтон решил стать музыкантом, и отец отговаривал его, отчим поддержал его в стремлении к мечте. Так что сколь бы ни была эксцентрична семья музыканта, для его карьеры в шоу-бизнесе родители и отчим сделали все,что могли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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