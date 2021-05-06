Специалисты Райффайзенбанка провели соцопрос, с целью выяснить актуальное мнение россиян о работе на "удалёнке", а также положительные и отрицательные аспекты этого вида занятости .
Как сообщили в ТАСС, в исследовании было учтено мнение 1 тыс. жителей крупных городов России. Более половины опрошенных (54%) весь последний год работали удалённо на постоянной основе, ещё 22% — около шести месяцев - их начальство придерживалось гибридной тактики и периодически возвращало сотрудников в офис, остальные 24% — несколько месяцев и менее в период наиболее сильных ограничений.
78% Респондентов назвали главным преимуществом дистанционного формата сокращение времени на дорогу, причём 49% из них упомянули существенное сокращение транспортных расходов. Половине опрошенных нравится, что удалённая работа позволяет чаще оставаться в кругу семьи, а самые одарённые 36% заявили, что смогли удобнее совмещать работу и хобби.
Треть опрошенных (33%) отмечают, что работа из дома позволяет им работать эффективнее, не отвлекаясь на офисную суету. Столько же (33%) оценили возможность работать и путешествовать одновременно.
В целом, удалённая работа понравилась примерно 88% россиянам, проживающим в крупных городах.
При этом только 12% россиян принципиально несогласны с аргументами приверженцев «удалёнки» — половина из них (6%) так и не смогли полюбить дистанционную работу, а другая половина и вовсе разочаровалась в ней.
Что касается недостатков «удалёнки», то более 50% опрошенных жалуются на гиподинамию а 42% ощущают недостаток живого общения с коллегами. Треть респондентов отметили, что постоянно перерабатывают, а рабочее общение не прекращается даже в выходные. Семья и домашние питомцы отвлекают от работы порядка 30% респондентов.
Разница в оценках работы на удалении у россиян довольно существенна, хотя между опросами прошло меньше года.
P.S.На первый взгляд, причины такой динамики могут крыться в статистических погрешностях, или говорить о том, что население поняло, что ковид - это надолго, а удалёнка безопасней.
Любопытно было бы узнать - что по этому вопросу думают наши уважаемые читатели?
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Тут кто-то написал, что "для производственного процесса трачу уйму оплачиваемого лично электричества". Явный перегиб. Пусть блок питания ПК потребляет 650 Вт, значит за рабочий день (8 часов) тратится 5,2 КВт. При цене за 1 КВт 4 рубля это примерно 20 рублей в день, т.е. примерно 400-450 рублей в месяц. Уйма денег !
По поводу расходов на телефон вопрос открытый, у меня, например, связь корпоративная, так что на неё не трачусь.
общения не хватает
дома только одно рабочее место, если подруга дома, то надо ехать в бюро.
Причин, явных - куча.