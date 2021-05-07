FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 481 пост • 204 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
15 наглядных причин, зачем нужен шлем

15 наглядных причин, зачем нужен шлем (16 фото)

Автор:
07 мая 2021 08:48
Сообщество : Жизнь
Метки: безлпасность   мото   подборка   фото   шлем   
1470
16

А если бы они не надели шлем... Пост о предотвращении жутких последствий!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: безлпасность   мото   подборка   фото   шлем   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
ss Час назад
Мотоциклетный шлем нужен для того, чтобы когда приедет труповозка, им не нужно будет скребками собирать мозги в банку, а достаточно просто прихватить с собой шлем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
2k
Ivan Минуту назад
Вместо шлема пользуюсь 4 колесами, ремнями и подушками безопасности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193
Олег Пальчик 13 минут назад
НА 12й шлем не при чём. Он же пенопластовый, одноразовый. А тут на нем даже ни царапины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
517
Шурман 57 минут назад
Был у нас коллега который на работу ездил на мотоцикле , каждое утро 120 км до работы и потом обратно , сидим обедаем я шеф наш спец румын и он и румын спрашивает Паскаль ты почему не кушаешь ? он да я не хочу и драгос сморозил а я знаю почему ты пока на мотоцикле едешь ты всех комаров и букашек съедаешь поэтому ты не голодный :)) вы бы видели как он обиделся :) психанул убежал назад в свой кабинет :) к слову шеф ржал как лошадь я тоже :) а драгос скотина весь день с улыбкой ходил :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" Своими руками: 20+ любопытных и креативных идей для сада Своими руками: 20+ любопытных и креативных идей для сада "Я - кот, я так хочу": котейки, оказавшиеся там, где они быть не должны "Я - кот, я так хочу": котейки, оказавшиеся там, где они быть не должны 20+ фото, показывающих, как же удивительна мать-природа 20+ фото, показывающих, как же удивительна мать-природа 10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило 10 отличных фильмов, в которых зло всё-таки победило 15 интересных фотографий из серии "Что будет, если..." 15 интересных фотографий из серии "Что будет, если..."
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

315540



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОП-8: люди, которые сделали наше детство красочным и ярким
3
43
ТОП-8: люди, которые сделали наше детство красочным и ярким
Когда они были молодыми: редкие фото знаменитостей
4
160
Когда они были молодыми: редкие фото знаменитостей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Майский марафон: выгодны ли для страны длинные выходные последнего весеннего месяца?
0
22
Майский марафон: выгодны ли для страны длинные выходные последнего весеннего месяца?
Дружеские Шаржи и Злобные карикатуры. Цифровые технологии 2021
0
5
Дружеские Шаржи и Злобные карикатуры. Цифровые технологии 2021
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#люди#новости#подборка#кино#автомир#позитив#жизнь
#Юмор#интересное#картинки#Россия#СССР#красота#природа#собака#прикольные#актеры
#интересно#прикол#факты#дтп#авто аварии#аварии#в мире#автомобили#Реакция#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться