Видя у певцов в ухе наушник или два в обоих ушах, невольно задумываешься о назначении этого аксессуара. Зачем исполнители используют это устройство?
Попав на сцену, исполнитель сразу оказывается в центре сосредоточения самых разных звуков. Они отражаются от поверхностей, в частности, от стен. Шум издают колонки, непосредственно музыка и зрители из зала, начавшие выкрикивать «Браво», подпевать или аплодировать.
Функция наушника – персональный ушной монитор. Благодаря ему исполнитель слышит синхронное звучание минусовки, которая звучит во время исполнения в зале. Транслируемый звук может отличаться с учетом пожеланий певца. Его могут дополнять вокальная дорожка, поданный в настоящий момент времени из микрофона голос самого исполнителя, один либо несколько инструментов в качестве аккомпанемента.
Помимо трансляции записи с помощью наушника певец или певица получают в режиме реального времени сообщения о каких-либо изменениях в концертной программе. Кроме вокалиста наушники могут использовать гитаристы и барабанщики. Оперные исполнители вместо достижений современных технологий ориентируются на движение рук дирижера, который задает ритм и темп исполнения.
Наушники для певцов делают на основе индивидуального слепка органа слуха, что гарантирует компактные размеры, высокий уровень шумоизоляции, надежность крепления. До изобретения этой системы на концертах задействовали специальные направленные динамики-мониторы. Они были развернуты в сторону вокалиста, а принцип действия соответствовал вышеописанному. Во время выступления певец может доставать наушник из уха, если на пути передачи звука произошел сбой. Так бывает, когда остановилась музыка, возникли помехи, запустилась не та композиция.
Исполнитель может извлечь наушник, когда хочет услышать реакцию зала, напрямую пообщаться с аудиторией, стать ближе к фанатам. Причиной извлечения может быть и банальный дискомфорт. Если внутрь ушной раковины попали капли пота, или устройство сильно натерло кожу, то наушник приходится вытаскивать.
Безусловно, система имеет и свои недостатки. Из-за допущенной звукорежиссером ошибки артист может попасть впросак. Так случается, когда текст не совпадает с музыкой, фонограмма останавливается, либо на передний план выходит голос исполнителя. Таким образом, певцам необходим наушник, чтобы улавливать ритм, слышать минусовку и свой собственный голос. Им необходимо учитывать эти моменты, чтобы продолжать выступать, не отвлекаясь на посторонние звуки, генерируемые зрительским залом, колонками и непосредственно музыкой, отражающейся от стен.
Источник:
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Голос "для себя" и для других существенно отличается. В этом я убедился еще в детстве в 70-е и был сильно удивлен, пробуя записывать голоса на переносной магнитофон Десна
А на нормальный монитор можно и ногу поставить.
Есть один гений шоу бизнеса у которого то ли наушник постоянно "ломается", то ли звукорежиссер постоянно ошибается :)
Всё очень просто - в наушник транслируется фонограмма которая идёт в зал. Наушник в ухе помогает открывать рот в такт фонограмме ну и перестать открывать рот, если фонограмма вдруг остановилась по техническим причинам... такое бывало, а артист продолжал открывать рот.
ревер с задержкой 0.5-1с, прикольно получалось.
Когда-нибудь я отдельную тему про это напишу.
А может и не только мозги...