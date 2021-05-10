Илон Маск признался в том, что у него синдром Аспергера

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Миллиардер Илон Маск выступил на комедийном шоу Saturday Night Live. Он сказал, что это первое в истории шоу SNL, на которое приглашен человек с синдромом Аспергера. И добавил: "Ну или, по крайней мере, первый, кто это готов признать". На этом шутки не прекратились...
Илон Маск на шоу Saturday Night Live
Это не розыгрыш: у генерального директора Tesla, основателя SpaceX и одного из самых богатых людей в мире действительно диагностирован синдром Аспергера. Это расстройство аутистического спектра, которое приводит к тому, что человеку труднее общаться, понимать других людей, социализироваться, принимать участие в общественной жизни.. Однако отмечено, что у людей с этим расстройством часто повышенные когнитивные и вербальные способности.
"Я знаю, что иногда говорю и пишу странные вещи - так уж устроен мой мозг, - сказал в своем выступлении Илон Маск, имея в виду свои публикации в Твиттере, временами довольно спорные. - Всем, кого я обидел, хочу сказать вот что. Я переизобрел электромобили и отправляю людей на Марс. Вы думали, я буду спокойным и нормальным чуваком?"
"Я знаю, что иногда говорю и пишу странные вещи - так уж устроен мой мозг, - сказал в своем выступлении Илон Маск, имея в виду свои публикации в Твиттере, временами довольно спорные. - Всем, кого я обидел, хочу сказать вот что. Я переизобрел электромобили и отправляю людей на Марс. Вы думали, я буду спокойным и нормальным чуваком?"
Шутки шутками, но публично о своем заболевании бизнесмен заявил впервые.
Также во время шоу на сцену вышла его мать, модель Мэй Маск, чтобы рассказать о том, каким он был в двенадцать лет. Уже тогда он заработал первые 500 долларов, создав собственную видеоигру про инопланетян Blast Star.
- Ты не мог сам открыть банковский счет, и мне пришлось сделать это за тебя.
- А кстати, что с ним случилось, мам?
- Неважно.
- Ты не мог сам открыть банковский счет, и мне пришлось сделать это за тебя.
- А кстати, что с ним случилось, мам?
- Неважно.
Этот выпуск шоу транслировался телекомпанией NBC в прямом эфире на YouTube, и впервые шоу можно было смотреть одновременно по всему миру.
По заведенному обычаю, гости программы пробуют себя в актерском мастерстве. Маск сыграл доктора, который сообщает плохие новости группе молодых людей, используя сленг. Также он удачно изобразил финансового эксперта и специалиста по криптовалюте Dogecoin - виртуальной валюте, которую он ранее не единожды рекламировал.
После скетча, в котором его постоянно спрашивают: "Да что это такое? В чем суть-то? А, так это разводка?", и он смеется: "Да, разводка!", реальная стоимость криптовалюты Dogecoin упала примерно на треть.
По заведенному обычаю, гости программы пробуют себя в актерском мастерстве. Маск сыграл доктора, который сообщает плохие новости группе молодых людей, используя сленг. Также он удачно изобразил финансового эксперта и специалиста по криптовалюте Dogecoin - виртуальной валюте, которую он ранее не единожды рекламировал.
После скетча, в котором его постоянно спрашивают: "Да что это такое? В чем суть-то? А, так это разводка?", и он смеется: "Да, разводка!", реальная стоимость криптовалюты Dogecoin упала примерно на треть.
Илон Маск в образе финансового эксперта Ллойда Остертага
Lloyd Ostertag stopped by the desk to talk cryptocurrency. pic.twitter.com/cuILxOBJlj— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) May 9, 2021
Эксперт по финансам пытается объяснить ведущим новостей, в чем суть криптовалюты Dogecoin. Он рассказывает, что эта цифровая монета была создана на основе интернет-мема Doge, но стала вполне реальным финансовым инструментом, "который захватит мир". Собеседники не понимают и переспрашивают - мол, а смысл-то ее в чем? После очередного такого вопроса он отвечает, что это просто "криптовалюта, которую можно обменять на обычные деньги". ""А, так это разводка?" - говорит один из ведущих. "Да, это разводка", - соглашается "Ллойд Остертаг".
Это была не единственная шутка по поводу Dogecoin. В самом начале шоу, когда на сцену выходила мать Илона Маска, она пожелала ему удачи и сказала, что ждет своего подарка на День матери (телепередача вышла накануне этого праздника). "Надеюсь только, что это не Dogecoin", - сказала она. "Именно он", - ответил сын, крайне довольный собой.
Вот примерно так выступают на юмористическом шоу люди с Аспергером. Кстати, Илон Маск неправ, когда говорит о том, что он был первым. В 2003 году на этой же сцене принимал гостей комик Дэн Эйкройд, который говорил в прошлом о том, что у него в легкой форме диагностирован тот же синдром.
Это была не единственная шутка по поводу Dogecoin. В самом начале шоу, когда на сцену выходила мать Илона Маска, она пожелала ему удачи и сказала, что ждет своего подарка на День матери (телепередача вышла накануне этого праздника). "Надеюсь только, что это не Dogecoin", - сказала она. "Именно он", - ответил сын, крайне довольный собой.
Вот примерно так выступают на юмористическом шоу люди с Аспергером. Кстати, Илон Маск неправ, когда говорит о том, что он был первым. В 2003 году на этой же сцене принимал гостей комик Дэн Эйкройд, который говорил в прошлом о том, что у него в легкой форме диагностирован тот же синдром.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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