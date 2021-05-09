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Поезда страны Советов: редкие фото плацкарта и купе СССР

Поезда страны Советов: редкие фото плацкарта и купе СССР (11 фото)

Автор:
09 мая 2021 14:16
Метки: СССР   железные дороги   поезда   
1291
11

Поезда в Советском Союзе были как артерии - они связывали не только грузы и промышленность, но и миллионы людей. Советские граждане не представляли себе жизнь без поездов - поездки к родственникам, в командировку, в отпуск...

Давайте взглянем на романтику тех лет на старых фотографиях:

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Метки: СССР   железные дороги   поезда   
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20  комментариев
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−70
xxlist 4 часа назад
Романтика. Сутками нюхать чужую еду, а если не повезет, то и носки. Если в купе все свои, то нормально, а так - пытка. + непонятно, когда сидеть а когда лежать? как договоришься? Короче, как и комуналки - пережиток коммунизма. Из РЖД всех уволить, наделать 1-2-хместных купе, рубить бабло, ибо судя по ценам многие летать боятся, тк поезд дороже.
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21k
Ваня Полчаса назад
на всех типах вагонов катался... в св из владика в москву даже было... эх клевое путешествие было...
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9k
Mille 2 часа назад
Самая романтика была в параше, по-другому не назовешь
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10k
Сибирячка 2 часа назад
А вот в общих то еще романтичнее было.
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8k
Касьян Пуздой 3 часа назад
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29k
bgv 3 часа назад
а где близорукий фантазер нашел "чемодан на колесиках"?
обычный дерматиновый на молнии, у меня такой был,году в 80-м ,только оранжевый ,а не красный.
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18k
kamanch 4 часа назад
Борщ и сосиски!!!
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40k
Элек Мек 4 часа назад
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14k
Corvus Corax 4 часа назад
А чего тут редкого-та?
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8k
portmen77 4 часа назад
Пыльных дорожек не помню. Чистота была образцовая в купешках.
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4k
livaneth 4 часа назад
На этой надо ехать всего час, зато ежедневно. Утром и вечером
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4k
Иван 4 часа назад
Автор или москвич или долбо*б. Чо там помнить, они ни куда не делись.
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