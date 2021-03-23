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Мужчина создаёт фигурки из мячей для гольфа

Мужчина создаёт фигурки из мячей для гольфа (5 фото)

Автор:
23 марта 2021 09:11
Сообщество : Фабрика идей
Метки: мячик   мячик для гольфа   своими руками   сделай сам   талант   фигурки   фото   
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82-летний Тони Аматруда хорошо умеет объединять мячики для гольфа с изваяниями из глины в виде персонажей и людей, среди которых герой из фильма «Инопланетянин», а также Дональд Трамп и Йода.
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Метки: мячик   мячик для гольфа   своими руками   сделай сам   талант   фигурки   фото   
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