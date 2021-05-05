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Фотографии со странных свадеб: апофеоз безвкусицы

Фотографии со странных свадеб: апофеоз безвкусицы (36 фото)

Автор:
05 мая 2021 13:13
Сообщество : Юмор
Метки: Странные свадьбы   Юмор   и такое бывает   необычные свадьбы   свадьбы   странные фотографии   треш   треш и угар   
1064
36
Свадебные торжества - своего рода зеркальное отражение общества. Люди все разные - и свадьбы бывают разные, однако некоторые молодожены способны удивлять своим нетрадиционным подходом к веселью! Но кто мы, чтобы их судить? Давайте просто достанем попкорн и насладимся этой коллекцией фотографий из серии "А что, так можно было?"
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Странные свадьбы   Юмор   и такое бывает   необычные свадьбы   свадьбы   странные фотографии   треш   треш и угар   
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4  комментария
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80k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Это рыжий женится на каком-то индусе?
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928
докладчик в угол 17 минут назад
Хорошее дело браком не назовут!
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717
Александр 17 минут назад
Жених так напился на свадьбе, что его новоиспеченной свекрови пришлось его кормить. у них свекровь жениху жизнь спасает, а у нас ТЁЩА. все-таки какие разные у нас страны)))
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61k
Viktor 18 минут назад
А где же наш горячо любимый, набивший оскомину в своё время?

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