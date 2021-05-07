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Псаки намерена оставить пост пресс-секретаря Белого дома

Псаки намерена оставить пост пресс-секретаря Белого дома (3 фото)

Автор:
07 мая 2021 12:11
Сообщество : Жизнь в США
Метки: белый дом   дженнифер   политика   псаки   решение   секретарь   сша   уходить   
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Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки сообщила о планах покинуть свой пост. Это может произойти в 2022 году.

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Метки: белый дом   дженнифер   политика   псаки   решение   секретарь   сша   уходить   
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61k
Доктор Джонс 2 часа назад
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2k
Frank Borman 36 минут назад
Теперь Джен перейдет на работу в американское ТВ - будет там главной пропагандонкой. Платят больше, а ответственности меньше. Как заявила Джен: "Мой кумир - Екатерина Андреева из россияненского ТВ. Хочу быть такой же правдивой, адекватной и высокопрофессиональной, как она."
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831
GoInDown Час назад
Ссылка www.youtube.com
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20k
Влад Час назад
Жаль, хороший человек, талантливый юморист.
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14k
KOSTELLO Час назад
Ответственность, это какая?
Не забыть трусы надеть?

Потому, как то, что она несет, тут никакой ответственности не напасешься
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1k
Гур 2 часа назад
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
Скучно будет без неё...
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5k
insaider 2 часа назад
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49k
Нанук Паналык 3 часа назад
Бензин теперь снова подорожает?
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196
Hunde Beißer2 3 часа назад
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