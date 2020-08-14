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Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы

Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы (19 фото)

Автор:
14 августа 2020 13:36
Сообщество : Юмор
Метки: девушка   железная дорога   купе   плацкарт   поезд   ржд   романтика   юмор   
4188
19
Режим отпусков в самом разгаре, а это значит, что РЖД трудится на полную катушку. И без романтики здесь не обходится. Перед вами тот самый неоспоримый плюс поездов, за который можно отдать многое.

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Метки: девушка   железная дорога   купе   плацкарт   поезд   ржд   романтика   юмор   
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17  комментариев
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19k
Юрьевич 2 часа назад
Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы
Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы
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56k
Александр 6 минут назад
Ссылка youtu.be
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20k
Beathoven 9 минут назад
Этому посту уже несколько часов, а той самой проводницы еще нет..во дела
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86k
сапер Водичка 21 минуту назад
Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы
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16k
SerGProS Полчаса назад
Епать мой правый тапок!Это же Merilyn Manson!
Епать мой правый тапок!Это же Merilyn Manson!
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4k
бедный студент из Африки SerGProS 2 минуты назад
ведьма!
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9k
Александр Полчаса назад
Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы
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2k
Sanar Полчаса назад
Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы
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3k
Игорь Полчаса назад
Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы
Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы
Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы
Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы
Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы
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2k
АлекС Полчаса назад
Попутчицы попутчицами)
Совершали недавно поездку на поезде. Сели. Закрыли дверь в купе. Пока переоделись в дорожную одежду, пока разложились, потом открыли дверь из купе и увидели такое.
Конечно ничего страшного но как то не уютненько стало)))
Вдобавок потом проводница с окровавленной ногой пробежала...
А так всем приятных поездок и впечатлений!
Попутчицы попутчицами) Совершали недавно поездку на поезде. Сели. Закрыли дверь в купе. Пока переоделись в дорожную одежду, пока разложились, потом открыли дверь из купе и увидели такое. Конечно ничего страшного но как то не уютненько стало))) Вдобавок потом проводница с окровавленной ногой пробежала... А так всем приятных поездок и впечатлений!
Попутчицы попутчицами) Совершали недавно поездку на поезде. Сели. Закрыли дверь в купе. Пока переоделись в дорожную одежду, пока разложились, потом открыли дверь из купе и увидели такое. Конечно ничего страшного но как то не уютненько стало))) Вдобавок потом проводница с окровавленной ногой пробежала... А так всем приятных поездок и впечатлений!
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17k
сёмик патрик Час назад
Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы
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2k
для ТП Час назад
Но почему-то чаще попадаются...

Но почему-то чаще попадаются... или
Но почему-то чаще попадаются... или
Но почему-то чаще попадаются... или


или

Но почему-то чаще попадаются... или
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27k
Alex Час назад
Зовите уже проводницу. Ту самую
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4k
disevenvis Alex 11 минут назад
Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы
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14k
dimitr 2 часа назад
№11 - это точно, можно проехать свою остановку...
От такого е.... (лица) оторопь и амнезия от ужаса.
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265
Санёк dimitr 52 минуты назад
Да там под столом возможен x. u ёk, так что можно и не доезжая спрыгнуть)
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3k
Citizenn dimitr 38 минут назад
тринадцатый номер страшнее
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