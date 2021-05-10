Карго-культы (в том числе «культ Даров небесных») получили широкое распространение по всей Меланезии ещё в XIX веке, когда европейские миссионеры впервые обосновались в регионе. Верования представляли собой помесь местных легенд, анимизма (веры в духов) и христианства, в которых основной частью религиозной культуры является получение товаров западного мира.
Служители культов проводили ритуалы похожие на действия белых людей, с целью получения как можно большего количества материальных благ.
Самым ранним карго-культом считается «движение Тука», возникшее на острове Фиджи в 1885 году. Это была языческая секта, внешне напоминавшая пародию на христианство – белые люди в культе выполняли роль злодеев, а последователи религии, слепо подражая миссионерам, «святили» воду, молились, складывая руки и продавали магические сувениры, в надежде, что духи пошлют им те же немыслимые богатства, что и европейцам.
В начале XX века подобные движения начали появляться в разных частях Меланезии. Пожалуй, самым известным довоенным культом было «безумие Вайлала» (культ звукоподражателей) в 1919 – 1922 годах. Во время религиозных обрядов сектанты имитировали речь европейцев, произнося бессмысленные буквосочетания. Последователи Вайлала верили в призрачный пароход, на котором мёртвые приплывут на остров и привезут различные блага: еду, одежду и оружие. При этом, мертвецы на пароходе будут белыми. Так англичане из демонов превратились в посланцев богов.
Шаманы Вайлалы имитировали многие обычаи белых людей. Например, у них была религиозная церемония, имитирующая чаепитие. Получившееся «варево» употребляли исключительно за столом, сидя на табуретах (при том, что местные деревянную мебель не использовали и ели на циновках). Кроме того, служители культа носили погоны со знаками различия, как британские солдаты. Эти ритуалы должны были приблизить прибытие парохода с посланцами богов.
В 1927 г. на острове Бугенвиль самопровозглашённый пророк приобрёл старый рекламный буклет с товарами и раздал его страницы своим последователям. Он предсказал, что как только белые покинут остров, его соплеменники получат эти магические предметы в своё распоряжение. Но это было только начало истории.
Наибольшее распространение карго-культы получили во время Второй Мировой войны, когда Тихий океан стал ареной боёв между войсками США и Японии. В этот момент американцы и японцы впервые вступили в контакт с коренными народами Меланезии, которые до этого не имели никаких сношений с промышленно развитым миром. Выстраивая логистику, стороны разместили на островах огромное количество баз снабжения и аэродромов, через которые доставляли оружие, припасы, одежду и другое снаряжение.
Часть этих вещей доставалась коренным жителям островов как проводникам, носильщикам, а то и просто гостеприимным хозяевам, либо попадало в их руки на основе меновой торговли. Солдаты с удовольствием выменивали складные ножи, консервы, шоколад и крепкую фабричную одежду на свежую пищу, поделки островных мастеров и благосклонность местных девушек. Настоящая «политика просачивания благ» по Рональду Рейгану.
В свою очередь аборигены были буквально поражены сверхъестественной силой самолётов, сбрасывающих грузы с недосягаемой высоты, мощью кораблей и немыслимым богатством, в виде огромного количества вкусной еды, лекарств, жутких палок, стреляющих громом и одинакового снаряжения. При этом белые пришельцы ничего не производили, не собирали и ни на кого не охотились, а только маршировали, тренировались и стреляли.
Не имея никакого представления о западной экономике, производстве и обществе, островитяне выстроили единственно возможную для первобытного общества картину мира: всё это богатство создано духами предков и предназначено для здешнего народа. Белые играют лишь роль посредников, но ведут себя нечестно, оставляя большую часть магических предметов у себя.
С окончанием войны, военные базы были свёрнуты, солдаты ушли, а всё материальное благополучие аборигенов в течение короткого времени было утрачено. Хотя здесь следует отметить, что значительная часть запасов была всё же безвозмездно передана папуасам (материальные ценности было дешевле бросить, чем вывезти). Оставшиеся без внешнего снабжения островитяне решили, что они явно чем-то прогневали духов предков, или же жадные белые совсем обнаглели и теперь забирают себе всё.
В этой ситуации, возвращение материального изобилия стало для папуасов делом крайней необходимости, тем более, что значительная часть навыков выживания была ими утрачена. Проблема состояла в том, что островитяне не имели представления, чем изобилие было вызвано, почему так внезапно исчезло и как его вернуть. Аборигены поняли только одно – именно солдаты несут ответственность за недолгое процветание благословлённого духами острова.
