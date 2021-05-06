Как сообщили в ТАСС, в исследовании было учтено мнение 1 тыс. жителей крупных городов России. Более половины опрошенных (54%) весь последний год работали удалённо на постоянной основе, ещё 22% — около шести месяцев - их начальство придерживалось гибридной тактики и периодически возвращало сотрудников в офис, остальные 24% — несколько месяцев и менее в период наиболее сильных ограничений.

78% Респондентов назвали главным преимуществом дистанционного формата сокращение времени на дорогу, причём 49% из них упомянули существенное сокращение транспортных расходов. Половине опрошенных нравится, что удалённая работа позволяет чаще оставаться в кругу семьи, а самые одарённые 36% заявили, что смогли удобнее совмещать работу и хобби.

Треть опрошенных (33%) отмечают, что работа из дома позволяет им работать эффективнее, не отвлекаясь на офисную суету. Столько же (33%) оценили возможность работать и путешествовать одновременно.

В целом, удалённая работа понравилась примерно 88% россиянам, проживающим в крупных городах.

При этом только 12% россиян принципиально несогласны с аргументами приверженцев «удалёнки» — половина из них (6%) так и не смогли полюбить дистанционную работу, а другая половина и вовсе разочаровалась в ней.

Что касается недостатков «удалёнки», то более 50% опрошенных жалуются на гиподинамию а 42% ощущают недостаток живого общения с коллегами. Треть респондентов отметили, что постоянно перерабатывают, а рабочее общение не прекращается даже в выходные. Семья и домашние питомцы отвлекают от работы порядка 30% респондентов.