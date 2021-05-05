Фотографии со странных свадеб: апофеоз безвкусицы

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Свадебные торжества - своего рода зеркальное отражение общества. Люди все разные - и свадьбы бывают разные, однако некоторые молодожены способны удивлять своим нетрадиционным подходом к веселью! Но кто мы, чтобы их судить? Давайте просто достанем попкорн и насладимся этой коллекцией фотографий из серии "А что, так можно было?"
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4. "На нашу свадебную фотографию рядом с женихом вклинилась одна невоспитанная девица в белом. Я расстроилась, но фотограф шепнул: "Не волнуйся, я потом это исправлю"
14. "Тот момент, когда фигурки на твоем свадебном торте в защитных масках, а твои гости - нет"
26. Нет, это не жених с невестой. Это отец и мачеха невесты, нацепившая на себя свадебный наряд
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Странные свадьбы Юмор и такое бывает необычные свадьбы свадьбы странные фотографии треш треш и угар
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