18 актрис в своих первых и последних ролях

Вспоминаем, как выглядели наши любимые актрисы, когда только начинали сниматься в кино, и как они изменились к своим последним (или просто самым свежим) ролям.
1. Сальма Хайек - "Гонщики" (1994) и "Неизбранные дороги" (2020)
2. Мерил Стрип - "Крамер против Крамера" (1979) и "Маленькие женщины" (2019)
3. Мишель Пфайффер - "Лицо со шрамом" (1983) и "Уйти не прощаясь" (2020)
4. Ума Турман - "Криминальное чтиво" (1994) и "Дедушка нелегкого поведения" (2020)
5. Николь Кидман - "Бангкок Хилтон" (1989) и "Отыграть назад" (2020)
6. Хелен Миррен - "Совершеннолетие" (1968) и "Екатерина Великая" (2019)
7. Эмили Уотсон - "Рассекая волны" (1996) и "Чернобыль" (2019)
8. Риз Уизерспун - "Человек на Луне" (1991) и "И повсюду тлеют пожары" (2020)
9. Линда Хэмилтон - "Терминатор" (1984) и "Терминатор: Темные судьбы" (2019)
10. Вивьен Ли - "Унесенные ветром" (1939) и "Корабль дураков" (1965)
11. Софи Марсо - "Бум" (1980) и "Мадам Миллс, идеальная соседка" (2018)
12. Шарлотта Генсбур - "Дерзкая девчонка" (1985) и "Моя собака Идиот" (2019)
13. Жюльет Бинош - "Дурная кровь" (1986) и "Как быть хорошей женой" (2020)
14. Элизабет Тейлор - "Национальный бархат" (1944) и "Старые клячи по-американски" (2001)
15. Робин Райт - "Санта-Барбара" (1984–1993) и "Земля" (2021)
16. Софи Лорен - "Аида" (1953) и "Вся жизнь впереди" (2020)
17. Моника Беллуччи - "Взрослая любовь" (1990) и "Человек, который продал свою кожу" (2020)
18. Рене Зеллвегер - "Джерри Магуайер" (1996) и "Джуди" (2019)
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— переведено специально для fishki.net
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Новые роли. Текущие роли. Актальные роли. Но никак не последние.
Вот было бы написано "последняя на текущий момент" не было бы вопросов.
Текущий заголовок звучит как эпитафия. "Первая и последняя роль, помянем" Ну объективно.
а у некоторых - пластика на лице написана