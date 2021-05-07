Псаки намерена оставить пост пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки сообщила о планах покинуть свой пост. Это может произойти в 2022 году.
Она призналась, что ей "нравятся" вызов и ответственность, которую приходится брать человеку на посту пресс-секретаря. Занявшись этой работой, она пообещала, что будет возвращать доверие к Белому дому. Однако возвращаясь в Белый Дом после выборов, Джен заранее оговорила, что проработает в должности год или немного больше.
"Я думаю, что пришло время для кого-то другого получить эту работу через год или примерно через год", — сообщила она.
Печальную для многих жизнерадостных россиян новость сообщил телеканал CNN. В подкасте журналиста Дэвида Аксельрода она сообщила, что в крайнем случае задержится ещё на год. При этом Псаки ясно дала понять, что ей нравится вызов и ответственность её должности.
Она также рассказала, что не рекомендует Байдену отвечать спонтанно. Его вообще часто об этом просят, но он всегда делает то, что хочет, потому что «он президент».
Джен Псаки неоднократно дарила искромётный смех, море радости и веселья гражданам России, отвечая на вопросы, как выше не рекомендовала Байдену - спонтанно, и при этом, её речевой аппарат забегал далеко вперёд, теряя связь с мыслительным. Так рождались мемы, шутки-прибаутки и даже анекдоты, к примеру: «Садится Дженнифер Псаки в такси. "Куда едем?" — спрашивает водитель. "Я уточню, когда доеду в офис", — отвечает она».
География от Псаки. Теперь знаешь всё. pic.twitter.com/p98rnoyEMR— Политическая Россия 🇷🇺 PolitRussia (@PolitRussiaRu) June 21, 2014
Ну а шутка послать 6-й авианесущий морской флот США к берегам Белоруссии, не имеет себе равных - "это наше всё!".
Дж.Псаки и западный ветер в голове..) #госдеп #Псаки #Psaki pic.twitter.com/eg2yh8FiYg— Дмитрий Романчук (@atlanko) May 28, 2014
К сожалению, американский менталитет не всегда позволяет понять русский юмор. Должно быть, поэтому, как сообщили сегодня в ТАСС, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает, что за время работы официальным представителем Госдепартамента стала "жертвой российской пропаганды".
Напомним, что Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации 44-го президента США Барака Обамы. В 2020 году она занимала должность советника переходной команды Байдена. В ноябре того же года стало известно о её назначении пресс-секретарём Белого дома.
Ранее на ресурсе публиковалась масса материала, посвящённого спонтанному, побочному юмористическому творчеству Дженнифер - вот ссылки на некоторые из них:
Критикуя Кремль, Джен Псаки "подвисла", растеряв мысли...
Вспоминая Псаки. Самые неоднозначные высказывания представителя Госдеп.
Псаки опять чудит, но Байдену в этот раз было не смешно.
P.S. А как думает наш уважаемый читатель - если на несколько секунд, представить, что в связи с уходом Псаки на заслуженный отдых, наш президент присвоит ей звание Народной артистки России, Дженни побежит жаловаться Джо, или с гордостью будет носить почётный титул?
Источник:
- Псаки опять чудит, но Байдену в этот раз было не смешно: видео
- Иногда они возвращаются: Джен Псаки может снова оказаться в Белом доме
- Несравненная Дженнифер Псаки вернулась
- Критикуя Кремль, Джен Псаки "подвисла", растеряв мысли
- Дженнифер Псаки станет пресс-секретарём Белого дома
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Не забыть трусы надеть?
Потому, как то, что она несет, тут никакой ответственности не напасешься