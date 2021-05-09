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Кем в годы великой отечественной войны была осуществлена одна из самых успешных диверсий

Кем в годы великой отечественной войны была осуществлена одна из самых успешных диверсий (3 фото)

Автор:
09 мая 2021 10:18
Метки: 1943 год   ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ   партизаны   
719
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В 1943 году во время боев за город Николаев, что на Украине, на теле одного из убитых немецких офицеров нашли интересное фото. На нем была изображена группа немецких солдат на фоне поднимающегося неподалеку большого столба черного дыма. Но интересно тут другое – на оборотной стороне фотографии была надпись: «Эльза! Самое страшное – партизаны. Николаев. 1942 год»

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Метки: 1943 год   ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ   партизаны   
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3k
3BE3DA4ET Час назад
Почему "забыт" ? Фото мраморной памятной доски сделано со стелы, установленной на месте где был этот ангар. А на месте аэродрома, сейчас - парк Победы. Так же есть ул. Сидорчука.
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3k
Ваник 56 минут назад
А сколько подвигов остались неизвестными , когда и свидетелей подвигу не оставалось . Только вряд-ли герои в те моменты думали о наградах , награда была одна для всех - Победа!
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19k
Matrosskin 59 минут назад
Я уж подумал - и здесь они ...
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41k
parallax 2 часа назад
Удивительно, что бандеранацики ещё не разбили эту мемориальную доску.
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4k
Бу 2 часа назад
Вечная память!
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