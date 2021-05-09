Учитывая отношение самого блогера к этому празднику, удивляться особо нечему. Навальный неоднократно демонстрировал свое отношение к роли советских солдат в борьбе с фашистской Германией. В качестве примера можно привести хотя бы оскорбления в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В итоге, из-за слов блогера пенсионеру стало плохо и его госпитализировали. Навального привлекли к ответственности за оскорбления в адрес ветерана. К сожалению, далеко не все сторонники блогера поняли, насколько по-хамски ведет себя, казалось бы, взрослый и образованный человек.