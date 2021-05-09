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На фоне празднования дня Великой Победы в стране сайт «Бессмертного полка» в очередной раз подвергся атаке. Так, неизвестные в ходе онлайн-шествия пытались разместить портреты нацистов, что сразу напомнило прошлогодний инцидент с навальнистами. Тем не менее, попытка злостных нарушителей провалилась.
Пресс-служба «Бессмертного полка России» сообщила о пресечении попытки опубликовать на сайте изображения с нацистами.
«Модераторы проекта ... пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю «Бессмертного полка» онлайн-портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России», - рассказали представители организации.
Не исключено, что подобными махинациями занялся кто-то из сторонников Алексей Навального. В прошлом году представители Следственного комитета завели уголовные дела в отношение навальнистов, опубликовавших на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистов. Также среди снимков оказался портрет Адольфа Гитлера.
«Модераторы проекта ... пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю «Бессмертного полка» онлайн-портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России», - рассказали представители организации.
Не исключено, что подобными махинациями занялся кто-то из сторонников Алексей Навального. В прошлом году представители Следственного комитета завели уголовные дела в отношение навальнистов, опубликовавших на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистов. Также среди снимков оказался портрет Адольфа Гитлера.
Учитывая отношение самого блогера к этому празднику, удивляться особо нечему. Навальный неоднократно демонстрировал свое отношение к роли советских солдат в борьбе с фашистской Германией. В качестве примера можно привести хотя бы оскорбления в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В итоге, из-за слов блогера пенсионеру стало плохо и его госпитализировали. Навального привлекли к ответственности за оскорбления в адрес ветерана. К сожалению, далеко не все сторонники блогера поняли, насколько по-хамски ведет себя, казалось бы, взрослый и образованный человек.
Авторский пост
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Зае*али со своей политотой.
Даже в этот день постите.
Никакого уважения...