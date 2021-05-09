Поезда страны Советов: редкие фото плацкарта и купе СССР

Поезда в Советском Союзе были как артерии - они связывали не только грузы и промышленность, но и миллионы людей. Советские граждане не представляли себе жизнь без поездов - поездки к родственникам, в командировку, в отпуск...

Давайте взглянем на романтику тех лет на старых фотографиях: