Гиперлуп "Жмеринка - Венская опера" — 8-ой год, полет нормальный

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> "Из-за того что на Украине жить становится все хуже, эксперты по трудоустройству прогнозируют в этом году еще более массовый отток на заработки в ЕС. Тем более сезонным рабочим дают зеленый свет. Издание «Страна» пишет о том, что ждет гастарбайтеров в Польше в этом году. У некоторых украинцев очень негативные воспоминания о работе в Польше."> "...в пик сезона польским фермерам нужны около ста тысяч рабочих рук, и в основном это — украинцы. Сами поляки едут в Германию, где платят больше, для украинцев немецкий рынок пока ограничен <...> Поляки на такие деньги батрачить на соглашаются. Говорят: лучше быть бомжом в Берлине, чем работать на польского фермера..."> Сами украинские заробитчане сбор ягод в Польше называют рабским трудом за гроши:«Собирать клубнику только на первый взгляд легко. Это довольно изнурительный труд, с 5-6 утра до позднего вечера, ягоду надо выбирать крупную. По 12-14 часов постоянно на коленях, солнце печет. Колени в крови, спина болит. Например, малину собирать легче и за нее больше платят. Если слабая спина или коленные суставы, то вообще не сможете работать. Случаются неприятности: хозяин бракует часть ягод, а бывает, что собранные корзинки воруют и сдают другие сборщики», — поделилась со «Страной» Ирина Погребняк, заробитчанка из Ивано-Франковска.«За то количество корзин, которое надо собирать, сдохнуть можно. Поехали с мужем, так он уже совсем лежа собирал. Через неделю мы вернулись домой — даже за дорогу не отработали. Пусть Бог убережет от таких заработков», — делится с нами Оксана Сенышин.«Моя знакомая после этой клубники все заработанные деньги потратила потом на лечение аллергии и страшной экземы на руках от химикатов».«Мама моя ездила. Работа адская. Не забудьте на голову панаму или шляпу, чтобы от солнца прятаться»«Спина, ноги — так болят, что невыносимо. Люди лежа собирают, а потом не выдерживают — бросают. От химии руки страшные, черные и потрескавшиеся, в ранах все. На дерматолога выбросила потом больше, чем заработала. Не езжайте никто на трускавки!»...такой он, чистый и незамутненый цэ европейский РАЙ, как он есть