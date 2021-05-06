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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4861 пост • 663 подписчика подписаться
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Неудачник года: Бен Аффлек хотел замутить с девушкой с сайта знакомств, но ему отказали

Неудачник года: Бен Аффлек хотел замутить с девушкой с сайта знакомств, но ему отказали (7 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 14:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Raya   Бен Аффлек   Неудачник года   знакомство   сайт знакомств   шоу бизнес   
2691
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Просто девушка решила, что профиль актера фейковый. Правда, в этой ситуации еще неизвестно, кому из этой несостоявшейся пары повезло.

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Метки: Raya   Бен Аффлек   Неудачник года   знакомство   сайт знакомств   шоу бизнес   
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18  комментариев
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26k
MatveiVainrub 2 часа назад
Таких замуж не берут . Чисто пересечься не более . Эти девахи они , как вампиры только дай волю чувствам и всё ... Всё кровь высосут без зазрений совести .
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0
Helena Storyteller 7 минут назад
Никто не заметил что она КОСИТ левым глазом?) Вообще мужики ищут для серьезных отношений женщину похожую на их мать а сейчас эти инста рожи такие похожие друг на друга. Но для перепихона сходится любая рожа).
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5k
Leo Sun 23 минуты назад
Фу, какой у него вкус. Она ж уродина - на видео это отчётливо видно.
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4k
Дарвин и аморальная премия 36 минут назад
Пусть Бен дрочит,как простые смертные
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16k
sanchesS80 56 минут назад
Лопес хоть и на много старше, всё равно гораздо привлекательней этой швабры.
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386
eamyah sanchesS80 17 минут назад
Почему-то сначала прочитал "Лепс... "
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2k
Лео Рудакопски Час назад
Нет фото ниже пояса))
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9k
Кыся Час назад
Зато теперь Бен может спокойно пить пиво в СВОЕМ особняке, и может не тратиться на бракоразводных адвокатов. Повезло.
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7k
Majul Час назад
Боже, какая же она страхолюдина.
И это она еще с кучей фильтров и накрашенная. Что там будет без всех этих "украшательств"?
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386
eamyah Владимир 16 минут назад
У неё искусственная внешность, пластиковая.
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21k
Батончик с маком Час назад
Верни губы лосю, сука!
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3k
barracuda Час назад
У нее что-то не то с глазами....
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5
morison barracuda Полчаса назад
Сходящееся косоглазие
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2k
Frank Borman Час назад
Бедный Беня. Баба решила, что аккаунт факовый и факнула Беню. Два раза.
С другой стороны, если посмотреть на фото бабы, Бене крупно повезло, что он не замутил с этой муклой. Целее остался и его мозг, и его кошелек.
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