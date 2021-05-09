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В 1943 году во время боев за город Николаев, что на Украине, на теле одного из убитых немецких офицеров нашли интересное фото. На нем была изображена группа немецких солдат на фоне поднимающегося неподалеку большого столба черного дыма. Но интересно тут другое – на оборотной стороне фотографии была надпись: «Эльза! Самое страшное – партизаны. Николаев. 1942 год»
Как потом удалось выяснить, события, изображенные на фото, произошли практически сразу после очень масштабной диверсии старшего лейтенанта госбезопасности Александра Сидорчука (Моряк) и его супруги Галины (в реальности немки Адель Келем, подпольщицы).
Тогда они умудрились поджечь Ингульский военный аэродром. Пожар полыхал так сильно, что его не удавалось потушить много часов.
Александр Сидорчук проходил службу во флоте, после чего и получил свой псевдоним «Моряк». Перед войной он прошел школу НКВД в Ленинграде, а с началом конфликта попал в разведывательно-диверсионную группу и был заброшен в город Николаев. Практически сразу же он познакомился с Адель Келем, женился на ней, и вместе они вели разведывательную и диверсионную деятельность в оккупированном немцами городе.
Адель Келем имела немецкие корни, и это очень помогало выполнять разведчикам свои задания. Большая часть задач, выполняемых группой, в наше время остается загадкой, но вот диверсия на аэродроме была вершиной их карьеры.
Диверсия на Ингульском военном аэродроме была проведена Сидорчуком днем 10 марта 1942 года, в светлое время суток. Сделано это было для оказания психологического давления на немцев, чтобы показать им, что гитлеровцев тут не боятся, и будут противостоять им не только ночью, но и днем.
В результате грамотно спланированной и реализованной операции было уничтожено 24 самолета противника, 25 авиационных двигателей, 2 ангара и мастерские для ремонта. Масштаб нанесенного немцам урона был так велик, что «Моряк» вошел в историю Второй мировой войны как один из самых успешных диверсантов всего конфликта.
Тогда они умудрились поджечь Ингульский военный аэродром. Пожар полыхал так сильно, что его не удавалось потушить много часов.
Александр Сидорчук проходил службу во флоте, после чего и получил свой псевдоним «Моряк». Перед войной он прошел школу НКВД в Ленинграде, а с началом конфликта попал в разведывательно-диверсионную группу и был заброшен в город Николаев. Практически сразу же он познакомился с Адель Келем, женился на ней, и вместе они вели разведывательную и диверсионную деятельность в оккупированном немцами городе.
Адель Келем имела немецкие корни, и это очень помогало выполнять разведчикам свои задания. Большая часть задач, выполняемых группой, в наше время остается загадкой, но вот диверсия на аэродроме была вершиной их карьеры.
Диверсия на Ингульском военном аэродроме была проведена Сидорчуком днем 10 марта 1942 года, в светлое время суток. Сделано это было для оказания психологического давления на немцев, чтобы показать им, что гитлеровцев тут не боятся, и будут противостоять им не только ночью, но и днем.
В результате грамотно спланированной и реализованной операции было уничтожено 24 самолета противника, 25 авиационных двигателей, 2 ангара и мастерские для ремонта. Масштаб нанесенного немцам урона был так велик, что «Моряк» вошел в историю Второй мировой войны как один из самых успешных диверсантов всего конфликта.
Чекист - Александр Петрович Сидорчук
После проведенной операции Александр Сидорчук какое-то время мирно работал охранником порта, а 5 ноября 1942 года поучаствовал в операции, ставшей для него роковой. Подпольная группа задумала уничтожить склад нефтепродуктов в порту. Сидорчук, пользуясь тем, что работал в охране, заранее установил на складах взрывчатку. Ночью он пробрался к складам и поджег шнур, но отойти не успел, так как был замечен немецкими солдатами.
Раздался взрыв и все кругом запылало. «Моряка» взрывом отбросили на десятки метров, в связи с чем он получил тяжелейшую контузию и ожог всего тела. Сидорчука доставили в больницу, но он умер. Тем не менее, операция была выполнена, склад с горючим оказался полностью уничтожен.
Жена «Моряка» единственная из всех подпольщиков группы пережила войну и умерла в 2012 году. Сам Сидорчук был представлен к званию Герой Советского Союза, но награды так и не получил. Причина в том, что для присуждения звания специально созданная комиссия должна была расследовать обстоятельства, при которых осуществили диверсию на аэродроме, и вклад в нее непосредственно Сидорчука. В условиях оккупации города провести это было невозможно, а потом об этом просто забыли.
Сейчас Александр Сидорчук входит в число практически полностью забытых героев Великой Отечественной войны как в России, так и на Украине.
Раздался взрыв и все кругом запылало. «Моряка» взрывом отбросили на десятки метров, в связи с чем он получил тяжелейшую контузию и ожог всего тела. Сидорчука доставили в больницу, но он умер. Тем не менее, операция была выполнена, склад с горючим оказался полностью уничтожен.
Жена «Моряка» единственная из всех подпольщиков группы пережила войну и умерла в 2012 году. Сам Сидорчук был представлен к званию Герой Советского Союза, но награды так и не получил. Причина в том, что для присуждения звания специально созданная комиссия должна была расследовать обстоятельства, при которых осуществили диверсию на аэродроме, и вклад в нее непосредственно Сидорчука. В условиях оккупации города провести это было невозможно, а потом об этом просто забыли.
Сейчас Александр Сидорчук входит в число практически полностью забытых героев Великой Отечественной войны как в России, так и на Украине.
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не "проходной двор"
впрочем, это не помешало кому-то порасписывать авторучку на памятной табличке.
ублюдство
а то, что про подвиг героя-чекиста успешно позабыло МО СССР - это еще одно ублюдство
при живой супруге, кстати.