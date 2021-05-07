15 наглядных причин, зачем нужен шлем

Шлем для мотоциклистов и велосипедистов — вторая по важности вещь, после, собственно, самого мотоцикла и велосипеда. Однако так считают не все ездоки. Чтобы показать таким дерзким людям, что защита голове жизненно необходима, пользователи сети демонстрируют, во что превращаются их шлемы после аварий и неудачных падений. А ведь все эти царапины могли бы появится на голове человека, если бы она не была защищена!

1. Вот почему стоит всегда носить шлем