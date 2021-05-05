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Почему суровые машинисты-паровозники, прощаясь со своими локомотивами, порой не могли сдержать слёз?

Почему суровые машинисты-паровозники, прощаясь со своими локомотивами, порой не могли сдержать слёз? (10 фото)

Автор:
05 мая 2021 21:19
Метки: история   паровозы   транспорт   
769
10

Состоявшейся в феврале 1956 года ХХ съезд КПСС, ознаменовал закат паровозной эры в СССР, в связи с принятием решения о переходе на новые перспективные виды тяги - дизельную и электрическую. Это решение безусловно дало огромный толчок дальнейшему развитию железнодорожных магистралей в стране. Однако мало кто сегодня уже вспоминает, каким трагическим оно оказалось для многих тысяч людей, чья судьба не один десяток лет неразрывно была связана с паровозами

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Метки: история   паровозы   транспорт   
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6  комментариев
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3k
3BE3DA4ET 11 часов назад
Старые машины - они "живые". Хозяин знает, какой кран нужно как поджимать. Где может прокапывать прокладка, и это нужно будет потом устранить.. Как машина работает слышно по звуку, по дыму, на холодном, а потом и прогретом моторе.. Это целая эпоха.
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4k
Белый 9 часов назад
Только машинисты?! Почему суровые моряки, прощаясь со своими кораблями, порой не могли сдержать слёз?

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685
Андрей 10 часов назад
Паровозы никуда не делись!
Они законсервированы на запасных путях на неприметных станциях!
В ожидании своего времени
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