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Почему вокалисты вставляют в ухо перед выходом на сцену наушник?

Почему вокалисты вставляют в ухо перед выходом на сцену наушник? (3 фото)

Автор:
28 апреля 2021 13:14
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: задача   звук   наушник   почемучка   слышимость   ухо   функция   шум   
3090
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Видя у певцов в ухе наушник или два в обоих ушах, невольно задумываешься о назначении этого аксессуара. Зачем исполнители используют это устройство?

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Метки: задача   звук   наушник   почемучка   слышимость   ухо   функция   шум   
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12k
Yasen_Perec 3 часа назад
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18k
Luc72 Полчаса назад
Кстати, собственный голос сами мы слышим преимущественно "другими путями", через евстахиевы трубки и кости черепа.
Голос "для себя" и для других существенно отличается. В этом я убедился еще в детстве в 70-е и был сильно удивлен, пробуя записывать голоса на переносной магнитофон Десна

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54k
Алекс Юстасов Полчаса назад
Чтобы пасть в такт фанере открывал.
А на нормальный монитор можно и ногу поставить.
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17k
Vital Idol 46 минут назад
одна фанера!!! прыгать по сцене и петь в живую также как в студийной записи НЕВОЗМОЖНО!!!
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21k
Батончик с маком 58 минут назад
Ну а куда ещё вставлять наушник. Не в жопу же
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27k
Acu900 2 часа назад
"Из-за допущенной звукорежиссером ошибки артист может попасть впросак"
Есть один гений шоу бизнеса у которого то ли наушник постоянно "ломается", то ли звукорежиссер постоянно ошибается :)
Ссылка youtu.be
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1k
Digektor Acu900 Час назад
Позорятся они, а стыдно смотреть мне...
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16k
Сталкер Digektor Полчаса назад
Стыдно, по идее, должно быть тем лохам, что ходят на концерты, да ещё и платят за это. Но этим лохам не стыдно, ибо они тупы.
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11k
Eltiftel 2 часа назад
почеему? Чтобы не слышать собственное пение, иначе толпу заблюет
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21k
Юрьевич 2 часа назад
Когда нет в ухе наушника с фонограммой которая транслируется в зал происходит такое:

Ссылка youtu.be
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11k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Чтобы нА людях выправить форму ушей, оттоптанных кучей медведей.
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34k
AGM 2 часа назад
давай следующий пост зачем артист выходя на сцену берет микрофон.
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21k
Юрьевич 2 часа назад
"Почему вокалисты вставляют в ухо перед выходом на сцену наушник?"

Всё очень просто - в наушник транслируется фонограмма которая идёт в зал. Наушник в ухе помогает открывать рот в такт фонограмме ну и перестать открывать рот, если фонограмма вдруг остановилась по техническим причинам... такое бывало, а артист продолжал открывать рот.
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286
анатолий горленко Юрьевич 2 часа назад
Я иногда на репетициях давал в мониторы фонограмму через
ревер с задержкой 0.5-1с, прикольно получалось.
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15k
Maks Es 2 часа назад
Наушник певцу нужен и по другой причине, которая несравненно более важна по сравнению с вышеперечисленными.
Когда-нибудь я отдельную тему про это напишу.
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201k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Мозги бы тебе кто-нибудь вставил.
А может и не только мозги...
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67k
Фома 2 часа назад
Жду поста о том, зачем исполнителю микрофон, если он поет под фонограмму.
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19k
Андрей Иванов Фома 2 часа назад
Некоторым современным исполнительницам, да и исполнителям, привычнее держать что-то примерно такого размера и твёрдости около рта
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