Супруги, которые прожили вместе 68 лет умерли с разницей в 72 часа

Терренс и Бренда познакомились в 1953 году, им было по 15 лет. Через год они поженились и с тех пор не провели ни единого дня поврозь. Только раз им пришлось разлучиться, когда Терренс лежал в больнице с травмой ноги.

Джули рассказывала, что Бренда была очень красивой и нередко принимала участие в конкурсах красоты. А ее муж работал автомехаником.

Когда в 1970 году миссис Стадд был поставлен диагноз "рассеянный склероз" Терренс не отходил от нее и ухаживал за ней, пока шло лечение.