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Насколько я понимаю, светлоликие эльфы из числа творческой интеллигенции считают себя людьми мира. Перейти в разряд людей мира просто. Надо лишь предать родину, отказаться от ее прошлого и обвинять настоящее
Есть в стране талантливая актриса (в России сказать не могу, потому что как стало известно, она приняла вид на жительство Латвии, весьма любопытной страны по отношению к Великой Отечественной и сейчас занимающей негативную позицию к России), которая играет в кино Зулейху, критикует Россию.
Скоро 9 мая. Снова повылезут те, кто мечтает пить баварское и переживать за то, что СССР победил.
И им жалко немцев, которые пришли на нашу Родину и убили 27000000 людей.
Вот ее отношение к жертвам войны:
«Я, например, ненавижу Великую Отечественную войну, я не могу ей гордиться. Для меня это боль, кровь и страдание не только русского народа, но и немецкого, солдат и мирного населения других стран. Я в принципе ненавижу войны и ни одну из них никогда не поддержу. А если она всё-таки случится, то мне будет жалко все стороны конфликта
Смотрите в чем суть фраз про войну. Да, война простому человеку не мила, но победой в войне гордится надо. Это признак человека, хотя бы уважающего свою страну
А людям мира гордится нечем так как страны и Родины у них нет. Есть многомиллионные контракты. есть поклонники и есть поддерживающие их русофобские либеральные СМИ.
Сейчас пошла хорошая практика обозначать либеральные СМИ как иностранные агенты. И они начали загибаться, так как рекламодатели ушли.
Может надо и на деятелей творческой интеллигенции ставить клеймо ино-агентов, и чтобы у них не было ролей, съемок, у них бы не брали интервью, в СМИ бы про них не проходила информация
Эти личности, которые против войны и за все хорошее против всего плохого, больше всего нуждаются в популярности, известности. А забвение это для них весьма серьезно
Я ни к чему не призываю, высказываю свое мнение. Потому что культура это прежде всего оружие. Идеологическое.
Правильно?
Скоро 9 мая. Снова повылезут те, кто мечтает пить баварское и переживать за то, что СССР победил.
×
И им жалко немцев, которые пришли на нашу Родину и убили 27000000 людей.
Вот ее отношение к жертвам войны:
«Я, например, ненавижу Великую Отечественную войну, я не могу ей гордиться. Для меня это боль, кровь и страдание не только русского народа, но и немецкого, солдат и мирного населения других стран. Я в принципе ненавижу войны и ни одну из них никогда не поддержу. А если она всё-таки случится, то мне будет жалко все стороны конфликта
Смотрите в чем суть фраз про войну. Да, война простому человеку не мила, но победой в войне гордится надо. Это признак человека, хотя бы уважающего свою страну
А людям мира гордится нечем так как страны и Родины у них нет. Есть многомиллионные контракты. есть поклонники и есть поддерживающие их русофобские либеральные СМИ.
Сейчас пошла хорошая практика обозначать либеральные СМИ как иностранные агенты. И они начали загибаться, так как рекламодатели ушли.
Может надо и на деятелей творческой интеллигенции ставить клеймо ино-агентов, и чтобы у них не было ролей, съемок, у них бы не брали интервью, в СМИ бы про них не проходила информация
Эти личности, которые против войны и за все хорошее против всего плохого, больше всего нуждаются в популярности, известности. А забвение это для них весьма серьезно
Я ни к чему не призываю, высказываю свое мнение. Потому что культура это прежде всего оружие. Идеологическое.
Правильно?
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Реально что ли тупая?
Мы в России гордимся не самой войной как таковой, а волевой победой, которую одержал наш народ.
Эти личности, которые против войны и за все хорошее против всего плохого, больше всего нуждаются в популярности, известности. А забвение это для них весьма серьезно.
Какое нафиг забвение? Эта ТП свою эрогенную штучку к асфальту прибьёт ради хайпа и популярности,если забывать начнут!
(это ответ на поставленный вопрос)
Прочитал, что она сказала...
В общем, автор, я вижу, что можно эти слова понять по-разному и что именно она имела в виду и в каком контексте не разъяснено.
По идее ненависти к каждому вражескому солдату я не могу испытывать, т.к. просто каждого не знаю. Вражескую политику ненавижу, а вот солдат... И с той и с другой стороны выполняют приказы и, по сути, не свою волю. Да и свою волю тоже. Солдаты гибли за Родину, за свою страну, за свою идеологию. Да, умирают за страну. Да, горжусь победой страны, да, сожалею о погибших. Всех.
Отличная фраза, никакой деградации нет. Наоборот деградировали те кто не поняли эту фразу. Таким автомат в руки и пусть пи№;%;дуют воевать, врагов у нас всегда было много и всегда будет. Пусть без всякого сожаления убивают людей, бомбят города, им если что памятник поставят..
Не любил мой дед, гвардии старший лейтенант, орденоносец, который всю войну прошел командиром взводы/роты отдельного инженерно-саперного батальона (из под Москвы 41го до Прибалтики 45го),про войну говорить. И не праздновал он с фронтовиками день Победы бодро и радостно - очень печальный это был праздник. Со слезами на глазах.
Песня такая была в СССР "Если мы войну забудем, вновь придет война". И вот победобесие нынешнее - это как раз не про память. Это как раз про забыть про страх, боль, смерть. И оставить "а мы немеряно крутые и можем всем навалять".
Дебилы, ***ть.
Это мы с вами сделали из них авторитетов тем, что слушаем их, считаемся с их мнением. И вот они считают тех, кто с ними не согласен предателями, врагами и т.д. А ведь если отбросить их дутый авторитет и критически отнестись к тому, что они говорят, да ещё и припомнить их былые грешки, тогда и становится совершенно ясным - кто враг, а кто друг.