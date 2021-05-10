Илон Маск признался в том, что у него синдром Аспергера

Эксперт по финансам пытается объяснить ведущим новостей, в чем суть криптовалюты Dogecoin. Он рассказывает, что эта цифровая монета была создана на основе интернет-мема Doge, но стала вполне реальным финансовым инструментом, "который захватит мир". Собеседники не понимают и переспрашивают - мол, а смысл-то ее в чем? После очередного такого вопроса он отвечает, что это просто "криптовалюта, которую можно обменять на обычные деньги". ""А, так это разводка?" - говорит один из ведущих. "Да, это разводка", - соглашается "Ллойд Остертаг".



Это была не единственная шутка по поводу Dogecoin. В самом начале шоу, когда на сцену выходила мать Илона Маска, она пожелала ему удачи и сказала, что ждет своего подарка на День матери (телепередача вышла накануне этого праздника). "Надеюсь только, что это не Dogecoin", - сказала она. "Именно он", - ответил сын, крайне довольный собой.



Вот примерно так выступают на юмористическом шоу люди с Аспергером. Кстати, Илон Маск неправ, когда говорит о том, что он был первым. В 2003 году на этой же сцене принимал гостей комик Дэн Эйкройд, который говорил в прошлом о том, что у него в легкой форме диагностирован тот же синдром.