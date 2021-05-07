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Для Первого в российской истории героев не нашлось. Кумир для них – кровавый враг России

Для Первого в российской истории героев не нашлось. Кумир для них – кровавый враг России (1 фото)

Автор:
07 мая 2021 15:13
Метки: 1 канал   Россия   наполеон   новости   общество   телевидение   эрнст   
758
1
Две недели назад Первый канал ТВ, которым долгие годы бессменно правит некто Эрнст, неведомо какое отношение имевший к телевидению при своём назначении, отметился в годовщину рождения В.И. Ленина кратеньким сообщением в бегущей строке программы «Доброе утро»

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Метки: 1 канал   Россия   наполеон   новости   общество   телевидение   эрнст   
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8k
Иван Автор поста 3 часа назад
"Наполеон от Гитлера ничем не отличался. Не удивлюсь, если Эрнст на 1 канале
20 апреля какого нибудь года покажет нам и про Гитлера ,
как он в те времена поднял Германию" А.Ковальчук
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 41 минуту назад
Костя Ёпрст та ещё [мат]...
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28k
LEPA 2 часа назад
Ну по количеству жертв и вреда для России и русских,Наполеон просто амбициозный мальчишка по сравнению со стариком Крупским.
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173
Татьяна 2 часа назад
Вопрос к автору - в каком горячечном бреду он придумал эту фразу «...имя этого человека, всё, совершённое им, как и подлинная история нашей страны за семьдесят с небольшим лет существования советской власти, с её грандиозными достижениями, ПОД ЗАПРЕТОМ»?
Кто вам запретил говорить о Ленине, о советской власти, о нашей истории?
Вам даже не запрещают нести откровенный бред и чушь здесь и сейчас, о говорить про Ленина запретили?
Батенька, да вы охренели!
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18k
kamanch 2 часа назад
> И больше о Владимире Ильиче Ленине в тот день – ничего. Ни слова

Вообще не стоило и упоминать даже.
Сколько крови пролил, сколько людей убил.
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9k
Kucher 2 часа назад
Вы всё ещё смотрите "Первый"?
Я уже и не помню, сколько лет назад его смотрел. И новости о "Первом" или "России" узнаю только из таких статей. Что лишний раз меня убеждает - правильно я тогда эти два канала у себя заблокировал.
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4k
Бу 3 часа назад
Эрнст это мудак, который за свою никчемную жизнь выпустил всего одну нормальную передачу - Матадор, в далёкие 80.
Все остальное время известен своим умением лизать у руководства страны
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Ленин был главным большевиком. Это большевики гоняли и расстреливалали попов, взрывали церкви, растреляли святого Николая II и его семью, истребили аристократов, помещиков и капиталистов.
А евроинтегратор Наполеон нес в Россию европейскую цивилизацию. Он хотел освободить крестьян от рабства, скинуть царя и установить демократию, дать русским конституцию, свободу и европейские ценности.
Так что выбор господина Эрнста очевиден. Приказали ему его хозяева либерал-капиталисты обсирать большевиков и восхвалять Запад, он это и делает.
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2k
Tano 3 часа назад
Ленин - сверг законную власть путем вооруженного восстания. То есть он экстремист.
В настоящий момент российской действительности не тот человек, которого будут показывать по первому каналу.
Наполеон Россию захватывать не собирался. Это была военная операция по принуждению Александра к выполнению условий ранее заключённого мирного договора.
Нейтральный для РФ персонаж.
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10k
Михалыч 3 часа назад
Всю эту либеральную шелупонь из 90-х, давно пора гнать из страны. Ну и пора ввести статью для "врагов народа".
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