15 наглядных причин, зачем нужен шлем

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А если бы они не надели шлем... Пост о предотвращении жутких последствий!
Шлем для мотоциклистов и велосипедистов — вторая по важности вещь, после, собственно, самого мотоцикла и велосипеда. Однако так считают не все ездоки. Чтобы показать таким дерзким людям, что защита голове жизненно необходима, пользователи сети демонстрируют, во что превращаются их шлемы после аварий и неудачных падений. А ведь все эти царапины могли бы появится на голове человека, если бы она не была защищена!
1. Вот почему стоит всегда носить шлем
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2. Шлем, спасший мотоциклиста в аварии
3. Новый шлем можно купить, а вот новую голову — нет
4. Шлем принял на себя удар
5. Вот почему важна защита
6. Спасатель жизней
7. Отслужил своё
8. +1 спасённая жизнь
9. Лучше это произойдёт со шлемом, чем с вами
10. Не забывайте надевать шлем!
11. Шлем, спасший лицо и, возможно, жизнь
Шлем моего отца, после того, как его сбила машина. К счастью, кожаная куртка, перчатки и шлем спасли его от травм.
12. Шлем спас парня, когда в него врезалась машина
13. Безопасность превыше всего
14. Никогда не знаешь, когда понадобится шлем
15. Спас лицо от роя мушек
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Метки: безлпасность мото подборка фото шлем
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