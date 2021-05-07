Другая сторона праздника: ляпы и паразитирование на Дне Победы

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День Победы - праздник, который каждый год отмечается 9 мая. Производители к этому времени активизируются и запускают в продажу разные товары военной тематики, чтобы заработать денег. Когда паразитирование на столь печальный и непростой тематике закончится?
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9. Маразм крепчал: "малышковый парад" позже отменили, сославшись на эпидемиологическую ситуацию
А как вы относитесь к таким горе-патриотам?
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А сейчас. День победы но снимают к нему высеры вроде утомлённых солнцем 2.
Советский союз победил фашистское зло. Но немцы были хорошими. Вообщем имитация патриотизма от откровенных предателей у власти.
Это те самые выродки и выпердыши недобитых нацистов, уклонистов, полицаев и тыловых крыс.
Очередной раз убеждаюсь, что это идеальное слово-маркер.
Беситесь, черти. На это любо-дорого смотреть XD
Водители! Наклеивайте на свои машины картинки "Можем повторить!".
Можно было бы этого не делать, но канадских бандеровцев это сильно пугает, им неприятно. Значит это можно и нужно делать!
И почему вы не разделяете понятия "патриот" и "горе-патриот"?
Написать такой пост вне контекста Великого Праздника - это будет меньше вони. А вот подосрать в канун 9 мая канадские бандеровцы не упустят шанс, да?
Такой пост обязательно появляется пере 9 мая уже лет 10 на фишках. Не было ни одного года, чтобы такой пост не появился на фишках.
Я лично раньше не наклеивал картинок и не привязывал ленточек. Не из принципиальных соображения, а просто из банальной лени.
Но когда я несколько лет назад заметил эту "тенденцию" на фишках, я принципиально стал и картинки приклеивать и ленточки повязывать. А потом, после Праздника, я их снимаю и храню до следующего 9 Мая.
Вот два моих поста этого года и годичной давности. Всё сбылось в точности.
Спросите любого ветерана - хочет ли он повторить, хочет ли для своих детей, внуков такой войны.
Кичиться надо не войной, не играть мускулами. Надо праздновать победу. Победу со слезами на глазах.
А для все рисующих "можем повторить" - пишите другую фразу - "не дай бог придется повторить"
слова почти те же, но смысл уже совершенно иной
Чтобы вот так вот дети изображали могилы, или попадались лозунги: "Можем повторить", "На Берлин" или "На Берлин за немками", ну не знаю, мой прадед-ветеран вряд ли бы одобрил такое празднование.
Пусть враги запомнят это, -
Не грозим, а говорим :
Мы прошли, прошли с тобой полсвета,
Если надо, - повторим.
Но отмечали действительно скромнее. Даже выходной не сразу был.
а для биомусора в эти дни ужесточить наказания за любые проступки и преступления, увеличив штрафы и сроки!
Дай вам бог никогда не понять, как вы ошибаетесь
Переборы есть конечно - но за использование в рекламе символики Победы уже можно легко отхватить проверку УФАС. Касательно детей - ну да, ну да, марши скаутов в Америке - это же совсем другое, понимать нужно (пардон, забыл). Наклейка на машину на пару дней "Победа!!!" - быдло, победобесие и ужас-ужас. Наклейка "обосральный 20!8" , которая как и сам Леффка уже обтрепалась и затёрлась - очень либерально и цивилизовано. Опять же - "Это другое " (тм)