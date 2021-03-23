Мужчина создаёт фигурки из мячей для гольфа

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82-летний Тони Аматруда хорошо умеет объединять мячики для гольфа с изваяниями из глины в виде персонажей и людей, среди которых герой из фильма «Инопланетянин», а также Дональд Трамп и Йода.
«Раньше я работал в фирме, производящей протезы, так что, возможно, эти навыки мне пригодились — в прошлом я делал хорошей формы ноги», — рассказал техник-протезист на пенсии Тони.
«Мои идеи у меня возникают после того, как я вижу что-то по телевизору, или когда мне кто-то что-то предлагает.»
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Он признался, что его приятели по игре в гольф были удивлены тем, что он тратит столько времени на поиски старых, потерянных в подлеске, мячей.
Однако, увидев его творения, они стали сами ему помогать с поисками.
Однако, увидев его творения, они стали сами ему помогать с поисками.
Обычно Тони работает над созданием сразу двух или трёх фигурок, так как ему приходится ждать, пока глина высохнет.
«Нельзя ими стучать или их трогать, иначе всё развалится», — говорит мужчина.
«Нельзя ими стучать или их трогать, иначе всё развалится», — говорит мужчина.
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