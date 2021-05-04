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О росте цен в России: комментарии смешные, ситуация страшная

О росте цен в России: комментарии смешные, ситуация страшная (15 фото)

Автор:
04 мая 2021 10:35
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   бензин   инфляция   подборка   прикол   рост цен   
1464
15

Порция до слёз смешных шуток, связанных с ростом цен на масло, хлеб, яйца, бензин... на всё!

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Метки: Россия   бензин   инфляция   подборка   прикол   рост цен   
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16  комментариев
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137
Татьяна Полчаса назад
Такие за пармезан, хамон и низкие цены, Родину продадут. Я тоже недовольна ростом цен, вот только прекрасно помню как в 1992-1994 годах росли цены. Не на 5-7% в год, а на 5-7% в день. Всё познается в сравнении. А теперь можете ставить мне дизлайки!
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70
Роман 3 минуты назад
Смех сквозь слезы
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4k
Иван Полчаса назад
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10k
Михалыч 40 минут назад
Цены в этом году бешено растут во всём мире. Глобализация, мать её!
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40k
Александр 58 минут назад
Цены реально резко подлетели на все....
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7k
Дядя Сэм 59 минут назад
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца!
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361
Влад Час назад
Это начало конца...
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