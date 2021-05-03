"Мужчина избил и ограбил ребёнка прямо в лифте"

Но итог уже попал на пленку: мужчина набрасывается на подростка, сначала бьет его руками, куда придется, потом роняет на пол и начинает пинать. Затем видно, что двери лифта открываются, изверг уходит прочь.



Мужчина, напавший на ребенка, попал и на камеру около подъезда. Эти видео распространили для того, чтобы найти его.



- Просьба ко всем, кто видел или знает этого урода, сразу звонить в полицию!!! - написали авторы постов.



В полиции сообщили, что видеозаписи сейчас в Следственном комитете. Им дадут оценку, мужчину найдут и будут выяснять, что же произошло. Как стало известно "КП-Самара" из собственных источников, сейчас 16-летний пострадавший в больнице, у него перелом черепа, закрытая черепно-мозговая травма, множественные травмы лица.