FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6969 постов • 1209 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Время идет, привычки не меняются: сайт «Бессмертного полка» снова атаковали

Время идет, привычки не меняются: сайт «Бессмертного полка» снова атаковали (2 фото)

Автор:
09 мая 2021 20:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 9 мая   бессмертный полк   кибератака   навальный   нацисты   
367
2
На фоне празднования дня Великой Победы в стране сайт «Бессмертного полка» в очередной раз подвергся атаке. Так, неизвестные в ходе онлайн-шествия пытались разместить портреты нацистов, что сразу напомнило прошлогодний инцидент с навальнистами. Тем не менее, попытка злостных нарушителей провалилась.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: 9 мая   бессмертный полк   кибератака   навальный   нацисты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Алексей 2 часа назад
Опять навальный?
Зае*али со своей политотой.
Даже в этот день постите.
Никакого уважения...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Правда и вымысел о робопылесосах Правда и вымысел о робопылесосах Российские школьники создали в Minecraft&nbsp;копию статуи "Родина-мать зовёт!" с мечом в левой руке Российские школьники создали в Minecraft копию статуи "Родина-мать зовёт!" с мечом в левой руке Как в блокадном Ленинграде солдатам спирт и сахар выдавали Как в блокадном Ленинграде солдатам спирт и сахар выдавали "Попробуй пельменей с мазиком!": растолстевшего Уилла Смита по просьбе Харламова забросали рецептами "Попробуй пельменей с мазиком!": растолстевшего Уилла Смита по просьбе Харламова забросали рецептами Другая сторона праздника: ляпы и паразитирование на Дне Победы Другая сторона праздника: ляпы и паразитирование на Дне Победы "На митинг вышли только полицейские": реакция на акцию в поддержку Навального "На митинг вышли только полицейские": реакция на акцию в поддержку Навального
Евгения
Вы просто не представляете, как я ору с ваших комментариев
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8980



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
16 комиксов, которые поймут только кошатники
0
29
16 комиксов, которые поймут только кошатники
25 любопытных фактов, которые вскружат вам голову
0
65
25 любопытных фактов, которые вскружат вам голову
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Официальная статистика по коронавирусу занижена вдвое, говорят эксперты
0
38
Официальная статистика по коронавирусу занижена вдвое, говорят эксперты
Участником Олимпийских игр впервые станет трансгендер
0
53
Участником Олимпийских игр впервые станет трансгендер
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни
Онлайн-доставка товаров вместо ненужной беготни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
2
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#в мире#люди#9 мая#день победы#сша#подборка#художник#наука
#история#Юмор#животные#факты#забавно#природа#война#актеры#прикол#нацисты
#интересно#красота#картинки#Россия#фотографии#отдых#ВОВ#кино#Победа#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться