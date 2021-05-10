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Илон Маск признался в том, что у него синдром Аспергера

Илон Маск признался в том, что у него синдром Аспергера (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 мая 2021 17:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Илон Маск   аутизм   комедийное видео   крипвалюта   шоу   шоу бизнес   шутки   юмористическая программа   
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Миллиардер Илон Маск выступил на комедийном шоу Saturday Night Live. Он сказал, что это первое в истории шоу SNL, на которое приглашен человек с синдромом Аспергера. И добавил: "Ну или, по крайней мере, первый, кто это готов признать". На этом шутки не прекратились...

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Илон Маск   аутизм   комедийное видео   крипвалюта   шоу   шоу бизнес   шутки   юмористическая программа   
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8  комментариев
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186
bobobo 2 часа назад
Ну, теперь Рогозину точно нечего бояться. Он то здоровый. Хотя это врядли.
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manul74 15 минут назад
Маску здоровья. И успехов. Только он сможет высадить людей на луну и на марс на нашем веку.
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3k
aleksei Полчаса назад
Да много у кого на самом деле, потому что его диагностировать начали сравнительно недавно, особенно у нас
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2k
Mellivora 39 минут назад
Мля, у них там доктора рубят бабло, у миллионеров-миллиардеров такие болезни диагностируют которых в истории медицины и не было никогда.
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7k
Перст Указующий Час назад
знатный чел. Достоин ли он быть повешенным
на дверь и истыканным
дротиками?
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12k
prison80 2 часа назад
да хоть дцп,вообще похер
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