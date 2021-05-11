2353
1
У меня есть неженатый статный друг, который после совместных вечеринок вызывает большой интерес у подружек и родственниц моей жены и каждый раз возникает практически идентичный диалог.
Ой, мне Артем понравился. Расскажи про него поподробнее.
- Программист, своя машина, квартира, дача, пьет мало, добрый, особых недостатков вроде нет.
- О, странно, что он еще не женат. Есть какой-то подвох?
- Нет, просто ему и так хорошо. Он вполне счастливо живет и его все устраивает.
- Поподробнее
- Вот смотри. Он приходит с работы домой, садится за комп и играет в свои игры до ночи, в выходные едет на рыбалку или на дачу с друзьями на шашлык. Его такой уклад нравится, а когда появляется в его жизни девушка, то вся это идиллия постепенно начинает рушиться. В какой-то момент начинается нытье, что слишком много играет, не уделяет со своими рыбалками время и все в таком роде. В итоге, с девушкой он расстается и возвращается к своей беззаботной жизни.
- А как же вкусный ужин вечером, поддержка, секс в конце концов?
- Ну, готовить он и сам любит, при желании заказывает, что хочет, стресс снимает в играх. Ну, а на счет секса у него руки вроде не короткие + изредка снимает кого-то.
- Какой-то он странный...
Автор Andruss
- Программист, своя машина, квартира, дача, пьет мало, добрый, особых недостатков вроде нет.
- О, странно, что он еще не женат. Есть какой-то подвох?
- Нет, просто ему и так хорошо. Он вполне счастливо живет и его все устраивает.
- Поподробнее
- Вот смотри. Он приходит с работы домой, садится за комп и играет в свои игры до ночи, в выходные едет на рыбалку или на дачу с друзьями на шашлык. Его такой уклад нравится, а когда появляется в его жизни девушка, то вся это идиллия постепенно начинает рушиться. В какой-то момент начинается нытье, что слишком много играет, не уделяет со своими рыбалками время и все в таком роде. В итоге, с девушкой он расстается и возвращается к своей беззаботной жизни.
- А как же вкусный ужин вечером, поддержка, секс в конце концов?
- Ну, готовить он и сам любит, при желании заказывает, что хочет, стресс снимает в играх. Ну, а на счет секса у него руки вроде не короткие + изредка снимает кого-то.
- Какой-то он странный...
Автор Andruss
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Когда попал в замкнутый круг: жизненные ситуации, которые многим очень близки
- У этих людей явные проблемы с памятью
- Со стороны выглядит смешно, или Наглядная правда об отношениях между мужчинами и женщинами
- "Сначала один ко мне приклеился", или Что обсуждают на женских форумах
- Убойные мемы про сон, в которых мы узнаем самих себя
68
Понравилось68
Новости партнёров
Так что, бабы, не плетите сказки про "одного странного", понятно, что наступили времена, когда вас перестали замуж брать и каждая вторая без брака, но виноват то кто?
И да, в бытовом плане проблем - никаких.
-классные сиськи! Скинь фото!
- да вы, сударь, повеса и балагур!
Типа за ним там толпы невест бегают)))
а потом уже жить для себя, это по правильному...
осуждать чувака не буду, но свою кровь надо передать детям,
он это поймёт позже
отмучился пока молод и всё
А на самом деле человек самодостаточен, раз было, когда девушка смирилась с подобным образом жизни и сама не возражала против гостевого брака, но потом сработала "программа", дескать, на кого тратить "лучшие годы жизни".
Жить надо как хочется, это главное.
Не бывает общения двух людей безоблачным, конфликты в природе человека. Так что не я придумал и объявил ссоры обязательными.