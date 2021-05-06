Нивин не пояснила, расстроена ли она этой историей или просто сохранит ее в своей памяти как напоминание об удивительной возможности, которая так не случилась. Что касается Аффлека, то его в последнее время, судя по наблюдениям папарацци, часто встречают в обществе своей бывшей невесты Дженнифер Лопес. Однако друзья актера утверждают, что между ними нет близких отношений - они скорее приятели.

Кстати, ранее Бен Аффлек и Джей Ло встречались два года и даже были помолвлены, но в последний момент свадьба сорвалась и звезды расстались.