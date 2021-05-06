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Есть в стране талантливая актриса (в России сказать не могу, потому что как стало известно, она приняла вид на жительство Латвии, весьма любопытной страны по отношению к Великой Отечественной и сейчас занимающей негативную позицию к России), которая играет в кино Зулейху, критикует Россию.Скоро 9 мая. Снова повылезут те, кто мечтает пить баварское и переживать за то, что СССР победил.И им жалко немцев, которые пришли на нашу Родину и убили 27000000 людей.Вот ее отношение к жертвам войны:«Я, например, ненавижу Великую Отечественную войну, я не могу ей гордиться. Для меня это боль, кровь и страдание не только русского народа, но и немецкого, солдат и мирного населения других стран. Я в принципе ненавижу войны и ни одну из них никогда не поддержу. А если она всё-таки случится, то мне будет жалко все стороны конфликтаСмотрите в чем суть фраз про войну. Да, война простому человеку не мила, но победой в войне гордится надо. Это признак человека, хотя бы уважающего свою странуА людям мира гордится нечем так как страны и Родины у них нет. Есть многомиллионные контракты. есть поклонники и есть поддерживающие их русофобские либеральные СМИ.Сейчас пошла хорошая практика обозначать либеральные СМИ как иностранные агенты. И они начали загибаться, так как рекламодатели ушли.Может надо и на деятелей творческой интеллигенции ставить клеймо ино-агентов, и чтобы у них не было ролей, съемок, у них бы не брали интервью, в СМИ бы про них не проходила информацияЭти личности, которые против войны и за все хорошее против всего плохого, больше всего нуждаются в популярности, известности. А забвение это для них весьма серьезноЯ ни к чему не призываю, высказываю свое мнение. Потому что культура это прежде всего оружие. Идеологическое.Правильно?