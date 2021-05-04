О росте цен в России: комментарии смешные, ситуация страшная

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Порция до слёз смешных шуток, связанных с ростом цен на масло, хлеб, яйца, бензин... на всё!
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Что вы думаете? Это только начало или уже конец?
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А в блокадном Ленинграде из еды был кусочек хлеба в день. А в Гражданскую войну все вообще убивали друг друга.
По вашей логике, если в 90-е цены росли на 5% в день, мы теперь вечно должны радоваться постоянному повышению цен на бензин в вообще на всё.
Мелкие купюры весьма ценились.