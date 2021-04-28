Попав на сцену, исполнитель сразу оказывается в центре сосредоточения самых разных звуков. Они отражаются от поверхностей, в частности, от стен. Шум издают колонки, непосредственно музыка и зрители из зала, начавшие выкрикивать «Браво», подпевать или аплодировать.

Функция наушника – персональный ушной монитор. Благодаря ему исполнитель слышит синхронное звучание минусовки, которая звучит во время исполнения в зале. Транслируемый звук может отличаться с учетом пожеланий певца. Его могут дополнять вокальная дорожка, поданный в настоящий момент времени из микрофона голос самого исполнителя, один либо несколько инструментов в качестве аккомпанемента.

Помимо трансляции записи с помощью наушника певец или певица получают в режиме реального времени сообщения о каких-либо изменениях в концертной программе. Кроме вокалиста наушники могут использовать гитаристы и барабанщики. Оперные исполнители вместо достижений современных технологий ориентируются на движение рук дирижера, который задает ритм и темп исполнения.