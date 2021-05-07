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Другая сторона праздника: ляпы и паразитирование на Дне Победы

Другая сторона праздника: ляпы и паразитирование на Дне Победы (14 фото)

Автор:
07 мая 2021 09:55
Метки: 9 мая   военная атрибутика   день победы   идиоты   маразм   фото   
3105
14
День Победы - праздник, который каждый год отмечается 9 мая. Производители к этому времени активизируются и запускают в продажу разные товары военной тематики, чтобы заработать денег. Когда паразитирование на столь печальный и непростой тематике закончится?
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Метки: 9 мая   военная атрибутика   день победы   идиоты   маразм   фото   
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3k
Outcast 58 минут назад
Чем меньше ветеранов, тем больше абсурда. Когда большинство из них ещё были живы совсем другой праздник был, настоящий.
А сейчас. День победы но снимают к нему высеры вроде утомлённых солнцем 2.
Советский союз победил фашистское зло. Но немцы были хорошими. Вообщем имитация патриотизма от откровенных предателей у власти.
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256
Сванте Свантессон 9 минут назад
Автор, просто подохни в канаве.
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1
_v0id0z3r_ 10 минут назад
Победобесие - замечательное слово. Оно чётко выделяет бесов и чертей пробитых, которых корёжит от победы СССР. Всего два слова - Победа СССР и они начинают истекать гноем и желчью.
Это те самые выродки и выпердыши недобитых нацистов, уклонистов, полицаев и тыловых крыс.
Очередной раз убеждаюсь, что это идеальное слово-маркер.
Беситесь, черти. На это любо-дорого смотреть XD
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−55
Поджигатель Пуканов 14 минут назад
С Победобесием тебя, Страна Дураков!
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25k
Ashabad 16 минут назад
Мамы! Одевайте своих сыновей в гимнастёрки!
Водители! Наклеивайте на свои машины картинки "Можем повторить!".
Можно было бы этого не делать, но канадских бандеровцев это сильно пугает, им неприятно. Значит это можно и нужно делать!
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19k
ПаганецЪ 18 минут назад
Праздник превратили в товарно-административный брэнд. Капитализмус, однако.
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966
sedoisever 21 минуту назад
А чем вам символика Победы на окнах не угодила?
И почему вы не разделяете понятия "патриот" и "горе-патриот"?
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25k
Ashabad 21 минуту назад
Я знал, что на фишках перед 9 Мая обязательно будет этот или подобный пост.
Написать такой пост вне контекста Великого Праздника - это будет меньше вони. А вот подосрать в канун 9 мая канадские бандеровцы не упустят шанс, да?
Такой пост обязательно появляется пере 9 мая уже лет 10 на фишках. Не было ни одного года, чтобы такой пост не появился на фишках.
Я лично раньше не наклеивал картинок и не привязывал ленточек. Не из принципиальных соображения, а просто из банальной лени.
Но когда я несколько лет назад заметил эту "тенденцию" на фишках, я принципиально стал и картинки приклеивать и ленточки повязывать. А потом, после Праздника, я их снимаю и храню до следующего 9 Мая.
Вот два моих поста этого года и годичной давности. Всё сбылось в точности.

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3k
bumtester Полчаса назад
Как же раздражают меня все эти "можем повторить" на тачках. Те у кого осталась хотя бы одна извилина пишут "трофейный" на немецких авто. Не надо лицемерить. Никакой он не трофейный. А кредитный. Батрачите вы чтобы немцу деньги отдать. Уж не позорились бы тогда.
Спросите любого ветерана - хочет ли он повторить, хочет ли для своих детей, внуков такой войны.
Кичиться надо не войной, не играть мускулами. Надо праздновать победу. Победу со слезами на глазах.
А для все рисующих "можем повторить" - пишите другую фразу - "не дай бог придется повторить"
слова почти те же, но смысл уже совершенно иной
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10k
Михалыч 42 минуты назад
Да, а ещё мы бедного австрийского художника до самоубийства довели - жуткий, дикий мы народ. Должны платить и каяться. Да? ...удила? Вешать таких как ты надо, твой высер ведь не про говнорекламу, он про 9 Мая!
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177
Brosh 47 минут назад
Помню, в СССР скромнее отмечали день Победы.
Чтобы вот так вот дети изображали могилы, или попадались лозунги: "Можем повторить", "На Берлин" или "На Берлин за немками", ну не знаю, мой прадед-ветеран вряд ли бы одобрил такое празднование.
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144
adnis Brosh 15 минут назад
Про повторить было в песне "В путь", которая впервые прозвучала в фильме "Максим Перепелица" в 1955г.:

