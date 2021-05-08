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Гиперлуп "Жмеринка - Венская опера" — 8-ой год, полет нормальный

Гиперлуп "Жмеринка - Венская опера" — 8-ой год, полет нормальный (1 фото)

Автор:
08 мая 2021 15:24
Метки: Польша   Украина   клубника   
694
1
"Страна.ua" (Украина) 04.05.2021 «Фермеры „одалживают" заробитчан друг у друга». Сколько можно заработать в этом сезоне в Польше на клубнике»

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917
bigkoss 3 часа назад
Так че почем? Суммы какие?
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1k
Артур 14 минут назад
А с каких пор сбор огурцов , стал называться сбором клубники??? На фото посмотрите , где там клубника?
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8k
Касьян Пуздой Полчаса назад
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15k
Maks Es 51 минуту назад
Так не только в Польше. Недавно, прошлой осенью, под испанской Мурсией умер от перегрева в поле никарагуанец. Собирали арбузы.
Причем его можно было бы спасти, если бы тупо вызвали скорую помощь. Но бригадир-испанец имел четкие инструкции - никарагуанские рабочие работали без контракта, любые производственные травмы скрывать. В результате он провалялся в вагончике до вечера, где и скончался. Парню было всего 37 лет.
Если бы его друзья - латиносы не начали бучу про этому поводу против хозяина плантации, так все бы и было шито крыто.
А теперь ахтунг. Нормы сбора арбузов на человека в сутки там - 1800 кило. Собрать в ящики, погрузить в прицеп. Не выполнил норму - получишь шиш. Если выполнил - 2 цента за кило. При том, что в магазинах арбуз стоит в сентябре 70-80 центов кило. А средняя цена 1.20 евро по году.
То бишь, в лучшем случае 40 евро в сутки. Минус поездки на работу и обратно, минус 2 квадрата под матрас в общей квартире на 15 человек, никакой медицинской помощи и статус нелегала. И работа на износ.
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8k
ДядяТоля 59 минут назад
а сзади к каклушкам еще поляки пристраиваются.
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153k
☭Cheкаво☭ Час назад
Еще и ПАН наверняка вечерком выбирает, кого бы отпердолить, с перспективой лишится работы в случае отказа.

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113
Влад Час назад
Клубника, это жесть... Самый хардкор который может быть. Сам уже 6й год в Польше. Начинали тоже с низкоквалифицированой работы и маленькой зарплаты. Пока язык не выучили. А через год уже пошли на нормальную работу по специальности с достойной оплатой. Но на клубнику никогда бы не пошёл.
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113
Влад VooDoo 24 минуты назад
Не было надобности. Не думал что останусь.
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8
26121991 2 часа назад
Ещё б с мусорки интервью провёл. Если ты тело без образования, профессиональных навыков и не желающее учить хотя бы минимум языка, то туда и дорога.
Остальные и машины привозят и дома строят. Полно вариантов официальных трудоустройств и никаких проблем с недоплатами
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113
Влад 26121991 Час назад
Это точно. Язык и специальность дают результат. На крайний случай много бесплатных курсов по разным специальностям.
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41k
parallax 2 часа назад
За что боролись, на то и ...
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113
Влад parallax Час назад
У вас на заработки ездят на север, а мы на запад. Так что разницы особой нет. Разве что в Польше практически не кидают на деньги.
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732
vlad 3 часа назад
Блин, народ в деревнях на Смоленщине ищет возможность, как поехать в Польшу на заработок.
Тут хохлам конечно свезло, если карантин отменят.
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113
Влад vlad Час назад
Русских тут много, даже с Краснодара ребят знаю. Домой не хотят.
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