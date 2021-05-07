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Две недели назад Первый канал ТВ, которым долгие годы бессменно правит некто Эрнст, неведомо какое отношение имевший к телевидению при своём назначении, отметился в годовщину рождения В.И. Ленина кратеньким сообщением в бегущей строке программы «Доброе утро»
«22 апреля 1870 года родился Владимир Ленин, политический деятель, революционер».
И больше о Владимире Ильиче Ленине в тот день – ничего. Ни слова.
Эрнст и его подручные сочли этого достаточным для того, чтобы отметить день рождения великого человека, оставившего неизгладимый след не только в мировой истории, но, главным образом, в судьбе нашей страны, в истории России.
Оно и понятно: сегодня имя этого человека, всё, совершённое им, как и подлинная история нашей страны за семьдесят с небольшим лет существования советской власти, с её грандиозными достижениями, под запретом. О тех годах можно говорить только плохое. Или молчать. Это поощряется.
Но вот приспела «великая» дата – исполнилось 200 лет со дня смерти Наполеона. И Первый посвятил этому кровавому узурпатору биографический французский фильм «Наполеон. Путь императора».
И не только Первый вспомнил о нём. Чем-то, видать, дОрог ТВшникам враг русского народа, которого мы вспоминаем в одном ряду с другими, пытавшимися покорить Россию. Теми, кто принёс русскому народу неисчислимое и незабываемое горе.
И больше о Владимире Ильиче Ленине в тот день – ничего. Ни слова.
Эрнст и его подручные сочли этого достаточным для того, чтобы отметить день рождения великого человека, оставившего неизгладимый след не только в мировой истории, но, главным образом, в судьбе нашей страны, в истории России.
Оно и понятно: сегодня имя этого человека, всё, совершённое им, как и подлинная история нашей страны за семьдесят с небольшим лет существования советской власти, с её грандиозными достижениями, под запретом. О тех годах можно говорить только плохое. Или молчать. Это поощряется.
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Но вот приспела «великая» дата – исполнилось 200 лет со дня смерти Наполеона. И Первый посвятил этому кровавому узурпатору биографический французский фильм «Наполеон. Путь императора».
И не только Первый вспомнил о нём. Чем-то, видать, дОрог ТВшникам враг русского народа, которого мы вспоминаем в одном ряду с другими, пытавшимися покорить Россию. Теми, кто принёс русскому народу неисчислимое и незабываемое горе.
Как же, есть о чём вспоминать. Этот человек, принёсший горе и разрушения не только нам, но и во многие страны Европы, оказывается, оставил Франции гражданский и уголовный кодексы, разбил территорию страны на префектуры, учредил сенат…
Поистине «великие» события…
А ещё, напомню, он погубил на полях сражений и при отступлении от 1 200 000 до 1 700 000 французов, принеся горе и в их семьи, подорвав генофонд нации.
При этом все наполеоновские войны были не освободительными, а захватническими.
Ладно, французы и прочие европейцы, шедшие под его знамёнами, или противостоявшие Наполеону… Но по его вине моя страна, Россия, потеряла без малого полмиллиона своих сыновей. Ещё больше было ранено и покалечено. А сколько было сожжено, разграблено… Один московский пожар, с разграблением сокровищ Кремля и кремлёвских храмов чего стОит…
И после всего этого на российском телевидении, в стране, воевавшей с этим кровавым «антихристом» воздавать какие-то почести ему?..
При таком отношении к собственной истории, к собственным героям и великим землякам, и преклонении перед «иховой» историей, культурой мы не то что с колен никогда не поднимемся, а так и будем ползать на карачках на потеху всему миру.
Все факты взяты из открытых источников или из прожитого автором, мнение и выводы – автора.
Поистине «великие» события…
А ещё, напомню, он погубил на полях сражений и при отступлении от 1 200 000 до 1 700 000 французов, принеся горе и в их семьи, подорвав генофонд нации.
При этом все наполеоновские войны были не освободительными, а захватническими.
Ладно, французы и прочие европейцы, шедшие под его знамёнами, или противостоявшие Наполеону… Но по его вине моя страна, Россия, потеряла без малого полмиллиона своих сыновей. Ещё больше было ранено и покалечено. А сколько было сожжено, разграблено… Один московский пожар, с разграблением сокровищ Кремля и кремлёвских храмов чего стОит…
И после всего этого на российском телевидении, в стране, воевавшей с этим кровавым «антихристом» воздавать какие-то почести ему?..