Пусть враги запомнят это, -
Не грозим, а говорим :
Мы прошли, прошли с тобой полсвета,
Если надо, - повторим.

Но отмечали действительно скромнее. Даже выходной не сразу был.
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8k
Шурум-бурум 59 минут назад
в нашей стране 8-9 мая надо запретить продажу любого алкоголя, закрыть все торгово-развлекательные центры, запретить работу всех ночных клубов, сделать бесплатным вход во все музеи и на все выставки, распространяя бесплатные билеты среди желающих местных жителей и граждан заранее посредством госуслуг... ну и т.д. чтобы народ в эти дни не деградировал!
а для биомусора в эти дни ужесточить наказания за любые проступки и преступления, увеличив штрафы и сроки!
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1
_v0id0z3r_ Шурум-бурум 5 минут назад
Здравая мысль.
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21k
Батончик с маком Час назад
У нас в Омске салют отменили. Пиз.дец позорище, не город а помойка. Будет только "парад" для чинуш и всяких дармоедов
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4k
tamin Час назад
Ох как задолбали либерасты. 9 мая-день радости и праздника. Его по разному . Главное-от души и с радостью! А всепрощальщики, вечновиноватые-это вам в побежденную Европу 8 мая отмечать. Идите туда! Пойду окна помою и тоже наклею с днем победы!
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10k
Енот Полиграфович Час назад
Представить что бы нечто подобное происходило бы в начале 80-х в СССР сложно, как то серьезнее все было, сейчас все скатилось к пьяной вакханалии- писать на иномарках, или же на "убитых" ржавых отечественных машинах "на Берлин", "За немками" и т.д. , постить везде атрибутику "Победы в ВОВ", причем порою даже не уместную, Вывешивать плакаты на улице с поздравлениями с изображением атакующей немецкой пехоты, танков, самолетов Вермахта...пиар "заботы о ветеранах к празднику"...Помнить надо, но надо хотя бы знать! Отмечать надо, но это не свадьба и не веселуха в пьяном угаре- очень много людей погибло, как в рядах РККА и ВМФ, партизанах, в плену так и гражданских...Ну а детей всегда наряжали в форму, пилотки...причем не только у нас в стране.
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−87
RUSOFOB199LVL Час назад
Накатим за дедов, за сталина , дебы выевали, бабка ваевал
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46k
noName Час назад
Комментарий к фото
"Военная форма различных вариаций"-к форме эти майки отношения не имеют.Так же как любой камуфляжный шмурдяк которым торгуют в магазинах "охотник-рыболов"
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19k
Matrosskin Час назад
О, забурлило, завоняло либеральное сообщество. Эх, а могли бы быть абажурами и мылом...
Переборы есть конечно - но за использование в рекламе символики Победы уже можно легко отхватить проверку УФАС. Касательно детей - ну да, ну да, марши скаутов в Америке - это же совсем другое, понимать нужно (пардон, забыл). Наклейка на машину на пару дней "Победа!!!" - быдло, победобесие и ужас-ужас. Наклейка "обосральный 20!8" , которая как и сам Леффка уже обтрепалась и затёрлась - очень либерально и цивилизовано. Опять же - "Это другое " (тм)
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15k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Либеральному говну вечно стыдно за страну. По их мнению, на 9 мая надо скорбить, а не праздновать. Вот и весь секрет.
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52k
Похабыч 2 часа назад
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−14
alex 2 часа назад
маскарад путинский! при ЕБНе даже не было такого
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