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Опрос показал, насколько сильно изменилось отношение россиян к работе на удалении

Опрос показал, насколько сильно изменилось отношение россиян к работе на удалении (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 15:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Райффайзенбанк   Россия   видео   мнения   население   опрос   результат   сравнение   
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Специалисты Райффайзенбанка провели соцопрос, с целью выяснить актуальное мнение россиян о работе на "удалёнке", а также положительные и отрицательные аспекты этого вида занятости .

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Метки: Райффайзенбанк   Россия   видео   мнения   население   опрос   результат   сравнение   
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17  комментариев
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37k
dima423 2 часа назад
Мне нравилось когда мы по 2 дня в неделю работали в офисе, а 3 дня удаленка)) не успевает надоесть ни дом ни офис)
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4k
КремлеКот 16 минут назад
Я второй год на удалёнке и очень доволен. Не трачу 3 час в день на дорогу (подъём в 5:30), не трачу 4000 рублей в месяц на ту же дорогу.
Тут кто-то написал, что "для производственного процесса трачу уйму оплачиваемого лично электричества". Явный перегиб. Пусть блок питания ПК потребляет 650 Вт, значит за рабочий день (8 часов) тратится 5,2 КВт. При цене за 1 КВт 4 рубля это примерно 20 рублей в день, т.е. примерно 400-450 рублей в месяц. Уйма денег !
По поводу расходов на телефон вопрос открытый, у меня, например, связь корпоративная, так что на неё не трачусь.
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30k
Азат Баширов Полчаса назад
Полезна, но только, как альтернатива
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48
ann 46 минут назад
Я вообще не понимаю дебилов , стремящихся в офис. То ли на показуху ноют, то ли у них дома какой то треш.
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3k
Max Lu 50 минут назад
золотая середина должна быть. 2 дня в бюро и 3 дня дома самое то. но сейчас сам меньше езжу в бюро, т.к. там вообще опустело и сидищь так же один.
общения не хватает
дома только одно рабочее место, если подруга дома, то надо ехать в бюро.
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390
Алексей Попов 59 минут назад
Дистанционные сантехники, пекари, электрики, медсестры.... Ау... :-)
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24k
Григорий Час назад
Я не вижу начальства и не понимаю, что где-то накосячил. Уволят и не пойму за что.
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137
Aleks51961 2 часа назад
Проблема не в удаленке, а в том что ты теперь толком и не знаешь на кого работаешь. Сейчас удаленка по поводу коронавируса, завтра найдут другой повод - вирусов много, поводов ещё больше. Причин не укажет никто.
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11k
Антон Семёныч 2 часа назад
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−14
vova old 2 часа назад
конечно не нравится у многих исчез халявный кофе, туалетную бумагу надо покупать да Много чего. другие так привыкли пить кровь из коллег по офису что у них просто абстиненция началась
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