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Мужчина избил и ограбил ребёнка прямо в лифте

Мужчина избил и ограбил ребёнка прямо в лифте (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 мая 2021 11:03
Сообщество : Криминал
Метки: видео   избил   изверг   криминал   лифт   подросток   фото   
1457
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Сейчас его разыскивает полиция и пользователи соцсетей, желающие устроить суд Линча.

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Метки: видео   избил   изверг   криминал   лифт   подросток   фото   
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22  комментария
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4k
Иван 2 часа назад
Ребёнок 16 лет его нах*й послал наверное. Забыл что один в лифте.
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1k
Александр Туманов 8 минут назад
Интересно было бы посмотреть со звуком, по видимому пацан что-то ему ляпнул.
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8k
Вася 19 минут назад
малой неплохо отбивался, если бы не настолько разные весовые категории, возможно, результат был бы другим
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15k
Dr.CrAzY Полчаса назад
> "Мужчина избил и ограбил ребёнка прямо в лифте"
-
когда ж вы заголовки писать правильно нацчитесь? - "Тварь/выродок/ублюдок/контрацептив/... избил и ограбил ребёнка прямо в лифте"
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10k
Джон Уик Полчаса назад
Все очень не понятно. Ребёнки бывают ещё те шакалята.
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6k
Сгусток позитива Полчаса назад
просто ублюдок
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3k
Александр 43 минуты назад
Я конечно знал, что на фишках сидят дебилы конченный, но настолько.
Комментарии просто ппц.
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573
Roman B 53 минуты назад
Ребенок? 16 лет????
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594
Александр Задорожный 59 минут назад
Что послужило причиной конфликта, вы серьезно? Возможно @женный телефон, не? Как бы кто кого не оскорбил, что бы не сделал или не сказал, но если "месть" сопровождается грабежом - это не месть, это автоматически просто грабеж. В данном случае - с отягчающими обстоятельствами.
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14k
Alex ASK Час назад
При задержании так же отмудохать, чтоб свет видеть через неделю только смог.
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19
Елена Букреева 2 часа назад
Звука нет, непонятно что привело к конфликту.
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31k
Опаньки 2 часа назад
вот это отметили первомай
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