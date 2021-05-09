Как потом удалось выяснить, события, изображенные на фото, произошли практически сразу после очень масштабной диверсии старшего лейтенанта госбезопасности Александра Сидорчука (Моряк) и его супруги Галины (в реальности немки Адель Келем, подпольщицы).



Тогда они умудрились поджечь Ингульский военный аэродром. Пожар полыхал так сильно, что его не удавалось потушить много часов.



Александр Сидорчук проходил службу во флоте, после чего и получил свой псевдоним «Моряк». Перед войной он прошел школу НКВД в Ленинграде, а с началом конфликта попал в разведывательно-диверсионную группу и был заброшен в город Николаев. Практически сразу же он познакомился с Адель Келем, женился на ней, и вместе они вели разведывательную и диверсионную деятельность в оккупированном немцами городе.



Адель Келем имела немецкие корни, и это очень помогало выполнять разведчикам свои задания. Большая часть задач, выполняемых группой, в наше время остается загадкой, но вот диверсия на аэродроме была вершиной их карьеры.



Диверсия на Ингульском военном аэродроме была проведена Сидорчуком днем 10 марта 1942 года, в светлое время суток. Сделано это было для оказания психологического давления на немцев, чтобы показать им, что гитлеровцев тут не боятся, и будут противостоять им не только ночью, но и днем.



В результате грамотно спланированной и реализованной операции было уничтожено 24 самолета противника, 25 авиационных двигателей, 2 ангара и мастерские для ремонта. Масштаб нанесенного немцам урона был так велик, что «Моряк» вошел в историю Второй мировой войны как один из самых успешных диверсантов всего конфликта.