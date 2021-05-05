Фотографии со странных свадеб: апофеоз безвкусицы

Свадебные торжества - своего рода зеркальное отражение общества. Люди все разные - и свадьбы бывают разные, однако некоторые молодожены способны удивлять своим нетрадиционным подходом к веселью! Но кто мы, чтобы их судить? Давайте просто достанем попкорн и насладимся этой коллекцией фотографий из серии "А что, так можно было?"

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1. Патриотическая свадьба поклонников Трампа в стиле "Make America Great Again" 0 Источник:

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2. Лучшая свадебная фотография в истории 0 Источник:

3. Свадьба в Лас-Вегасе с интернет-трансляцией 0 Источник:

4. "На нашу свадебную фотографию рядом с женихом вклинилась одна невоспитанная девица в белом. Я расстроилась, но фотограф шепнул: "Не волнуйся, я потом это исправлю" 0 Источник:

5. Оригинальное свадебное приглашение! "Приходи на свадьбу, неудачник" 0 Источник:

6. Все девушки мечтают о том, чтобы их носили на руках в день их свадьбы 0 Источник:

7. "Моя свекровь пришла на нашу свадьбу в свадебном платье" 0 Источник:

8. Женщина слева - не невеста 0 Источник:

9. "Заехал в выходные в "Волмарт". Не ожидал увидеть там свадьбу..." 0 Источник:

10. Кто-нибудь видел невесту? Хорошо замаскировалась! 0 Источник:

11. "На свадьбе моей подруги я увидела девочку, вызывающую Сатану" 0 Источник:

12. Вы, наверное, думаете, что это невеста? А вот и нет! 0 Источник:

13. Патриотическая свадьба поклонников Путина 0 Источник:

14. "Тот момент, когда фигурки на твоем свадебном торте в защитных масках, а твои гости - нет" 0 Источник:

15. Еще одна мощная свадьба в стиле Трампа 0 Источник:

16. Свадьба на автозаправке 0 Источник:

17. Свадьба реднеков. Женаты, с детьми... 0 Источник:

18. Великолепный снимок! 0 Источник:

19. Сбор пожертвований на медовый месяц 0 Источник:

20. Жених играет в компьютерную игру на собственной свадьбе. Ну а чего время-то терять? 0 Источник:

21. Хороший тамада, и конкурсы интересные! 0 Источник:

22. Свадебный торт - "копия" невесты. Нужно еще что-то добавлять? 0 Источник:

23. Вот еще неплохой свадебный тортик, как вам? Чтобы сразу расставить приоритеты 0 Источник:

24. Жених так напился на свадьбе, что его новоиспеченной свекрови пришлось его кормить 0 Источник:

25. А вот люди вообще решили не заморачиваться и пожениться в пижамах 0 Источник:

26. Нет, это не жених с невестой. Это отец и мачеха невесты, нацепившая на себя свадебный наряд 0 Источник:

27. Пиво Bud LIght - спонсор этого праздника? 0 Источник:

28. Подготовка к свадебной церемонии - на парковке центра социальной защиты 0 Источник:

29. Да... Тут кольца лучше не ронять! 0 Источник:

30. Свадебный юмор 0 Источник:

31. Симпатичный прикид 0 Источник:

32. Классический свадебный торт 0 Источник:

33. Дама в белом - рядом с невестой - это мачеха жениха 0 Источник:

34. Чувак принарядился 0 Источник: