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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
09 мая 2021 16:41
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
1429
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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3  комментария
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4k
Тамара 2 часа назад
С 22 года существовала пионерская организация, в том же году скаутское движение было распущено и, в дальнейшем, было запрещено.

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11k
Паша Эмильевич Полчаса назад
Прикольно. Я про курган на Красной площади никогда не слышал.
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3k
Sunny11 41 минуту назад
Комментарий к фото
Грузины вручают императору Николаю 2 именную чурчхелу.
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