Переосмыслив увиденное на свой лад, папуасы превратили военные построения, парады и строевые тренировки в религиозные ритуалы, призывающие духов предков ниспослать им обилия еды и вещей. После того как высшие силы отказались реагировать на невербальные пантомимы, островитяне обратили внимание на материальную часть религиозного культа (в любом деле без матчасти никуда). Дикари начали возводить взлётно-посадочные полосы, строить собственные самолёты из подручных материалов (палок и соломы) и восстанавливать другие псевдоэлементы военной инфраструктуры, чтобы приманить воздушные суда (последователи культа искренне полагали, что именно аэродром привлекает волшебных птиц).
Папуасы одевались в остатки военной формы, размахивали флажками, как служащие аэродромных команд, занимались рулёжкой самолётов и зажжением огней на взлётно-посадочных полосах и сигнальных маяках.
Дошло до того, что из кокосовых орехов, пальмовой коры и обрывков проводов были сконструированы радиостанции, а самые продвинутые «радисты» даже умудрялись общаться через них с духами предков (примерно тем же занимались некоторые индейцы Амазонки, вырезая из дерева модели кассетных магнитофонов, с помощью которых они пытались наладить общение с потусторонним миром).
Особо наблюдательные вспомнили, что «парни в хаки» всегда носили крестики. - Нужно установить несколько магических крестов-тотемов и тогда появление волшебных птиц будет только делом времени!!! Однако, за редким исключением, все проделываемые из года в год манипуляции, так и не привели к возвращению «божественных» самолётов и кораблей с вожделенным грузом.
Интересный факт.
Спустя 20 лет непрерывной муштры, суровых тренировок и катания соломенных самолётов по аэродромам, жителям отдельных островов удалось найти ритуал призыва волшебных птиц (т.е всё было сделано красиво и по канону). В небе вновь появились тяжёлые винтокрылые машины. Папуасы естественно связали это с возросшим профессионализмом шаманов и благоволением высших сил. Однако, это был всего лишь отголосок вьетнамской войны, в ходе которой американцам, пришлось расконсервировать ряд ранее покинутых баз. Тем не менее, в племенах населяющих обширный регион возник переполох. Людоеды с островов обойдённых «божественной благодатью» начали косо посматривать на своих служителей культа и задавать неудобные вопросы: «Их шаманы готовы обеспечить соплеменников материальными благами, а наши чем занимаются? Непонятно…»
Естественно, что ни один культ не может существовать без мистического пророка, который избавит народ от притеснений и несправедливости. На острове Танна (Вануату) таким персонажем стала фигура Всемилостивого Джона Фрума (для местных имена американцев были непроизносимой тарабарщиной, поэтому слились в образ «Джона Из Страны Юсэй» («John From USA»). Так появился собирательный персонаж-мессия, который спустя поколения трансформировался в метафору Великого Предка, способного подогнать своим «детям» корабли или самолёты с одеждой, оружием, табаком, топливом и подвесными моторами для каноэ.
Интересно, что на противоположном конце острова существует свой особый «святой» Том Нэви, образ которого, по-видимому, списан с американского матроса (англ. Navy, «флот»). Мессия должен вернуться по морю и привести за собой стаю волшебных птиц набитых дефицитными товарами. Мало того, одно из племён острова исповедует культ поклонения недавно почившему принцу Филиппу, мужу Елизаветы II, королевы Великобритании. Аборигены считают его братом Джона Фрума, великим белым предком и сыном горного духа. Согласно поверья, «святой» отправился за море, чтобы жениться на достойной женщине, после чего последует его триумфальное возвращение домой. Узнав о культе, принц Филипп отослал на остров несколько своих официальных фотографий с подписью. На других островах Меланезии тоже процветают карго-культы, сохранившиеся со времён войны: Йали, Палиау, Пели, Турага и так далее.
Одним из поразительных атрибутов карго-культов является так называемая «ритуальная бездеятельность». Построив аэродромы и занявшись проведением религиозных церемоний, дикари уходят в мечты о «небесных дарах» и перестают охотиться, возделывать землю и заниматься ведением хозяйства.
Правительство, узнав о бедственном положении папуасов, сбрасывает им с самолётов гуманитарную помощь. Однако, это лишь подкрепляет уверенность аборигенов в своей правоте, после чего, они воздают хвалу Джону Фруму и начинают строить аэродромы и соломенные самолёты с ещё большим усердием.
Источник:
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Уж они-то нифига не "добрые внутри" и каннибалы, и прелестный обычай мумифицировать головы врагов/родственников тоже их изобретение.
На фото их ритуальный танец хакка, который предназначен для устрашения врагов, и изображает буквально "я тебя сожру".
Сейчас-то они вполне социализированы, но белым "пакеха"-м все-равно спуску не дают: требуют и получают нехилые компенсации за страшные притеснения.
В 1927 г. на острове Бугенвиль самопровозглашённый пророк приобрёл старый рекламный буклет с товарами и раздал его страницы своим последователям.
К примеру можно молиться обоссанной стене и ждать билета в рай