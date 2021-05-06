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Просто девушка решила, что профиль актера фейковый. Правда, в этой ситуации еще неизвестно, кому из этой несостоявшейся пары повезло.
Приложения и сайты знакомств - одни из самых популярных площадок для того, чтобы найти себе пару. Правда, девушки порой сетуют, что там не осталось нормальных мужчин, и к ним проявляют интерес лишь неудачники да извращенцы. Надеемся, эта история станет наглядным уроком для тех, кто с легкостью отмахивается от возможного счастья.
После расставания с 33-летней Аной де Армас 48-летний Бен Аффлек решил не грустить и завел профиль в популярном приложении для знакомств Raya. Суть приложения такова, что его пользователь отправляет тому, кто понравился, запрос - так называемый match. И если этот запрос принимается, пара начинает общаться. В противном случае написать сообщение друг другу люди не смогут.
После расставания с 33-летней Аной де Армас 48-летний Бен Аффлек решил не грустить и завел профиль в популярном приложении для знакомств Raya. Суть приложения такова, что его пользователь отправляет тому, кто понравился, запрос - так называемый match. И если этот запрос принимается, пара начинает общаться. В противном случае написать сообщение друг другу люди не смогут.
Внимание актера в приложении привлекла пышногрудая красотка Нивин Джей. Он отправил ей запрос, но девушка, решив, что это фейковый аккаунт, предложение отклонила. Аффлек, не ожидавший отпора, разыскал профиль понравившейся Джей в Инстаграм и отправил ей в личку видео с вопросом, почему она его "размэтчила". О том, что актёр настоящий, свидетельствовала галочка верификации на профиле.
В качестве доказательства правдивости этой истории Нивин опубликовала то самое видео в своем аккаунте в Тик-Ток.
"Нивин, почему ты отменила мэтч? Это я", — говорит исполнитель роли Бэтмена в кратеньком ролике. В интервью изданию ЕТ девушка заметила, что не хотела смеяться над актером в своем видео. Скорее, она поиронизировала над собой. Увидев, что даже Аффлеку иногда не везет с красотками, пользователи Твиттера не смогли удержаться от мемов.
"Бен Аффлек, когда кто-то отменил мэтч с ним в Raya"
Ben Affleck when someone unmatches him on Raya pic.twitter.com/Swkd2rFKXt— BLURAYANGEL (@blurayangel) May 3, 2021
"Я же не одна испугалась Бена Аффлека в том Тик-Токе?"
So I’m not the only one who was creeped out by Ben Affleck on that tok pic.twitter.com/RfmzU8DCl2— Lana (@LanaTheLady) May 3, 2021
Нивин не пояснила, расстроена ли она этой историей или просто сохранит ее в своей памяти как напоминание об удивительной возможности, которая так не случилась. Что касается Аффлека, то его в последнее время, судя по наблюдениям папарацци, часто встречают в обществе своей бывшей невесты Дженнифер Лопес. Однако друзья актера утверждают, что между ними нет близких отношений - они скорее приятели.
Кстати, ранее Бен Аффлек и Джей Ло встречались два года и даже были помолвлены, но в последний момент свадьба сорвалась и звезды расстались.
Кстати, ранее Бен Аффлек и Джей Ло встречались два года и даже были помолвлены, но в последний момент свадьба сорвалась и звезды расстались.
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И это она еще с кучей фильтров и накрашенная. Что там будет без всех этих "украшательств"?
С другой стороны, если посмотреть на фото бабы, Бене крупно повезло, что он не замутил с этой муклой. Целее остался и его мозг, и его кошелек.