Псаки намерена оставить пост пресс-секретаря Белого дома

Печальную для многих жизнерадостных россиян новость сообщил телеканал CNN. В подкасте журналиста Дэвида Аксельрода она сообщила, что в крайнем случае задержится ещё на год. При этом Псаки ясно дала понять, что ей нравится вызов и ответственность её должности.

Она также рассказала, что не рекомендует Байдену отвечать спонтанно. Его вообще часто об этом просят, но он всегда делает то, что хочет, потому что «он президент».

Джен Псаки неоднократно дарила искромётный смех, море радости и веселья гражданам России, отвечая на вопросы, как выше не рекомендовала Байдену - спонтанно, и при этом, её речевой аппарат забегал далеко вперёд, теряя связь с мыслительным. Так рождались мемы, шутки-прибаутки и даже анекдоты, к примеру: «‎Садится Дженнифер Псаки в такси. "Куда едем?" — спрашивает водитель. "Я уточню, когда доеду в офис", — отвечает она».