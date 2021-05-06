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18 актрис в своих первых и последних ролях

18 актрис в своих первых и последних ролях (19 фото)

Автор:
06 мая 2021 14:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актрисы   голливуд   звезды   знаменитости   французское кино   
775
19

Вспоминаем, как выглядели наши любимые актрисы, когда только начинали сниматься в кино, и как они изменились к своим последним (или просто самым свежим) ролям.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актрисы   голливуд   звезды   знаменитости   французское кино   
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7  комментариев
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1k
Гур 59 минут назад
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4k
RomaXz 47 минут назад
Мне кажется, стоит убрать из подборки тех, кто ещё жив и снимается. Как то " последняя роль" наводит именно на мысли о завершении карьеры, а не о том, что она последняя на этот год.
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7k
Majul Час назад
Как-то коряво в названии поста звучит "последняя" роль.
Новые роли. Текущие роли. Актальные роли. Но никак не последние.
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30k
Франц Лефорт Час назад
Время и пластика не щадят никого......
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5k
TirAn 2 часа назад
кое кто нормально сохранился, другие - не очень.
а у некоторых - пластика на лице написана
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