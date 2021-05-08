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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
08 мая 2021 11:28
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1637
25

Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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9  комментариев
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336
суссик 2 часа назад
Эх.. опоздал, димон.. На полчасика, но опоздал. Этот сборник, хотя и коряво, но был выложен..
Не сдавайся!
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348
Лучший Друг Полчаса назад
Просто права на фильмы, провалившиеся в прокате, стоят дёшево, поэтому их покупают и часто крутят на тв. Как пример "гудзонский ястреб" из-за режиссуры виллиса компания вообще обанкротилась, зато крутят его регулярно.

А эта кинушка мне нравилась когда то
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348
Лучший Друг Андрей Бертон 7 минут назад
Да, эта практика ещё с советских времен. Но это общемировая тенденция в какой-то мере
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94
Артур Котовой 2 часа назад
Комментарий к фото
Даже слепому видно что там лестница
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469
Палыч Артур Котовой 36 минут назад
Комментарий к фото
Ну разве что слепому. =)
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348
Лучший Друг Палыч Полчаса назад
Комментарий к фото
Тоже не увидел лестницу. Старею...
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1k
Конь Юлий 2 часа назад
Кто-то провел работу над ошибками?
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