При таком отношении к собственной истории, к собственным героям и великим землякам, и преклонении перед «иховой» историей, культурой мы не то что с колен никогда не поднимемся, а так и будем ползать на карачках на потеху всему миру.
Все факты взяты из открытых источников или из прожитого автором, мнение и выводы – автора.
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20 апреля какого нибудь года покажет нам и про Гитлера ,
как он в те времена поднял Германию" А.Ковальчук
Противно.
Временами - омерзительно.
Кто вам запретил говорить о Ленине, о советской власти, о нашей истории?
Вам даже не запрещают нести откровенный бред и чушь здесь и сейчас, о говорить про Ленина запретили?
Батенька, да вы охренели!
Сравнив эфирное время, выделенное на отмечание обеих дат - Дня рождения В.И. Ленина и Дня смерти Наполеона.
Иностранцу Наполеону эфирного времени досталось несопоставимо больше.
Вообще не стоило и упоминать даже.
Сколько крови пролил, сколько людей убил.
"Мельничанскому дайте (за моей подписью) телеграмму, что позором было колебаться и не расстреливать за неявку". А вот одно из писем Ленина к Сталину: "Пригрозите расстрелом тому неряхе, который, заведуя связью, не умеет дать Вам хорошего усилителя и добиться полной исправности телефонной связи со мной". Ленин настаивал на расстрелах за "нерадивость" и "нерасторопность". Например, 11 августа 1918 года Ленин направил большевикам в Пензу указание: "повесить (непременно повесить), чтобы народ видел", не менее 100 зажиточных крестьян. Для исполнения казни подобрать "людей потверже". В конце 1917 года, когда Ленин возглавил правительство, он предложил расстреливать каждого десятого тунеядца. И это в период массовой безработицы.
Можно бесконечно перечислять.
У него была единственная линия: если ты не за нас, значит расстрелять!
Альтернативы не было. Либо ты в отрядах, которые готовы расстреливать, либо ты против и сам будешь расстрелян.
Нате вам вашего дедушку с руками выше локтя в крови, не обляпайтесь.
Я уже и не помню, сколько лет назад его смотрел. И новости о "Первом" или "России" узнаю только из таких статей. Что лишний раз меня убеждает - правильно я тогда эти два канала у себя заблокировал.
Все остальное время известен своим умением лизать у руководства страны
А евроинтегратор Наполеон нес в Россию европейскую цивилизацию. Он хотел освободить крестьян от рабства, скинуть царя и установить демократию, дать русским конституцию, свободу и европейские ценности.
Так что выбор господина Эрнста очевиден. Приказали ему его хозяева либерал-капиталисты обсирать большевиков и восхвалять Запад, он это и делает.
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Ты переплюнул РПЦ.
С каких это пор Николай 2 стал "святым"?!
Романовы начали свое пребывание на троне России с повешенья 3 летнего ребенка.
Так что воздалось им по грехам их (с)
Начиная с 2000 года. Так что формально Николай II - действительной "святой" в терминологии РПЦ.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Канонизация_царской_семьиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Канонизация_царской_семьи
Вот "спасибо" им
Сейчас бы были колонией Германии или Франции. Официально. земли бы давно уже попилили эти "освободители"
Мы и так войну в 91ом проиграли, сейчас мы колония сша. Но хотя бы неофициально
В настоящий момент российской действительности не тот человек, которого будут показывать по первому каналу.
Наполеон Россию захватывать не собирался. Это была военная операция по принуждению Александра к выполнению условий ранее заключённого мирного договора.
Нейтральный для РФ персонаж.
Временное правительство создано по решению Думы и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Власть временному правительству передал ВК Михаил отрекшись от престола до решения Учредительного собрания.
В пользу Михаила отрекся Николай.
Все было законно до октября.
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До коронации Михаил ничего не мог передавать, поскольку не был монархом.
То есть Михаил незаконно все делал.
Нужно сразу к 1930-м переходить: в Сибирь их, снег убирать, БАМ строить.