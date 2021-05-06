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Супруги, которые прожили вместе 68 лет умерли с разницей в 72 часа

Супруги, которые прожили вместе 68 лет умерли с разницей в 72 часа (2 фото)

Автор:
06 мая 2021 18:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   история   коронавирус   любовь   новости   события   
530
2
Они действительно не могли жить друг без друга и когда последствия ковида унесли жену, муж не смог жить дальше.

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Метки: в мире   история   коронавирус   любовь   новости   события   
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vova old 45 минут назад
хорошая история ! особенно сегодня когда по статистике средняя продолжительность брака в Нью-Йорке, составляет 7 лет и это при том что там более 2 млн ортодоксальных евреев которые практически не разводятся , китайцев которые не разводятся Потому что им никогда не работают 24/7, мусульман, католиков. иногда думается что либералы разводятся Через 7 секунд после свадьбы а тут 68 лет! какой покойтесь с миром . Кстати рассеянный склероз Одно из самых трудных заболеваний для семьи человек просто ничего не может делать лежит, за ним надо ухаживать десятки лет, многие не выдерживают ПУСТЬ им там будет хорошо в раю
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3k
au3 22 минуты назад
"На момент смерти обоим супругам было по 83 года."
"... прожили вместе 68 лет "

Женились в 15 лет?
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