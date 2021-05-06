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Дикость фразы Хаматовой о Великой Отечественной, показывает уровень деградации интеллигенции

Дикость фразы Хаматовой о Великой Отечественной, показывает уровень деградации интеллигенции (1 фото)

Автор:
06 мая 2021 15:47
Метки: Россия   Хаматова   латвия   либеральны сми   новости   общество   
1267
1
Насколько я понимаю, светлоликие эльфы из числа творческой интеллигенции считают себя людьми мира. Перейти в разряд людей мира просто. Надо лишь предать родину, отказаться от ее прошлого и обвинять настоящее

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Метки: Россия   Хаматова   латвия   либеральны сми   новости   общество   
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5k
kleyman 2 часа назад
Мда, боль кровь и страдания немецких солдат... А какого хера немецкие солдаты, попёрлись в чужие страны и стали причинять боль, кровь и страдания жителям этих стран?
Реально что ли тупая?
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17k
Ego sum qui sum 8 минут назад
застарело это все, давайте про боль и кровь американских солдат, сражающихся за нефтекратию по всей планете
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6k
Ф Ив 9 минут назад
Не мы пришли к немцам с войной, а они к нам, жалеть их солдат глупо. Помню я видел как брали интервью у немецкого ветерана люфтваффе и тот не без бравады рассказывал о том, какая была эффективная методика при бомбежках включать ревущие сирены, люди просто столбенели от страха и не могли убежать в укрытие. То что высказывает Чулпан это уже какой-то стокгольмский синдром.
Мы в России гордимся не самой войной как таковой, а волевой победой, которую одержал наш народ.
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1k
Broscan 11 минут назад
Что то слово "ТП", давно на фишках не видел
(мож мало читаю комменты)

Эти личности, которые против войны и за все хорошее против всего плохого, больше всего нуждаются в популярности, известности. А забвение это для них весьма серьезно.

Какое нафиг забвение? Эта ТП свою эрогенную штучку к асфальту прибьёт ради хайпа и популярности,если забывать начнут!
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113
Кокаман 13 минут назад
Чулпан совсем ахеджакнулась
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9k
Antique computer 14 минут назад
Плохая актриска - вовсе не интеллигенция. Это просто манекен, который обучен говорить текст по сценарию и изображать эмоции.
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2k
Виталий Касандров 20 минут назад
Ну мадам конечно далека от реальности но терпимо.Она просто актриска и как то на политику влияния не имеет . Вот когда такой хренью политики страдают то страна прекращает независимую политику и порой исчезает с карты . У военных такая позиция то же бывает - кто сказал что трусы не идут в военные училища?Но одно дело получать жалование и другое дело умирать за страну, не каждому дано . Проигрыш Франции,Польши и прочих датчан это не только ошибки стратегии и тактики ,это еще и такая позиция у политиков и военных.
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−42
MaxVargar Полчаса назад
А вам бы на всех клейма понаставить? Не всех ведьм еще переловили? Ради разнообразия Астафьева почитайте- после этого глупости вроде желания повторить быстро улетучиваются.
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61k
Доктор Джонс Полчаса назад
Была вроде нормальная актриса, а потом, х.у.я.к., и её Ахеджакова покусала...
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37k
dima423 Полчаса назад
Ну просто она глупая...но считает себя умной, отчего глупа вдвойне)
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2k
elf2000 Полчаса назад
Нет.
(это ответ на поставленный вопрос)
Прочитал, что она сказала...
В общем, автор, я вижу, что можно эти слова понять по-разному и что именно она имела в виду и в каком контексте не разъяснено.
По идее ненависти к каждому вражескому солдату я не могу испытывать, т.к. просто каждого не знаю. Вражескую политику ненавижу, а вот солдат... И с той и с другой стороны выполняют приказы и, по сути, не свою волю. Да и свою волю тоже. Солдаты гибли за Родину, за свою страну, за свою идеологию. Да, умирают за страну. Да, горжусь победой страны, да, сожалею о погибших. Всех.
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49k
alertol 39 минут назад
- Я в принципе ненавижу войны и ни одну из них никогда не поддержу. А если она всё-таки случится, то мне будет жалко все стороны конфликта

Отличная фраза, никакой деградации нет. Наоборот деградировали те кто не поняли эту фразу. Таким автомат в руки и пусть пи№;%;дуют воевать, врагов у нас всегда было много и всегда будет. Пусть без всякого сожаления убивают людей, бомбят города, им если что памятник поставят..
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2k
александр 42 минуты назад
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1k
Khamul 47 минут назад
Автор, я так понимаю, либо пригожинский тролль либо диванный "можемповторитель".
Не любил мой дед, гвардии старший лейтенант, орденоносец, который всю войну прошел командиром взводы/роты отдельного инженерно-саперного батальона (из под Москвы 41го до Прибалтики 45го),про войну говорить. И не праздновал он с фронтовиками день Победы бодро и радостно - очень печальный это был праздник. Со слезами на глазах.
Песня такая была в СССР "Если мы войну забудем, вновь придет война". И вот победобесие нынешнее - это как раз не про память. Это как раз про забыть про страх, боль, смерть. И оставить "а мы немеряно крутые и можем всем навалять".
Дебилы, ***ть.
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3k
Севастьян 49 минут назад
Что с нее взять,если даже в семье первого мужа ее называли Чулпашка?Ниже по уровню развития и адекватного восприятия только плинтус.
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5k
ваня панкин 52 минуты назад
предклимакс налицо...
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49k
Нанук Паналык 55 минут назад
Ваня,псинка ты пригожинская,срать нужно ходить на антифишки!
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30
Дядя Витя Час назад
Бог ей судья!
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4k
RomaXz Час назад
Предлагаю кремлеботов так же маркировать. Прочитаешь в начале текста " распространяется кремлеботами", и сразу все понятно :)
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3k
Max Lu Час назад
чот в этом году поздно темы про ВОВ появляются. помню года 2 назад парктически регулярно было. а тут так поздно к 9 мая
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9k
Kucher Час назад
Вся фигня в том, что они сами себя обозначили "совестью нации". У кого-то вроде Окуджавы или Гранина когда-то были заслуги, у кого-то вроде Ахеджаковой или вот этой вот, все заслуги - посверкать мордой перед камерой в фильме, который снимает режиссёр, пишет сценарист. А потом они мнят себя единственно правыми и "радуются" расстрелу Дома Советов в 1993, зовут разорвать на куски собственную страну и раздать кому не попадя.
Это мы с вами сделали из них авторитетов тем, что слушаем их, считаемся с их мнением. И вот они считают тех, кто с ними не согласен предателями, врагами и т.д. А ведь если отбросить их дутый авторитет и критически отнестись к тому, что они говорят, да ещё и припомнить их былые грешки, тогда и становится совершенно ясным - кто враг, а кто друг.
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