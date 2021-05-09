Поезда страны Советов: редкие фото плацкарта и купе СССР

Поезда в Советском Союзе были как артерии - они связывали не только грузы и промышленность, но и миллионы людей. Советские граждане не представляли себе жизнь без поездов - поездки к родственникам, в командировку, в отпуск...
Давайте взглянем на романтику тех лет на старых фотографиях:
Если едешь несколько суток, надо запасаться занятиями на дорогу - кроссворды и карты
В помните, в ГДРовских вагонах было полукупе - 37 и 38 место. Говорят, эти места предназначались для сотрудников госбезопасности и обычным пассажирам места на них не продавались. Но вот, было и такое
Другое дело СВ - тут контингент был уже другой
Иностранка Роджер Липсетт, приезжавшая в СССР в 1976-м году, была поражена нашими поездами.
Ла и как непривычно в 70-е было видеть красный чемодан на колесиках в интерьере нашего советского купе. Как будто вещь из будущего)
А вот в плацкартах было еще веселее.
В плацкарте часто собирались шумные компании - комсомольцы ехали на БАМ, на стройки пятилетки и т.д.
К слову сказать комсорги ездили и в купейных вагонах
Вообще коридоры купейных вагонов - это сказка. Когда едешь по советским просторам виды из окна просто завораживали и всегда можно было подойти и посмотреть
И детям здесь всегда было раздолье
А помните пыльные старые дорожки в этих коридорах?
Такими вот они и были - советские пассажиры советских поездов.
У каждого кто хоть раз катался по железным дорогам СССР есть множество воспоминаний об этом.
Источник:
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обычный дерматиновый на молнии, у меня такой был,году в 80-м ,только оранжевый ,а не красный.