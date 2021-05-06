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Небеста – утопическая деревня в масштабе 1/87

Небеста – утопическая деревня в масштабе 1/87 (16 фото)

Автор:
06 мая 2021 10:06
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Небеста   деревня   своими руками   сделай сам   утопическая деревня   фото   
354
16
Кроме уютных домиков, в этом поселке есть много хозяйственных построек, склады для провизий, высокая обзорная башня, библиотека, места для отдыха и спорта.
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Метки: Небеста   деревня   своими руками   сделай сам   утопическая деревня   фото   
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17k
Ego sum qui sum 2 часа назад
вживую было бы очень круто
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1k
АлексЮстасу Полчаса назад
Разноцветные клумбы украшают оконные ящики - явно не русское предложение. Гугл-переводчик? По-русски было бы: ящики с цветами украшают окна...как-то так, наверное. Потому что клумба - это грядка на земле.
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