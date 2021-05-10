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На лицо ужасные, добрые внутри

На лицо ужасные, добрые внутри (17 фото)

Автор:
10 мая 2021 10:24
Метки: Культура   интересные факты   исория   
414
17

Карго-культы (в том числе «культ Даров небесных») получили широкое распространение по всей Меланезии ещё в XIX веке, когда европейские миссионеры впервые обосновались в регионе. Верования представляли собой помесь местных легенд, анимизма (веры в духов) и христианства, в которых основной частью религиозной культуры является получение товаров западного мира.

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Метки: Культура   интересные факты   исория   
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9k
Александр 2 часа назад
Где-то я вот не так давно наблюдал такое, развешивание флагов союза, где не состоит страна и ожидание помощи.
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32k
Nefrion 7 минут назад
А при чем здесь новозеландские маори с первой фото??
Уж они-то нифига не "добрые внутри" и каннибалы, и прелестный обычай мумифицировать головы врагов/родственников тоже их изобретение.
На фото их ритуальный танец хакка, который предназначен для устрашения врагов, и изображает буквально "я тебя сожру".
Сейчас-то они вполне социализированы, но белым "пакеха"-м все-равно спуску не дают: требуют и получают нехилые компенсации за страшные притеснения.
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249
Лучший Друг 38 минут назад
Любая религия со стороны выглядит смешно и нелепо

В 1927 г. на острове Бугенвиль самопровозглашённый пророк приобрёл старый рекламный буклет с товарами и раздал его страницы своим последователям.

К примеру можно молиться обоссанной стене и ждать билета в рай

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8k
Обыватель 2 часа назад
у нецивилизованных папуасов свои ритуалы и святые, у цивилизованных папуасов, например, мы и другие страны третьего мира, для которых америка и европа свет в окошке, свои ритуалы, проповедники и святые. бизнес-тренеры - шаманы по привлечению благ. стив джобс - объект поклонения, ну и т.д. и т.п.
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249
Лучший Друг Обыватель Полчаса назад
Ну или святое писание "капитал", святая тоица Маркс энгельс Ленин, мощи на красной площади, свои пророки, демоны и еретики

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2k
Владимир 2 часа назад
кого это они,мне ,напоминают?!
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642
Сергей 2 часа назад
на геоглифы Перу и Боливии я посмотрел по другому.
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