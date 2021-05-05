Суровые машинисты-паровозники, многие из которых былые фронтовики, прощаясь с этими локомотивами, порой не могли сдержать своих слёз на своём лице. Уход с паровозной работы полагался для них настоящим человеческим горем. Некоторые в таких случаях пытались протестовать, не выходили на работу, грозили и даже плакали, не стесняясь.

Молодежь, которая и не нюхала никогда угольной паровозной пыли, с завидной лёгкостью осваивала новые виды техники - тепловозы и электровозы. Старики же ни в какую не хотели этого делать и выходить из своей привычной жизненной колеи. Для них паровозная будка была вторым домом, они в совершенстве знали своё ремесло отопления и устройства паровоза "от и до", и ни в какую не хотели пересаживаться на новые локомотивы, изучать мудрёные электрические схемы и новое механическое оборудование. Уголёк, топка, паровой котёл были их профессиональным уделом.

Эта проблема хорошо освещена в старом добром советском кинофильме "Большие перегоны" 1971 года, когда на собрании в депо всему коллективу сообщили о переводе участка на электровозную тягу.