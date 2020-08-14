Прекрасные попутчицы из поездов дальнего следования, которым не свойственны комплексы

Режим отпусков в самом разгаре, а это значит, что РЖД трудится на полную катушку. И без романтики здесь не обходится. Перед вами тот самый неоспоримый плюс поездов, за который можно отдать многое.
1. Некоторым мужчинам не хватает в женщинах загадки, поэтому подобных фотографий им достаточно
2. Южное направление - по определению самое жаркое
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4. Короткие шорты - это тренд всех поездов
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6. Когда девушки ложатся спать, в мужчинах просыпаются настоящие фотохудожники
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9. Порой девушки сами не прочь таких фотосессий
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11. С такими попутчицами легко проехать свою платформу
12. Иногда встречают вот такие милые девушки
13. Иногда... вот такие отчаянные
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15. Художникам в поездах дальнего следования скучать не приходится
16. Именно так и выглядят плацкартные романы
17. В такой компании дорога может пролететь незаметно
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Совершали недавно поездку на поезде. Сели. Закрыли дверь в купе. Пока переоделись в дорожную одежду, пока разложились, потом открыли дверь из купе и увидели такое.
Конечно ничего страшного но как то не уютненько стало)))
Вдобавок потом проводница с окровавленной ногой пробежала...
А так всем приятных поездок и впечатлений!
или
От такого е.... (лица) оторопь и амнезия от ужаса.