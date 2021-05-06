Небеста – утопическая деревня в масштабе 1/87

354
16
Кроме уютных домиков, в этом поселке есть много хозяйственных построек, склады для провизий, высокая обзорная башня, библиотека, места для отдыха и спорта.
Огнян Стефанов (Ognyan Stefanov) — опытный авиационный фотожурналист и выпускник престижной Национальной академии театрального и киноискусства, расположенной в его родном городе София, Болгария. Отмеченные наградами аэрофотоснимки мастера были представлены на выставках и в разных мировых публикациях.
У Стефанова впечатляющее резюме, в том числе он официальный фотограф болгарского филиала ВВС и эксклюзивный фотограф президента Республики Болгария. Также он добился немалых успехов в миниатюре, выиграв награды масштабного моделирования на различных конкурсах по всему миру.
×
Скайвилл — первое оригинальное творение Стефанова, представляющее собой утопическую деревню в масштабе 1/87
В городе имеются буйные сады и пейзажи, украшенные драгоценными камнями, а также община, состоящая из домов, магазинов, сарая и многоквартирного дома.
«Я хотел создать автономную утопию в окружении зелени и садов, в которой у людей есть всё необходимое для жизни, даже местная гостиница, предлагающая традиционное гостеприимство», — рассказал Стефанов.
Скайвилл — это идеальное сочетание в небольшом масштабе ультрасовременной архитектуры, фэнтези-арта и футуристического дизайна.
Скайвилл — это идеальное сочетание в небольшом масштабе ультрасовременной архитектуры, фэнтези-арта и футуристического дизайна.
Высокая конструкция с кучей разных мелких деталей простирается до самой деревни
Ряд уникальных структур соединены серией многоуровневых дорожек, шкивов, лестниц и мостов, соединяющих различные уровни вместе.
Деревня хорошо выделяется благодаря большому главному дому
Он имеет эффектную скатную крышу с современной черепицей, обладающей острыми краями, и окнами неправильной формы.
Разноцветные клумбы украшают оконные ящики
Они наделяют архитектуру своеобразной мягкостью, добавляя тепла и радости.
Каждое здание и пространство спроектированы так, чтобы функционировать вместе, удерживая взгляд зрителя на протяжении всего осмотра композиции.
Каждое здание и пространство спроектированы так, чтобы функционировать вместе, удерживая взгляд зрителя на протяжении всего осмотра композиции.
Высокие деревья в больших горшках ненадежно свисают в разных частях конструкции, являясь прекрасным дизайнерским решением и дополнением концепции замкнутой среды.
Интерьеры каждого здания очень детализированы.
Интерьеры каждого здания очень детализированы.
В спальне есть кровать из кованого железа, декоративная подвесная люстра и комнатные растения с цветущими цветами.
Каждая фигура в Скайвилле размещена со стратегической целью.
Каждая фигура в Скайвилле размещена со стратегической целью.
Фермер в комбинезоне с ящиком для инструментов в руке размещён на лугу на нижней платформе — он, по всей вероятности, направляется на работу.
Система водостоков извивается по всей конструкции.
Система водостоков извивается по всей конструкции.
Они созданы с использованием фототравленных материалов и разработаны с использованием ряда техник выветривания и старения.
Скайвилл в основном строился с нуля.
Скайвилл в основном строился с нуля.
На его изготовление из деревянных мешалочек и палочек для мороженого у Стефанова ушло более 2-х лет.
Скайвилл — несомненно, мастерское достижение Стефанова в области искусства, архитектуры и дизайна.
Скайвилл — несомненно, мастерское достижение Стефанова в области искусства, архитектуры и дизайна.
Источник:
Ссылки по теме:
- Поделки на Новый Год своими руками
- Мужчина потратил 2 года, чтобы построить кукольный домик
- В детстве все мы были немного ювелирами
- Как сшить медицинскую маску своими руками
- Мужчина создаёт фигурки из мячей для гольфа
24
Понравилось24
Новости партнёров