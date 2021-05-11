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Какой-то он странный

Какой-то он странный (1 фото)

Автор:
11 мая 2021 13:08
Метки: Юмор   жизнь   люди   прикол   
2353
1
У меня есть неженатый статный друг, который после совместных вечеринок вызывает большой интерес у подружек и родственниц моей жены и каждый раз возникает практически идентичный диалог.

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Метки: Юмор   жизнь   люди   прикол   
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3k
Убийца Прохиндеев 5 часов назад
У меня половина друзей, успешные люди по работе-финансам, спортивные, но не женаты. Другая половина - четверть женаты, четверть уже в разводе.
Так что, бабы, не плетите сказки про "одного странного", понятно, что наступили времена, когда вас перестали замуж брать и каждая вторая без брака, но виноват то кто?
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1k
Тупняк Полчаса назад
Мне б эту историю кто вбил лет 10 назад... Я б и не женился вовсе.
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7k
Wollas 51 минуту назад
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2k
Владимир Час назад
герой нашего времени...
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8k
Вася Час назад
Мда.. игры до ночи, хорошо хоть рыбалка.. а у дяди Васи вон голуби были, лучший друг дядя Митя, трое детей помощников, Надюха любимая и даже Раиса Захаррна
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424
ya_pavel 2 часа назад
Был женат 14 лет. Когда остался один, возникла задача поиска нового объекта обожания. И столкнулся с проблемой. Как знакомиться? Последний раз я делал это 14 лет назад, когда мне было 24. Интернет развит не был, (тогда даже В Контакте не было), знакомился где придётся. Вот я "подрос", на работу езжу на машине (общественный транспорт исключается), в бары не хожу (не буду же я там с соком сидеть), даже в магазинах все в масках! Есть приложения, зарегистрировался. Боже мой, они там все - неадекватные! Если у девушки к 35 не было мужа или он ушёл, то проблем там - ого-го! Запросы, даже в 35, мама не горюй. Ну ладно, я не бедный, переживу, но как они любят делать моментальные выводы у себя в голове! Пошутил - повеса и балагур, стал вести себя серьёзно - какой-то скучный. Удалился ото всюду. У нас в Питере наконец-то потеплело, буду знакомиться на улице или пойду к профессионалкам.
И да, в бытовом плане проблем - никаких.
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5k
Игорь Мочалов 3 часа назад
Ссылка vk.com
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62k
7guest 3 часа назад
Был бы у меня такой кот, я бы вообще не женился. (с) "Трое из Простоквашино."
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4k
RomaXz 4 часа назад
Мне это напоминает начало какого нибудь мотивационного текста мгшников. Вбросить в конце про ужасы брака и бедных отцов, у которых детей отбирают, и будет стопроцентное соответствие.
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−11
Kondratev Evgeniy 4 часа назад
Ну это автор конечно про себя пишет. просто в 3 лице.Решил похвастаться видимо.
Типа за ним там толпы невест бегают)))
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10k
Николай 4 часа назад
Одна беда свою смекалку он никому по эволюционному пути не передаст. А будут размножаться джамшуты и те, кто "как все". Может это и есть проклятие хомо-сапиенсов.
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851
Сергей 4 часа назад
если не кривить душой, то в молодости надо делать детей,
а потом уже жить для себя, это по правильному...
осуждать чувака не буду, но свою кровь надо передать детям,
он это поймёт позже
отмучился пока молод и всё
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4k
RomaXz 5 часов назад
И что ?
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2k
Максим 5 часов назад
Для некоторых людей просто заложили программу "детский сад- школа -поступление в ВУЗ - брак - окончание ВУЗа скорее всего с детьми - работа и скандалы дома", главное что бы как у всех и не надо было думать.
А на самом деле человек самодостаточен, раз было, когда девушка смирилась с подобным образом жизни и сама не возражала против гостевого брака, но потом сработала "программа", дескать, на кого тратить "лучшие годы жизни".
Жить надо как хочется, это главное.
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3k
Max Lu 5 часов назад
и о чём расказ? ну нравится ему одному
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Космический пионер

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