Шаманы Вайлалы имитировали многие обычаи белых людей. Например, у них была религиозная церемония, имитирующая чаепитие. Получившееся «варево» употребляли исключительно за столом, сидя на табуретах (при том, что местные деревянную мебель не использовали и ели на циновках). Кроме того, служители культа носили погоны со знаками различия, как британские солдаты. Эти ритуалы должны были приблизить прибытие парохода с посланцами богов.

В 1927 г. на острове Бугенвиль самопровозглашённый пророк приобрёл старый рекламный буклет с товарами и раздал его страницы своим последователям. Он предсказал, что как только белые покинут остров, его соплеменники получат эти магические предметы в своё распоряжение. Но это было только начало истории.

Наибольшее распространение карго-культы получили во время Второй Мировой войны, когда Тихий океан стал ареной боёв между войсками США и Японии. В этот момент американцы и японцы впервые вступили в контакт с коренными народами Меланезии, которые до этого не имели никаких сношений с промышленно развитым миром. Выстраивая логистику, стороны разместили на островах огромное количество баз снабжения и аэродромов, через которые доставляли оружие, припасы, одежду и другое снаряжение.