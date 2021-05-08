Гиперлуп "Жмеринка - Венская опера" — 8-ой год, полет нормальный

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"Страна.ua" (Украина) 04.05.2021 «Фермеры „одалживают" заробитчан друг у друга». Сколько можно заработать в этом сезоне в Польше на клубнике»
> "Из-за того что на Украине жить становится все хуже, эксперты по трудоустройству прогнозируют в этом году еще более массовый отток на заработки в ЕС. Тем более сезонным рабочим дают зеленый свет. Издание «Страна» пишет о том, что ждет гастарбайтеров в Польше в этом году. У некоторых украинцев очень негативные воспоминания о работе в Польше."
> "...в пик сезона польским фермерам нужны около ста тысяч рабочих рук, и в основном это — украинцы. Сами поляки едут в Германию, где платят больше, для украинцев немецкий рынок пока ограничен <...> Поляки на такие деньги батрачить на соглашаются. Говорят: лучше быть бомжом в Берлине, чем работать на польского фермера..."
> Сами украинские заробитчане сбор ягод в Польше называют рабским трудом за гроши:
«Собирать клубнику только на первый взгляд легко. Это довольно изнурительный труд, с 5-6 утра до позднего вечера, ягоду надо выбирать крупную. По 12-14 часов постоянно на коленях, солнце печет. Колени в крови, спина болит. Например, малину собирать легче и за нее больше платят. Если слабая спина или коленные суставы, то вообще не сможете работать. Случаются неприятности: хозяин бракует часть ягод, а бывает, что собранные корзинки воруют и сдают другие сборщики», — поделилась со «Страной» Ирина Погребняк, заробитчанка из Ивано-Франковска.
«За то количество корзин, которое надо собирать, сдохнуть можно. Поехали с мужем, так он уже совсем лежа собирал. Через неделю мы вернулись домой — даже за дорогу не отработали. Пусть Бог убережет от таких заработков», — делится с нами Оксана Сенышин.
«Моя знакомая после этой клубники все заработанные деньги потратила потом на лечение аллергии и страшной экземы на руках от химикатов».
«Мама моя ездила. Работа адская. Не забудьте на голову панаму или шляпу, чтобы от солнца прятаться»
«Спина, ноги — так болят, что невыносимо. Люди лежа собирают, а потом не выдерживают — бросают. От химии руки страшные, черные и потрескавшиеся, в ранах все. На дерматолога выбросила потом больше, чем заработала. Не езжайте никто на трускавки!»
...такой он, чистый и незамутненый цэ европейский РАЙ, как он есть
> "...в пик сезона польским фермерам нужны около ста тысяч рабочих рук, и в основном это — украинцы. Сами поляки едут в Германию, где платят больше, для украинцев немецкий рынок пока ограничен <...> Поляки на такие деньги батрачить на соглашаются. Говорят: лучше быть бомжом в Берлине, чем работать на польского фермера..."
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> Сами украинские заробитчане сбор ягод в Польше называют рабским трудом за гроши:
«Собирать клубнику только на первый взгляд легко. Это довольно изнурительный труд, с 5-6 утра до позднего вечера, ягоду надо выбирать крупную. По 12-14 часов постоянно на коленях, солнце печет. Колени в крови, спина болит. Например, малину собирать легче и за нее больше платят. Если слабая спина или коленные суставы, то вообще не сможете работать. Случаются неприятности: хозяин бракует часть ягод, а бывает, что собранные корзинки воруют и сдают другие сборщики», — поделилась со «Страной» Ирина Погребняк, заробитчанка из Ивано-Франковска.
«За то количество корзин, которое надо собирать, сдохнуть можно. Поехали с мужем, так он уже совсем лежа собирал. Через неделю мы вернулись домой — даже за дорогу не отработали. Пусть Бог убережет от таких заработков», — делится с нами Оксана Сенышин.
«Моя знакомая после этой клубники все заработанные деньги потратила потом на лечение аллергии и страшной экземы на руках от химикатов».
«Мама моя ездила. Работа адская. Не забудьте на голову панаму или шляпу, чтобы от солнца прятаться»
«Спина, ноги — так болят, что невыносимо. Люди лежа собирают, а потом не выдерживают — бросают. От химии руки страшные, черные и потрескавшиеся, в ранах все. На дерматолога выбросила потом больше, чем заработала. Не езжайте никто на трускавки!»
...такой он, чистый и незамутненый цэ европейский РАЙ, как он есть
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Причем его можно было бы спасти, если бы тупо вызвали скорую помощь. Но бригадир-испанец имел четкие инструкции - никарагуанские рабочие работали без контракта, любые производственные травмы скрывать. В результате он провалялся в вагончике до вечера, где и скончался. Парню было всего 37 лет.
Если бы его друзья - латиносы не начали бучу про этому поводу против хозяина плантации, так все бы и было шито крыто.
А теперь ахтунг. Нормы сбора арбузов на человека в сутки там - 1800 кило. Собрать в ящики, погрузить в прицеп. Не выполнил норму - получишь шиш. Если выполнил - 2 цента за кило. При том, что в магазинах арбуз стоит в сентябре 70-80 центов кило. А средняя цена 1.20 евро по году.
То бишь, в лучшем случае 40 евро в сутки. Минус поездки на работу и обратно, минус 2 квадрата под матрас в общей квартире на 15 человек, никакой медицинской помощи и статус нелегала. И работа на износ.
Остальные и машины привозят и дома строят. Полно вариантов официальных трудоустройств и никаких проблем с недоплатами
Тут хохлам конечно свезло, если карантин отменят.
Ну то есть я бы понял "даже с кремля к нам едут" Путин на клубнике ДАЖЕ подрабытывает