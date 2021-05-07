Как же, есть о чём вспоминать. Этот человек, принёсший горе и разрушения не только нам, но и во многие страны Европы, оказывается, оставил Франции гражданский и уголовный кодексы, разбил территорию страны на префектуры, учредил сенат…



Поистине «великие» события…



А ещё, напомню, он погубил на полях сражений и при отступлении от 1 200 000 до 1 700 000 французов, принеся горе и в их семьи, подорвав генофонд нации.



При этом все наполеоновские войны были не освободительными, а захватническими.



Ладно, французы и прочие европейцы, шедшие под его знамёнами, или противостоявшие Наполеону… Но по его вине моя страна, Россия, потеряла без малого полмиллиона своих сыновей. Ещё больше было ранено и покалечено. А сколько было сожжено, разграблено… Один московский пожар, с разграблением сокровищ Кремля и кремлёвских храмов чего стОит…



И после всего этого на российском телевидении, в стране, воевавшей с этим кровавым «антихристом» воздавать какие-то почести ему?..



При таком отношении к собственной истории, к собственным героям и великим землякам, и преклонении перед «иховой» историей, культурой мы не то что с колен никогда не поднимемся, а так и будем ползать на карачках на потеху всему миру.









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