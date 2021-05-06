Супруги, которые прожили вместе 68 лет умерли с разницей в 72 часа

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Они действительно не могли жить друг без друга и когда последствия ковида унесли жену, муж не смог жить дальше.
27 сентября Бренда Стадд скончалась от сепсиса, который вызвали осложнения от коронавируса. Как только ее муж, Терренс Стадд узнал о смерти любимой, он больше не произнес ни слова.
30 сентября ушел из жизни и сам Терренс Стадд, который болел раком поджелудочной железы. В момент смерти он плакал и держал в руках слепок руки жены.
На момент смерти обоим супругам было по 83 года.
30 сентября ушел из жизни и сам Терренс Стадд, который болел раком поджелудочной железы. В момент смерти он плакал и держал в руках слепок руки жены.
На момент смерти обоим супругам было по 83 года.
Их дочь, Джули, рассказала, что после смерти любимой жены, ее отец просто сдался и перестал бороться за жизнь.
"Они были просто счастливы и довольны тем, что любили простые вещи: друг друга, танцы, рестораны, оперу и лото".
"Они были просто счастливы и довольны тем, что любили простые вещи: друг друга, танцы, рестораны, оперу и лото".
Терренс и Бренда познакомились в 1953 году, им было по 15 лет. Через год они поженились и с тех пор не провели ни единого дня поврозь. Только раз им пришлось разлучиться, когда Терренс лежал в больнице с травмой ноги.
Джули рассказывала, что Бренда была очень красивой и нередко принимала участие в конкурсах красоты. А ее муж работал автомехаником.
Когда в 1970 году миссис Стадд был поставлен диагноз "рассеянный склероз" Терренс не отходил от нее и ухаживал за ней, пока шло лечение.
Джули рассказывала, что Бренда была очень красивой и нередко принимала участие в конкурсах красоты. А ее муж работал автомехаником.
Когда в 1970 году миссис Стадд был поставлен диагноз "рассеянный склероз" Терренс не отходил от нее и ухаживал за ней, пока шло лечение.
5 ноября супругов Стадд кремировали, смешали их прах и развеяли над местом, где они так любили отдыхать.
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