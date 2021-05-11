Ой, мне Артем понравился. Расскажи про него поподробнее.



- Программист, своя машина, квартира, дача, пьет мало, добрый, особых недостатков вроде нет.



- О, странно, что он еще не женат. Есть какой-то подвох?



- Нет, просто ему и так хорошо. Он вполне счастливо живет и его все устраивает.



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- Вот смотри. Он приходит с работы домой, садится за комп и играет в свои игры до ночи, в выходные едет на рыбалку или на дачу с друзьями на шашлык. Его такой уклад нравится, а когда появляется в его жизни девушка, то вся это идиллия постепенно начинает рушиться. В какой-то момент начинается нытье, что слишком много играет, не уделяет со своими рыбалками время и все в таком роде. В итоге, с девушкой он расстается и возвращается к своей беззаботной жизни.



- А как же вкусный ужин вечером, поддержка, секс в конце концов?



- Ну, готовить он и сам любит, при желании заказывает, что хочет, стресс снимает в играх. Ну, а на счет секса у него руки вроде не короткие + изредка снимает кого-то.



- Какой-то он странный...



Автор Andruss